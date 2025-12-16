Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió juicio disciplinario contra magistrado auxiliar por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso Ungrd

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial lleva a juicio disciplinario al magistrado Alex Movilla Andrade por presuntas presiones indebidas sobre el testigo Sneyder Pinilla en el caso Ungrd - crédito Colprensa

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Cndj) decidió llevar a juicio disciplinario a Álex Movilla Andrade, magistrado auxiliar del despacho de Francisco Farfán en la Corte Suprema de Justicia, por presuntas presiones indebidas ejercidas sobre Sneyder Pinilla, testigo clave en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El proceso, calificado como falta grave, se fundamenta en la supuesta vulneración de derechos fundamentales de Pinilla, que se encontraba negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía y optó por guardar silencio durante dos audiencias celebradas en agosto de 2024.

En el extenso auto de 51 páginas, el magistrado Julio Andrés Sampedro argumentó que existen elementos suficientes para procesar a Movilla por constreñimiento, al considerar que sus intervenciones durante las diligencias limitaron indebidamente la facultad del testigo de abstenerse de declarar.

Según el documento, las advertencias de Movilla, entre ellas la posibilidad de compulsar copias por falso testimonio, constituyeron una afectación al derecho a la no autoincriminación.

La Comisión sostuvo que, en varias ocasiones, Pinilla fue instado a responder bajo la premisa de un supuesto deber de declarar, sin que se reconociera plenamente la validez de su decisión de no hacerlo.

El análisis de la Comisión incluyó la revisión de videograbaciones de las audiencias, donde se evidenció que el magistrado auxiliar reprochó a Pinilla por haber hecho señalamientos públicos previos y cuestionó su decisión de guardar silencio.

En una de las intervenciones, Movilla expresó que “estamos en febrero o marzo y usted sigue señalando gente en los medios de comunicación, personalidades, personas que representan al Estado y a la sociedad colombiana y ya aquí durante varias horas los volvió a incriminar y ahora viene a hacer uso otra vez del derecho a guardar silencio, como lo hizo en la primera ocasión que estuvo, cercenando el derecho que tienen los abogados a preguntarle sobre lo que usted expuso; eso no se lo vamos a permitir y vamos a tomar medidas sobre eso”.