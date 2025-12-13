Colombia

Álvaro Uribe compara a Iván cepeda con Chaves: “Le queda más difícil porque Chávez era más simpático”

El exmandatario utilizó su cuenta en X para comparar la estrategia de un senador colombiano con la del fallecido líder venezolano, generando debate sobre el papel de los empresarios en la política nacional

+La publicación realizada por el exmandatario colombiano en la red social X sugiere que el senador buscaría atraer a empresarios para luego afectar sus intereses, aunque advierte que no tendría la misma aceptación que el líder venezolano - crédito Colprensa

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, realizó una comparación entre el senador Iván Cepeda y el fallecido venezolano Hugo Chávez en una publicación en X (antes Twitter) el 13 de diciembre de 2025 a las 10:43 a. m. En esta sugirió que Cepeda buscaría replicar la estrategia del exdictador respecto al sector privado.

En su mensaje, Uribe afirmó que “Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó”. Con esta declaración, el exmandatario insinuó que Cepeda intentaría captar el apoyo del empresariado para después perjudicarlo desde el poder.

Además, añadió que, a diferencia de Chávez, Cepeda tendría más dificultades para lograr ese objetivo, ya que, según su percepción, el senador colombiano no genera la misma simpatía que caracterizaba al líder venezolano.

Esta opinión del expresidente, se inscribe en el contexto de la confrontación política en Colombia, en la que las referencias a la experiencia venezolana y la relación con el sector privado suelen ocupar un lugar destacado en el debate público.

La declaración difundida en redes sociales plantea que el senador colombiano intentaría replicar tácticas empleadas por el expresidente venezolano para captar el respaldo del sector privado y posteriormente perjudicarlo - crédito Captura de pantalla / X

El expresidente Uribe cuestiona la seguridad de las candidatas del Centro Democrático frente a la campaña de Cepeda

Las acusaciones de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda han intensificado el clima político en Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026.

El exmandatario afirmó que el senador del Pacto Histórico puede recorrer el país sin temor a amenazas gracias a la supuesta protección de grupos narcotraficantes, mientras que las precandidatas del Centro Democrático enfrentan riesgos constantes para su integridad. Uribe sostuvo que esta situación refleja una “revolución” en la que, según él, los carteles buscan influir en los resultados electorales y respaldan abiertamente la candidatura de Cepeda.

En su intervención, Uribe recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el once de agosto de 2025, tras dos meses en cuidados intensivos por un atentado.

El exgobernador de Antioquia utilizó este hecho para ilustrar el nivel de amenaza que enfrentan figuras de su partido. Según sus palabras: “La revolución ética del candidato Cepeda consiste en que mientras candidatas como las del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, tienen que hacer campaña generalmente desde la casa porque están seriamente amenazadas de asesinarlas, como asesinaron a Miguel Uribe, el candidato Cepeda anda por todo el país muy tranquilo porque está protegido por los fusiles terroristas de los narcos que han anunciado públicamente que votarán por él”, declaró Uribe en el video difundido en sus redes sociales.

Álvaro Uribe habló sobre las comodidades de Iván Cepeda para hacer campaña - crédito @AlvaroUribeVel/X

El líder del Centro Democrático también criticó la política de seguridad del Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, y comparó la situación actual con la de sus propios mandatos. Uribe afirmó que durante su presidencia todos los candidatos, sin importar su afinidad política, contaron con protección estatal suficiente para hacer campaña en condiciones de tranquilidad.

En sus palabras: “Durante los gobiernos que presidimos, todos los candidatos que mostraban afinidad con el gobierno o estaban en la oposición tuvieron seguridad. Ellos dieron el testimonio que pudieron recorrer el país con la protección del Estado en muy alto nivel de tranquilidad”.

Durante un evento del Centro Democrático realizado el ocho de diciembre de 2025 en Medellín, Uribe profundizó sus críticas hacia Cepeda, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia los antioqueños y de querer profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro.

El exmandatario expresó: “¿Quién nos odia más a los antioqueños? ¿Si Petro o Cepeda? (…) ¿Qué ha dicho Cepeda? Que su plataforma es profundizar las reformas de Petro. Entonces, Petro lleva la salud por el despeñadero. Todavía podemos arreglarla. Cepeda la va a llevar a la muerte total. Estamos bregando a que Petro no se alcance a llevar los fondos de pensiones, que son de propiedad de los trabajadores (…) Cepeda se los lleva enteritos”.

También cuestionó la propuesta de austeridad de Cepeda para enfrentar la crisis fiscal, señalando que, en su opinión, las cifras oficiales contradicen ese discurso.

El expresidente colombiano aseguró que Machado es una luchadora superior por la libertad - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario enumeró: “¡Cepeda habla de austeridad! ¿Cuál austeridad? Once embajadas, veinticuatro consulados, ciento veinte mil cargos adicionales entre contratos y nómina. ¿Cuál austeridad? Cuarenta por ciento más de gastos de funcionamiento. ¿Cuál austeridad? Ahora otros ochenta mil empleados. ¿Cuál austeridad? Toda, toda esa corrupción, todo ese vergreño, todos esos gastos innecesarios”.

Las declaraciones de Uribe se producen en un contexto de alta polarización, donde las precandidatas del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, han denunciado amenazas que las obligan a limitar sus actividades públicas, mientras que la campaña de Cepeda avanza sin restricciones visibles, según la versión del exmandatario.

