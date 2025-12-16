Así fue el emotivo discurso de Paloma Valencia tras consagrarse como candidata presidencial: “Esta candidatura tiene tres nombres”

Paloma Valencia resaltó que su propósito como candidata presidencial era trabajar por Colombia - crédito Centro Democrático/YouTube

La senadora Paloma Valencia logró una victoria decisiva en las encuestas internas del Centro Democrático y, con esto, se convirtió en la candidata presidencial del partido para las elecciones de 2026. La consulta interna, que enfrentó a la congresista con sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Holguín, reveló que ella fue la opción más respaldada por los militantes, al superar tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos realizados por la colectividad.

La noticia tomó relevancia en la política colombiana, ya que la senadora se ha consolidado como la figura principal del Centro Democrático para la próxima contienda presidencial. Tras meses de debates y análisis sobre quién debería liderar la candidatura, la decisión de la militancia fue clara; con su victoria, Paloma Valencia tiene ahora la responsabilidad de encabezar la lucha por recuperar la Casa de Nariño en el 2026.

Con el anuncio oficial de su candidatura, Paloma Valencia se dirigió a todos los miembros de su partido y a los ciudadanos que la apoyan, pronunciando las siguientes palabras cargadas de emoción: “Quiero agradecer primero a Dios. Quiero pedirle a Dios que me dé humildad para recordar siempre que estamos aquí para servirle a los colombianos”.

La senadora Paloma Valencia se alzó con la victoria en las encuestas internas del Centro Democrático, superando a María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito @CeDemocratico/X

Además, la senadora resaltó la importancia de la unidad dentro de su partido y expresó su agradecimiento a las bases del Centro Democrático: “Quiero agradecerle a mi partido, porque cuando uno es candidato de un partido, uno tiene que tener bien claro que está montado en una escalera que no construyó solo, esta escalera la han construido nuestros ediles, nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros alcaldes, nuestros representantes a la Cámara, nuestros senadores”.

Paloma Valencia homenajeó al expresidente Uribe y a sus compañeras de lucha política

El anuncio también fue una oportunidad para que la senadora rindiera homenaje a figuras clave del Centro Democrático, tanto dentro como fuera del partido. Entre los nombres mencionados, destacó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al señalar que el líder del colectivo es una figura fundamental en su carrera política.

“Yo llegué a la política de la mano del presidente Uribe, mi presidente Uribe, siempre mi presidente Uribe. Llegué a la política después de andarlo defendiendo en medios de comunicación. He estado a su lado en las buenas horas y he estado a su lado también en las horas más amargas”, expresó.

Paloma también destacó la influencia que el expresidente tuvo en su formación política, al recordar las enseñanzas de quien es su mentor y guía a lo largo de su trayectoria: “He aprendido de él que amar a Colombia no es un adjetivo, sino un verbo que exige trabajar, trabajar y trabajar”.

Paloma Valencia rindió homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que, según ella, fue su mentor y una figura clave en su carrera política - crédito Paloma Valencia/Facebook

El discurso no solo estuvo marcado por el agradecimiento, sino por un reconocimiento a sus competidoras dentro del partido, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Paloma Valencia fue enfática en resaltar el valor de su participación y la importancia de su trabajo dentro del Centro Democrático.

“Yo tengo esta candidatura y aparecerá mi nombre, pero esta candidatura tiene tres nombres y pertenece a tres mujeres. María Fernanda, Paola y yo. Ellas son parte estructurante de que yo pueda estar hoy aquí”, dijo altamente emocionada.

Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal (de izquierda a derecha) se mostraron unidas con consulta interna del Centro Democrático para elegir candidata presidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

Sobre María Fernanda Cabal, Valencia compartió su admiración y respeto, al destacar el coraje y firmeza que caracterizan a su colega: “Quiero decirle a María Fernanda, mi leona y mi guerrera: no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas del planeta. Reconozco su entrega, su valentía, su capacidad y que este partido no sería lo que es sin su voz, sin su firmeza, sin su carácter. María Fernanda eres un orgullo para Colombia, para el Centro Democrático”.

A Paola Holguín, la senadora la describió como una mujer con una extraordinaria inteligencia y capacidad de trabajo. “Es una mujer del que me siento orgullosa todos los días. Yo la oía y le decía: ‘Paola, estoy que voto por vos’. Es una mujer maravillosa y hace parte estructural de esta campaña”, dijo, al dejar claro que, aunque ahora encabeza la candidatura, la colaboración de estas dos lideresas seguirá siendo fundamental para el éxito de la campaña.

Entre aplausos, la candidata del Centro Democrático dedicó emotivas palabras a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, al destacar su valentía, carácter e inteligencia como pilares de su campaña y del partido - crédito Centro Democrático/YouTube

Valencia recordó que legado de Miguel Uribe Turbay seguía en pie dentro de los ideales del partido

La senadora también aprovechó para rendir homenaje a aquellos compañeros del partido que ya no están, entre ellos, el excongresista Miguel Uribe, cuyo trágico asesinato conmovió al Centro Democrático y al país entero.

“Quiero especialmente honrar hoy la memoria de Miguel. Su asesinato es un dolor que nos queda a todos en el corazón. Yo siento que desde que Miguel murió, estamos todos viviendo una película en blanco y negro porque los colores se fueron desvaneciendo. Pero desde aquí, quiero decirle a la familia de Miguel, a sus amigos, a sus seguidores, que aquí están representadas sus ideas, que los queremos”, expresó, visibilizando el dolor que aún persiste por su partida.

En su extenso discurso, Paloma Valencia se comprometió a trabajar por una Colombia más justa y próspera. Señaló que el país enfrenta serios problemas de pobreza y desigualdad, y reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente para que los colombianos puedan vivir con dignidad.

“Nuestra Colombia se está volviendo vieja antes de volverse rica. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque este país se enriquezca. Porque lo que necesitamos para cada colombiano son ingresos dignos que les den la oportunidad de vivir en libertad su vida. Porque nadie es libre en la pobreza, porque nadie es libre cuando sus hijos se acuestan de noche con hambre”, aseveró en su discurso.