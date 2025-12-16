José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, envió mensaje a Petro por tildarlo de fascista y nazi: “Emite sus juicios”

José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, envió mensaje a Petro por tildarlo de facista y nazi - crédito Reuters/Presidencia

La elección presidencial en Chile, que consagró a José Antonio Kast como nuevo mandatario, generó una ola de reacciones en la región, marcando un punto de inflexión en el escenario político sudamericano y desatando tensiones diplomáticas.

La reacción de Gustavo Petro se produjo inmediatamente después de conocerse los resultados electorales. A través de su cuenta de X, el presidente colombiano escribió: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste aún es que los pueblos elijan su Pinochet (sic)”.

El Gobierno chileno, encabezado aún por Gabriel Boric, respondió con una nota de protesta formal a Colombia tras los comentarios del presidente Gustavo Petro, que calificó de “inaceptables” los resultados y vinculó la victoria de Kast con tendencias autoritarias en el Cono Sur.

“Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

Bajo la misma línea, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Antonio Elizalde, dijo: “El llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo y por parte de todas las autoridades (...) Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado, luchamos por la recuperación de la democracia precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo”.

En el último tramo de los acontecimientos, Kast mantuvo una reunión con el presidente argentino Javier Milei, en la que fue consultado por la prensa local sobre las declaraciones de Petro y de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, que también expresó su rechazo a los resultados en Chile.

Kast optó por una respuesta mesurada respecto al mandatario colombiano, afirmando: “Es una persona elegida democráticamente y, desde ese punto de vista, emite sus juicios”. En contraste, fue categórico al referirse a Maduro, a quien definió como “un narcodictador, que atraviesa un momento complicado gracias a la presión que está ejerciendo Estados Unidos”.

Y agregó: “Es evidente que tanto Donald Trump, Giorgia Meloni hayan enviado sus saludos porque es una buena noticia para el Cono Sur, y las palabras de Maduro me tienen sin cuidado”,

La respuesta de Boric a la elección de Kast

En medio de este clima de tensión, la transición política en Chile avanza con gestos institucionales. El presidente saliente, Gabriel Boric, se comunicó telefónicamente con Kast el mismo día de las elecciones para felicitarlo y subrayar la importancia de la democracia.

Durante la conversación, Boric reconoció la derrota de la izquierda en las presidenciales, destacando la responsabilidad que tendrá el mandatario electo a lo largo de su mandato.

“Ha tenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso, usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo”.

Incluso, expresó su disposición de participar en el debate democrático con el fin de mejorar el desarrollo y la calidad de vida de todo el pueblo chileno.

“Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”. En efecto, invitó a Kast al Palacio de la Moneda para coordinar la hoja de ruta de la transición", expresó Boric.