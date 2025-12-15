María Fernanda Cabal respondió a Petro tras mensaje sobre elecciones en Chile en el que la criticó a ella y a Marco Rubio: “El narcosocialismo desaparecerá de la faz de la tierra”

En una publicación en redes sociales, la legisladora del Centro Democrático replicó al presidente colombiano luego de que este la mencionara junto a Marco Rubio al comentar los resultados electorales en Chile - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a referirse al triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile, sobre la candidata oficialista Jeannette Jara.

Mediante un mensaje difundido el lunes 15 de diciembre de 2025 en su perfil de X, el jefe de Estado manifestó inquietud ante la opción de que una situación similar se presente en Colombia.

En su mensaje, Petro equiparó el avance del dirigente conservador chileno con las eventuales victorias de María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático, o de Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos. Cabal por su parte no se quedó callada y utilizó la misma red social para replicar las declaraciones del mandatario colombiano. En su mensaje, la senadora de oposición afirmó: “El narcosocialismo desaparecerá la faz de la tierra”.

En su mensaje, la congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático subrayó que confía en el respaldo de la ciudadanía colombiana y en la intervención divina para lograr un cambio político en las próximas elecciones, defendiendo los valores de libertad, legalidad y orden.

“Petro, con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo colombiano que ya despertó del engaño, en 2026 la victoria será de quienes creemos en la libertad, la ley y el orden”, escribió María Fernanda Cabal en reacción a las palabras del presidente de la República.