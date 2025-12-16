Cristian Camilo González Ardila, presunto involucrado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado formalmente por la Fiscalía

La investigación señala que Cristian Camilo González Ardila debía facilitar la huida del sicario, pero el plan falló y fue capturado - crédito Captura de Pantalla

La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Cristian Camilo González Ardila como uno de los presuntos involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La investigación sostiene que González Ardila habría participado de manera voluntaria en la planeación y ejecución del crimen, comprometiéndose a recoger en motocicleta al adolescente seleccionado para disparar contra la víctima y facilitar su huida.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a abastecer de combustible la motocicleta y presentarse en el lugar acordado para cumplir con el plan.

El día del asesinato, se ubicó en las inmediaciones del parque El Golfito, punto estratégico para la operación. Sin embargo, el menor que ejecutó el ataque fue interceptado durante la fuga por personal de protección de Uribe Turbay y resultó herido por arma de fuego antes de alcanzar el sitio pactado.

La reacción de González Ardila ante el fracaso del escape fue abandonar el lugar para evitar ser identificado. Posteriormente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron un operativo de registro y allanamiento en un inmueble de Bogotá, donde capturaron al procesado y decomisaron objetos que, según la Fiscalía, evidenciarían su posible implicación en los hechos.

El sexto detenido, según lo que indicaron las cámaras de seguridad, rondó la zona del atentado en el barrio Modelia (Fontibón) después de que trasladaron herido a Miguel Uribe Turbay a un centro médico - crédito Lina Gasca/Colprensa | Policía Nacional | Fiscalía | Mebog

Actualmente, González Ardila permanece privado de la libertad en un centro carcelario y enfrentará juicio oral como presunto responsable de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos delitos en su modalidad agravada.

La Fiscalía ha señalado que, hasta la fecha, nueve personas han sido vinculadas formalmente al proceso, incluyendo al menor de edad que disparó contra el senador y que ya fue sancionado.