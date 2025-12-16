Petro pidió a Donald Trump bajarle a la “soberbia” y darle una medalla a la fuerza pública colombiana: esta es la razón

El presidente resaltó la labor de la fuerza pública colombiana en la lucha contra el crimen, al asegurar que deberían ser un ejemplo para otros países - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro expresó fuertes críticas hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros gobernantes internacionales, al señalar lo que consideró una actitud de “soberbia” hacia la nación y su labor en la lucha contra el narcotráfico.

En un discurso pronunciado desde la Escuela General Santander, el 15 de diciembre, el mandatario colombiano hizo un llamado a que se respete la experiencia y el conocimiento de la fuerza pública de Colombia, que según él, logró avances significativos en la incautación de drogas sin recurrir a la violencia indiscriminada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro argumentó que los gobernantes extranjeros, en particular Trump, deberían reconocer los esfuerzos de la Fuerza Armada de Colombia, una de las más capacitadas del mundo en la lucha contra el narcotráfico, sin recurrir a métodos violentos que acaban afectando a civiles inocentes.

El presidente Gustavo Petro pidió a los gobernantes internacionales, especialmente a Donald Trump, que reconozcan la experiencia de la fuerza pública de Colombia - crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

“Gobernantes extranjeros nos deberían respetar y pedir consejo, porque nadie sabe más de incautar sin matar gente, sin matar colombianos, que la fuerza pública de Colombia”, afirmó Petro durante su intervención. Según el presidente, la actitud de algunos sectores del poder internacional refleja una falta de comprensión sobre la realidad colombiana y sobre los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado.

Además de criticar la “soberbia” de líderes extranjeros, Petro hizo un llamado a Trump a mostrar un gesto simbólico de agradecimiento por el trabajo realizado por la fuerza pública colombiana.

“El señor Trump debería tener una menor soberbia para agradecer y poner una medalla en el corazón a la fuerza pública, que se lo merece, y no los insultos, la calumnia y la arbitrariedad”, expresó el presidente.

En un fuerte discurso, Petro acusó al presidente de Estados Unidos de actuar con "soberbia" al descalificar a Colombia en su lucha contra las drogas - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

El mandatario colombiano también rechazó la estrategia de usar la fuerza desmedida en la lucha contra el crimen, una táctica que, según él, provocó la muerte de civiles inocentes.

“Quienes están acostumbrados a tirar misiles antes de preguntar terminan matando lancheros pobres y campesinos que no se merecen esa pena”, sostuvo Petro.

Con estas declaraciones, el presidente se refirió a los ataques llevados a cabo por las Fuerzas Militares de Estados Unidos en sus operaciones en el mar Caribe, dirigidos contra supuestas embarcaciones que transportan drogas con el objetivo de evitar que estas lleguen a su territorio. No obstante, estas acciones fueron objeto de críticas debido a la forma en que se ejecutan, ya que podrían estar afectando a personas que no tienen nada que ver con el negocio ilegal, como pescadores.

El mandatario colombiano se mostró en contra de las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, las cuales considera desproporcionadas y peligrosas para los civiles inocentes - crédito Europa Press

Petro insistió en que, en su opinión, los verdaderos culpables de la violencia y el narcotráfico no son los campesinos ni los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, sino la desigualdad y la pobreza que afectan a vastas regiones del país.

“Los culpables son la sociedad misma, la desigualdad, la pobreza”, afirmó el presidente, que destacó que los problemas estructurales que enfrenta Colombia deben ser atendidos de manera integral, más allá de las soluciones militares o de fuerza bruta que a menudo se imponen desde el exterior.

En un momento especialmente emotivo de su discurso, Petro recordó una visita reciente a la familia de un lanchero de la capital de Magdalena, que perdió la vida en circunstancias trágicas debido a una intervención armada que no tomó en cuenta las condiciones de las personas involucradas.

Petro resaltó que la pobreza y la desigualdad son los principales factores que alimentan el narcotráfico en Colombia, no las personas más vulnerables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mandatario, como es poco habitual, adoptó un tono conciliador tras el rápido rompimiento de las relaciones con Estados Unidos por el tema del narcotráfico. Ya que en poco tiempo, la situación se agravó considerablemente, sobre todo después de que el país norteamericano retirara su respaldo a Colombia al descalificarlo en su lucha contra las drogas en 2026.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos llegó a tildar a Petro de “líder del narcotráfico”, y el nombre del presidente colombiano terminó incluido en la temida Lista Clinton, junto con la de su esposa, Verónica Alcocer, pero la pelea lejos de acabarse se mantiene, especialmente por las operaciones militares en el mar Caribe, que el mandatario considera se realizan en aguas internacionales y no deberían ejecutarse.