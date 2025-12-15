Colombia

Mujer contó cómo fue testigo de una infidelidad tras pedir un servicio de transporte: “Estoy aquí cuidándole la moto”

El video ha generado toca clase de comentarios en redes sociales, en especial las personas comentan la pasión por el chisme que tiene la pasajera

La mujer relató que se quedó media hora cuidando la moto, solo por saber qué sucedió - crédito @thefelinah / TikTok

El relato de una usuaria de Picap se ha viralizado en Tiktok tras exponer un episodio inesperado: mientras solicitaba un servicio de transporte para regresar a su domicilio, presenció en primera persona el descubrimiento de una infidelidad y la reacción del conductor, quien decidió enfrentar a su esposa y pedirle el divorcio en ese mismo momento.

El video, publicado en la cuenta @thefelinah, ha superado los 260.000 me gusta y acumula más de ochocientos comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en la plataforma.

En la grabación, la pasajera aparece con casco y narra la situación que presenció: “Pedí un picap y fui testigo de una infidelidad”, relata.

Según su testimonio, durante el trayecto el conductor identificó a su esposa acompañada de otro hombre, lo que desencadenó una confrontación inmediata.

Muchos compartieron memes para ilustrar
Muchos compartieron memes para ilustrar la tensión del video - crédito captura de pantalla / TikTok

“Gente, no me van a creer esto. Pedí un picap y en el camino nos encontramos la esposa del picap. Y con el mozo, estaba con el mozo. Y aquí estoy yo cuidándole la moto mientras va y le pide el divorcio”, explica la mujer.

La pasajera detalla que esperó cerca de treinta minutos mientras el conductor resolvía la situación. “Duré como media hora esperando al man. Menos mal, yo no tenía afán y también quería saber qué pasó. Aquí por fin salió, pero vean la mano, todavía tiene la argolla. ¿será que la perdona?”

En el video se escucha al hombre descargando su frustración: “No la ve, dizque que a ver una amiga que por lo de Navidad estaba era con el mozo”. A continuación, dirige una serie de insultos y generalizaciones hacia las mujeres, manifestando un sentimiento de traición y desconfianza: “Desgraciada, desgraciada. Todas son iguales. Y yo disque creyéndole. ¿Y lo que le pasa a uno por estar trabajando? ¿Si se da cuenta de lo que le está pasando?”.

El conductor insiste en que su compañera habría mentido respecto a su comportamiento, cuestionando la veracidad de su versión: “Y dizque no está haciendo nada malo. Se esta viendo con el otro”. Luego amplía sus reproches a un alcance general: “Ustedes todas, ¿por qué son así? ¿Por qué siempre tienen que hacer lo mismo?”.

Otros se burlaron del regaño
Otros se burlaron del regaño que recibió la mujer, solo por quedarse a conocer el chisme - crédito captura de pantalla / TikTok

En otro momento, apela a un dicho popular para justificar su desconfianza: “Así como dice el dicho: Lo que se permite, se repite, ¿no? Un huevo”. Continúa repitiendo insultos y amenazas verbales, dejando entrever que tiene previsto confrontar a la mujer en su casa: “Vamos a ver si llega a la casa ahorita, a ver qué va a encontrar. Pero esta no me la hace, esta no me la hace”.

El hombre recalca que él estaba trabajando y refuerza su idea de que todas las mujeres se comportan igual, reiterando: “Ustedes todas son así, ¿cierto? Todas son igual, no, no, no. ¿Cómo que no?” Su discurso escaló, afirmando que sería razonable abandonar a la mujer simplemente por su género: “Deberían de dejarla botada acá por ser mujer, porque todas fueron las desgraciadas e infieles”.

Finalmente, el conductor hace referencia a argumentos estereotipados y despectivos con los que, según él, algunas mujeres justifican una infidelidad: “Ay no es que yo lo deje porque lo tenía chiquito, vieja desgraciada”.

El reciente video ha provocado una oleada de reacciones entre los usuarios. Entre los comentarios más destacados, varios internautas han señalado la actitud de la protagonista, resaltando su aparente satisfacción por haber accedido a información confidencial, a pesar de recibir una reprimenda. Uno de los usuarios escribió: “Ella, mientras el señor la regañaba, pero con la satisfacción de haberse enterado de un buen chismecito”.

Las personas agradecieron el chisme
Las personas agradecieron el chisme brindado por la creadora de contenido - crédito captura de pantalla / TikTok

En la parte final de la discusión, otros participantes enfatizaron la resistencia de la joven ante la situación: “Ella después de cuidar la moto y mamarse todo el regaño”. Además, la conversación se tornó humorística cuando algunos usuarios se identificaron con la protagonista: “Eso es otro nivel de chisme jajaja recibió el regaño y todo jajaja también sería yo”.

Aún muchos usuarios piden una segunda parte para saber que pasó con el conductor después de que la mujer acusada de infidelidad llegara a la casa.

