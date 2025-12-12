Pareja que salió a comprar unas ‘polas’ es señalada de abandonar a un bebé de 11 meses en el centro de Bogotá

El bebé de once meses estaba llorando desde hacía varios minutos cuando algunos de los vecinos se percataron que el infante se encontraba dentro del vehículo - crédito Mebog

Un bebé de 11 meses fue rescatado tras ser reportado como abandonado en un vehículo en el centro de Bogotá, en un caso que ha provocado rechazo debido a la inusual respuesta de sus padres.

De acuerdo con los detalles que brindó en un comunicado la Policía Metropolitana de Bogotá la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025, el menor se encontraba llorando desde hacía varios minutos, cuando algunos de los vecinos y transeúntes de la zona se percataron de la presencia del niño en este punto de la localidad de La Candelaria.

“En un trabajo articulado entre las zonas de atención de la localidad de Candelaria y el grupo de Infancia y Adolescencia de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logra el rescate”, explicó el teniente coronel Norberto Caro, y agregó que esto representaba “un riesgo a la vida y la integridad de dicho infante”.

Luego de que se realizaron las labores respectivas en el vecindario con el fin de dar con el paradero del padre y/o la madre, al no obtener una respuesta satisfactoria, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Luego de que los bomberos llegaron al punto y rompieron uno de los vidrios del auto, “una vez abierto el vehículo, procedemos al rescate de dicho menor para trasladarlo al centro especializado Revivir (ubicado en el sector de Salitre El Greco) para que se le sean restablecidos sus derechos”, destacó el coronel Carol.

Los bomberos rompieron uno de los vidrios del vehículo para rescatar al menor - crédito Mebog

El padre y la madre se presentaron y explicaron por qué dejaron solo a su bebé de 11 meses

Más adelante, en su informe de los hechos, el oficial de la Mebog destacó que “después de un tiempo, aproximadamente treinta minutos, llegan los familiares, quienes aducen que se encontraban bebidas embriagantes (cervezas, que también son conocidas de forma popular como polas o frías)”.

Lo que más generó repudio es que cuando los acudientes se hicieron presentes “evidenciaban signos de aparente embriaguez”.

Por lo anterior, el menor fue recibido por el personal competente (de Revivir, y adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf—), con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.

El caso provocó el llamado por parte de las autoridades, y “a toda la comunidad en general a que sigamos denunciando estos casos e igualmente a los padres de familia, que por ningún motivo descuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente dejarlos en lugares donde pueden verse expuestos su vida y su integridad”, explicó el teniente coronel Norberto Caro.

Al final, el oficial de la Mebog recordó que a través de las líneas 123, 141 o acercarse al CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano se puede denunciar.

Declaraciones del teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Tragedia frente al Jardín Botánico, en Bogotá: accidente cobró las vidas de a una mujer y bebé de un año

La misma madrugada del viernes 12 de diciembre una colisión se presentó en el noroccidente Bogotá y dejó como saldo la muerte de una mujer y un bebé de un año, mientras que un hombre (que se presume, sería el padre del bebé) resultó herido.

Los hechos sucedieron frente al Jardín Botánico José Celestino Mutis, sobre la avenida José Celestino Mutis con avenida Rojas (por el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá), según reportes de las autoridades distritales que se conocieron pasadas las 5:00 a. m..

El accidente se registró alrededor de las 3:03 a. m., cuando equipos de emergencia hallaron dentro de un vehículo particular (cuya placa MSR348 es de Medellín) el cuerpo sin vida de una mujer, cuyo rango de edad está entre los 30 y 35 años.

El menor de aproximadamente un año murió en la parte baja del automóvil. Un hombre, que viajaba en el asiento del copiloto, fue encontrado inconsciente y trasladado por los servicios médicos a un centro de atención hospitalaria.

Pasadas las 5:00 a.m. del viernes 12 de diciembre de 2025 se reportó el siniestro a través de los canales de la Secretaría de Movilidad - crédito @elpatrulleroefra/X

El siniestro atrajo la atención de la comunidad por las circunstancias inusuales: el automóvil no presentaba daños graves y no se observaron otros vehículos involucrados en la escena.

Las primeras versiones apuntaron a que el vehículo habría quedado detenido con una de sus ruedas sobre el separador vial.

De forma extraoficial se indaga la posibilidad de que la conductora haya sufrido un ataque cardíaco, lo cual habría provocado la pérdida del control del vehículo y el posterior accidente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para aclarar el origen exacto del incidente. En tanto que los equipos de tránsito y criminalística permanecieron en el lugar realizando diligencias y revisando cámaras de seguridad.

Pasadas las 7:15 a.m. se finalizaron las labores por parte del equipo de criminalística del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía y se habilitó el paso vehicular.