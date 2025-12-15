Colombia

Rifirrafe entre Esteban Santos y Juan José Lafaurie por el escándalo de Agro Ingreso: “Hijo y beneficiario del lavador”

El hijo del expresidente Santos cuestionó abiertamente la independencia profesional de Lafaurie, puso en duda los logros del abogado e insinuó que depende de la protección familiar

Enfrentamiento en redes sociales entre Esteban Santos y Juan José Lafaurie - crédito Montaje Infobae

El reciente escándalo relacionado con el programa estatal Agro Ingreso Seguro desató una confrontación pública entre Esteban Santos y Juan José Lafaurie, involucrando a importantes figuras del panorama político y empresarial colombiano.

En el centro de la polémica está la familia de la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien busca la nominación presidencial por el Centro Democrático, y su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

El periodista Daniel Coronell, en su columna publicada en Los Danieles, de la revista Cambio, detalló las gestiones crediticias de Lafaurie Cabal ante el banco Serfinanza en el departamento de Cesar.

Según la investigación, el 22 de abril de 2024 solicitó un crédito preferencial presentándose como “pequeño productor”.

Para justificar el acceso a ese beneficio, entregó certificados de activos por $129.139.311 y de ingresos anuales por $95.996.800, documentos firmados por una contadora y que lo ubican justo debajo de los topes definidos por la ley para obtener ventajas reservadas a emprendedores rurales.

Tras completar la gestión, Serfinanza desembolsó $400 millones amparados con recursos del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

A este crédito se sumó un Incentivo de Capitalización Rural (ICR), mediante el cual, el 27 de noviembre de 2024, el Fondo abonó $95.273.700 al préstamo: “El monto máximo permitido”, según citó Coronell en su investigación.

Esto implica que Lafaurie Cabal deberá reembolsar únicamente $304 millones aproximadamente, pues el resto es cubierto por el incentivo estatal. Además, la operación quedó respaldada en un 80% por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), convirtiendo al Estado en fiador de la mayor parte de la obligación.

Cabe señalar que, mientras todo esto ocurría, José Félix Lafaurie era parte de la Junta Directiva de Finagro, aunque según las reglas actuales, ese órgano no define ni autoriza créditos individuales como el concertado a favor de su hijo.

El episodio escaló cuando Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, escribió en la red X: “Curioso que un ‘curtido abogado penalista’, con maestrías en Europa, trabajando en grandes firmas del país y representando decenas de clientes, necesite que su papito salga a defenderlo”.

La respuesta de Lafaurie llegó poco después: “Jajjajaja y no eres capaz de mirarme a los ojos de frente en reiteradas oportunidades que nos cruzamos… hijo y beneficiario de lavador!!”

