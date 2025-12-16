Colombia

Estas personas recibirán las últimas transferencias del Gobierno nacional en 2025 a través del Banco Agrario: hay giros de hasta $500.000

La administración central, a través de Prosperidad Social, ha iniciado la entrega anticipada de incentivos económicos a más de un millón de familias, priorizando la cobertura y el acceso oportuno a recursos para sectores vulnerables

Guardar
Prosperidad Social ejecuta ciclos definitivos
Prosperidad Social ejecuta ciclos definitivos de Renta Joven, Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Jóvenes en Paz antes del 21 de diciembre - crédito Prosperidad Social

El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, inició la entrega anticipada de pagos de sus principales programas de transferencias monetarias, impactando a más de un millón de hogares beneficiarios durante diciembre de 2025.

Esta decisión, alineada en los esfuerzos por combatir la pobreza y mejorar el acceso oportuno a recursos para familias vulnerables, incluye un adelanto de los pagos tradicionalmente realizados a finales de año o incluso en los primeros días de enero, ofreciendo así un alivio previo a la temporada navideña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la última semana de diciembre, Prosperidad Social ha ejecutado los ciclos definitivos de entrega de incentivos correspondientes a los programas Renta Joven, Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Jóvenes en Paz. De acuerdo con el calendario institucional, el operador encargado, Banco Agrario, está realizando las transferencias antes del 21 de diciembre para los segmentos mayoritarios.

El Gobierno nacional adelanta pagos
El Gobierno nacional adelanta pagos de Prosperidad Social para más de un millón de hogares vulnerables en diciembre de 2025 - crédito Prosperidad Social

Según informó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, estos programas han sido objeto de ajustes que buscan “fortalecer el enfoque contra la pobreza, impulsar las capacidades de la población beneficiaria y rediseñar el sistema de transferencias sociales”. El funcionario aseguró que estas reformas “han aportado al logro histórico de disminución de la pobreza”, señalando la profundidad del impacto en los hogares más vulnerables.

Pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Para este sexto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, la entidad destinó una inversión superior a 314.979 millones de pesos, alcanzando a 773.800 hogares, que se traducen en apoyo para alrededor de 825.700 niños y niñas menores de seis años.

La estrategia de la entidad para este ciclo incluyó la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud (vacunación y afiliación a EPS) y educación (matrícula escolar), requisitos fundamentales para que los hogares accedan al beneficio y se garanticen los derechos de la niñez y adolescencia.

La inversión de 314.979 millones
La inversión de 314.979 millones de pesos en Renta Ciudadana y Devolución del IVA beneficia a 773.800 hogares y 825.700 niños menores de seis años - crédito Prosperidad Social

Por primera vez, y a diferencia de años anteriores, la mayoría de los hogares están recibiendo los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA durante los primeros días de diciembre y que concluirá el día 21. Rodríguez destacó que esta decisión busca cumplir a tiempo con los participantes y otorgar mayor oportunidad en la entrega de los recursos.

Asimismo, la entidad continúa avanzando en la integración de ambos programas, una meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que busca optimizar el uso de recursos públicos, mejorar la identificación de beneficiarios, ampliar la cobertura de la política social y garantizar entregas más oportunas y complementarias.

Pagos Colombia Mayor

En el caso del programa Colombia Mayor, diseñado para apoyar económicamente a las personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, el ciclo 11 ha logrado dispersar el 76 % de los recursos en tan solo los primeros siete días.

Rodríguez precisó que los pagos para la modalidad de giro comenzaron el 4 de diciembre, mientras que los bancarizados se habilitaron desde el 2 de diciembre. Uno de los avances más relevantes de este año ha sido el incremento del auxilio mensual para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, quienes pasaron de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales.

El programa Colombia Mayor incrementó
El programa Colombia Mayor incrementó el auxilio mensual a 230.000 pesos, beneficiando a más de 500.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad - crédito Prosperidad Social

Este aumento, dirigido a combatir la pobreza extrema en la vejez, ha permitido que 227.523 mujeres y 292.492 hombres sean nuevos beneficiarios. Desde octubre, mayores de 70 y 80 años también reciben el mismo monto.

La entrega de este auxilio por la modalidad de giro se extenderá hasta el 18 de diciembre y la entidad ya alista la dispersión del ciclo 12, prevista a partir del 23 de diciembre. La meta para la última entrega del año es alcanzar a casi 3 millones de personas mayores, con una asignación presupuestal de 688.150 millones de pesos, una cifra que Rodríguez calificó como un “avance histórico del Gobierno del Cambio en la lucha contra la desigualdad y pobreza extrema en la vejez”.

Pagos Renta Joven y Jóvenes en Paz

Renta Joven y Jóvenes en
Renta Joven y Jóvenes en Paz destinan más de 93.000 millones de pesos para apoyar a 190.000 jóvenes y estudiantes en diciembre - crédito Prosperidad Social

En cuanto al programa Renta Joven, el ciclo 5 se llevará a cabo entre el 17 y el 31 de diciembre a través del sistema Siif, beneficiando a 175.000 estudiantes y disponiendo de un presupuesto de 77.000 millones de pesos. Por su parte, la última transferencia de Jóvenes en Paz (ciclo 12) comenzará el 29 de diciembre, con el objetivo de llegar a 15.000 jóvenes y una inversión adicional de 16.500 millones de pesos.

Finalmente, Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para mantener actualizados sus datos de contacto y seguir atentamente los canales oficiales, a fin de garantizar una entrega eficiente y segura de los recursos. Para brindar información o realizar actualizaciones, la entidad dispone de las líneas gratuitas en Bogotá (601 379 1088) y a nivel nacional (01 8000 95 1100).

Temas Relacionados

Prosperidad Social Transferencias monetarias Gobierno nacional Renta Ciudadana Colombia Mayor Banco Agrario Renta JovenColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Madre de Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado en la noche de Halloween, estaría al borde de la locura: “Destrozada”

El crimen del joven durante una fiesta generó un fuerte impacto emocional en sus allegados, que insisten en la necesidad de que se haga justicia y se capture a todos los implicados

Madre de Jaime Esteban Moreno,

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Con gol de José Enamorado, que hizo tres tantos en los dos juegos, el Tiburón venció con un marcador global de 4-0 y logró su undécima estrella, mientras que los pijaos perdieron su cuarta final desde 2021

Junior de Barranquilla es el

Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Con el título de Junior de Barranquilla, se definieron los ocho representantes de la Liga BetPlay en los certámenes de la Conmebol, cuyo sorteo de fases previas se hará el 18 de diciembre

Estos son los clubes colombianos

Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella

Luego de superar al Deportes Tolima en Ibagué, el cuadro Tiburón se consolidó como uno de los conjuntos más ganadores del fútbol colombiano en toda la historia

Así quedó el listado de

Corte Constitucional negó a Gobierno Petro prórroga clave para entregar información sobre reajuste de la UPC

El Ministerio de Salud había argumentado que necesitaba 48 horas para remitir los datos solicitados por el alto tribunal

Corte Constitucional negó a Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

Teófilo Gutiérrez se acercó a

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella