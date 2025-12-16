El rechazo a una invitación a bailar terminó en tragedia en Medellín: un muerto, otro herido y una mujer capturada

Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años, fallece tras ser herido con arma cortopunzante en un establecimiento comercial - crédito CTI de la Fiscalía

Un nuevo episodio de intolerancia en Medellín (Antioquia) dejó como saldo la muerte de un hombre, otro lesionado y una mujer capturada.

El caso se produjo durante la madrugada del domingo 14 de diciembre en un establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad, donde hacia las 3:41 a. m. una discusión escaló en violencia letal.

La riña comenzó cuando Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años, invitó a bailar a Shirley Vanessa Muñoz, de 26, quien se encontraba en el lugar acompañada de su pareja sentimental, Hernando Emilio Ramírez García, de 43.

Según las autoridades, tras la negativa inicial de Muñoz, Osorio Bedoya insistió en su invitación y llegó a comportarse de manera agresiva. Esto desencadenó una confrontación entre ambos hombres.