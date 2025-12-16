Colombia

Cristian Camilo González Ardila, presunto involucrado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado formalmente por la Fiscalía

González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a abastecer de combustible la motocicleta y presentarse en el lugar acordado para cumplir el plan

Guardar
La investigación señala que Cristian
La investigación señala que Cristian Camilo González Ardila debía facilitar la huida del sicario, pero el plan falló y fue capturado - crédito Captura de Pantalla

La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Cristian Camilo González Ardila como uno de los presuntos involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La investigación sostiene que González Ardila habría participado de manera voluntaria en la planeación y ejecución del crimen, comprometiéndose a recoger en motocicleta al adolescente seleccionado para disparar contra la víctima y facilitar su huida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a abastecer de combustible la motocicleta y presentarse en el lugar acordado para cumplir con el plan.

El día del asesinato, se ubicó en las inmediaciones del parque El Golfito, punto estratégico para la operación. Sin embargo, el menor que ejecutó el ataque fue interceptado durante la fuga por personal de protección de Uribe Turbay y resultó herido por arma de fuego antes de alcanzar el sitio pactado.

La reacción de González Ardila ante el fracaso del escape fue abandonar el lugar para evitar ser identificado. Posteriormente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron un operativo de registro y allanamiento en un inmueble de Bogotá, donde capturaron al procesado y decomisaron objetos que, según la Fiscalía, evidenciarían su posible implicación en los hechos.

El sexto detenido, según lo
El sexto detenido, según lo que indicaron las cámaras de seguridad, rondó la zona del atentado en el barrio Modelia (Fontibón) después de que trasladaron herido a Miguel Uribe Turbay a un centro médico - crédito Lina Gasca/Colprensa | Policía Nacional | Fiscalía | Mebog

Actualmente, González Ardila permanece privado de la libertad en un centro carcelario y enfrentará juicio oral como presunto responsable de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos delitos en su modalidad agravada.

La Fiscalía ha señalado que, hasta la fecha, nueve personas han sido vinculadas formalmente al proceso, incluyendo al menor de edad que disparó contra el senador y que ya fue sancionado.

Temas Relacionados

Cristian Camilo González ArdilaMiguel Uribe TurbayMagnicidioAcusación formalFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan José Lafaurie se pronunció tras polémica por un crédito, y anunció acciones legales: “Afirmaciones injuriosas”

El abogado comunicó que dejará a la administración de la justicia a cargo del caso, y advirtió que acudirá a todos los canales “institucionales y legales” tras señalamientos en redes sociales

Juan José Lafaurie se pronunció

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El alcalde Alejandro Char volvió a abrir las puertas a la posible inclusión de la capital del Atlántico en el calendario de paradas del campeonato mundial de F1, luego de un primer intento

La Fórmula 1 anunció el

Estos son los precandidatos presidenciales que integrarán la primera coalición interpartidista para las elecciones de marzo 2026

El cónclave de las figuras presidenciales apunta a una fórmula colectiva, que podría ajustarse si nuevos actores se adhieren, forzando mecanismos internos para delimitar la lista definitiva

Estos son los precandidatos presidenciales

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Martín Santos criticó al Centro Democrático por elegir a Paloma Valencia como su candidata presidencial: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”

El mensaje difundido por el hijo del expresidente Juan Manuel Santos señala que la selección de la aspirante presidencial no habría sido completamente abierta, de acuerdo con su opinión

Martín Santos criticó al Centro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

El Indio Pijao mandó fuerte

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia para el Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”