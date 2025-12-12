Colombia

Pareja que salió a comprar unas ‘polas’ es señalada de abandonar a un bebé de 11 meses en el centro de Bogotá

Los hechos se presentaron por el sector del Chorro de Quevedo, uno de los puntos turísticos más visitados en temporada decembrina

Guardar
El bebé de once meses
El bebé de once meses estaba llorando desde hacía varios minutos cuando algunos de los vecinos se percataron que el infante se encontraba dentro del vehículo - crédito Mebog

Un bebé de 11 meses fue rescatado tras ser reportado como abandonado en un vehículo en el centro de Bogotá, en un caso que ha provocado rechazo debido a la inusual respuesta de sus padres.

De acuerdo con los detalles que brindó en un comunicado la Policía Metropolitana de Bogotá la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025, el menor se encontraba llorando desde hacía varios minutos, cuando algunos de los vecinos y transeúntes de la zona se percataron de la presencia del niño en este punto de la localidad de La Candelaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En un trabajo articulado entre las zonas de atención de la localidad de Candelaria y el grupo de Infancia y Adolescencia de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logra el rescate”, explicó el teniente coronel Norberto Caro, y agregó que esto representaba “un riesgo a la vida y la integridad de dicho infante”.

Luego de que se realizaron las labores respectivas en el vecindario con el fin de dar con el paradero del padre y/o la madre, al no obtener una respuesta satisfactoria, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Luego de que los bomberos llegaron al punto y rompieron uno de los vidrios del auto, “una vez abierto el vehículo, procedemos al rescate de dicho menor para trasladarlo al centro especializado Revivir (ubicado en el sector de Salitre El Greco) para que se le sean restablecidos sus derechos”, destacó el coronel Carol.

Los bomberos rompieron uno de los vidrios del vehículo para rescatar al menor - crédito Mebog

El padre y la madre se presentaron y explicaron por qué dejaron solo a su bebé de 11 meses

Más adelante, en su informe de los hechos, el oficial de la Mebog destacó que “después de un tiempo, aproximadamente treinta minutos, llegan los familiares, quienes aducen que se encontraban bebidas embriagantes (cervezas, que también son conocidas de forma popular como polas o frías)”.

Lo que más generó repudio es que cuando los acudientes se hicieron presentes “evidenciaban signos de aparente embriaguez”.

Por lo anterior, el menor fue recibido por el personal competente (de Revivir, y adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf—), con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.

El caso provocó el llamado por parte de las autoridades, y “a toda la comunidad en general a que sigamos denunciando estos casos e igualmente a los padres de familia, que por ningún motivo descuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente dejarlos en lugares donde pueden verse expuestos su vida y su integridad”, explicó el teniente coronel Norberto Caro.

Al final, el oficial de la Mebog recordó que a través de las líneas 123, 141 o acercarse al CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano se puede denunciar.

Declaraciones del teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Tragedia frente al Jardín Botánico, en Bogotá: accidente cobró las vidas de a una mujer y bebé de un año

La misma madrugada del viernes 12 de diciembre una colisión se presentó en el noroccidente Bogotá y dejó como saldo la muerte de una mujer y un bebé de un año, mientras que un hombre (que se presume, sería el padre del bebé) resultó herido.

Los hechos sucedieron frente al Jardín Botánico José Celestino Mutis, sobre la avenida José Celestino Mutis con avenida Rojas (por el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá), según reportes de las autoridades distritales que se conocieron pasadas las 5:00 a. m..

El accidente se registró alrededor de las 3:03 a. m., cuando equipos de emergencia hallaron dentro de un vehículo particular (cuya placa MSR348 es de Medellín) el cuerpo sin vida de una mujer, cuyo rango de edad está entre los 30 y 35 años.

El menor de aproximadamente un año murió en la parte baja del automóvil. Un hombre, que viajaba en el asiento del copiloto, fue encontrado inconsciente y trasladado por los servicios médicos a un centro de atención hospitalaria.

Pasadas las 5:00 a.m. del
Pasadas las 5:00 a.m. del viernes 12 de diciembre de 2025 se reportó el siniestro a través de los canales de la Secretaría de Movilidad - crédito @elpatrulleroefra/X

El siniestro atrajo la atención de la comunidad por las circunstancias inusuales: el automóvil no presentaba daños graves y no se observaron otros vehículos involucrados en la escena.

Las primeras versiones apuntaron a que el vehículo habría quedado detenido con una de sus ruedas sobre el separador vial.

De forma extraoficial se indaga la posibilidad de que la conductora haya sufrido un ataque cardíaco, lo cual habría provocado la pérdida del control del vehículo y el posterior accidente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para aclarar el origen exacto del incidente. En tanto que los equipos de tránsito y criminalística permanecieron en el lugar realizando diligencias y revisando cámaras de seguridad.

Pasadas las 7:15 a.m. se finalizaron las labores por parte del equipo de criminalística del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía y se habilitó el paso vehicular.

Temas Relacionados

Rescate de bebé abandonadoBogotáChorro de QuevedoPadre se fueron a comprar cervezasLa CandelariaInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarIcbfCentro Especializado RevivirColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Bogotá jueves 11 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Bogotá jueves

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 11 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del

Petro entregó la Orden de Boyacá a las dos colombianas que hicieron parte de la flotilla Global Sumud que pretendía entregar ayudas humanitarias en Gaza

La orden de Boyacá es una de las máximas distinciones que otorga el Estado colombiano, reservada para quienes contribuyen de manera significativa a la sociedad y a la proyección internacional del país

Petro entregó la Orden de

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el partido de ida por la estrella de Navidad

Tiburones y Pijaos se enfrentarán en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Así funciona el pago retroactivo para ciertos beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Un programa social en Bogotá entrega transferencias monetarias mensuales a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante distintos mecanismos de pago

Así funciona el pago retroactivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Esto se conoce sobre la

Esto se conoce sobre la muerte de Casiano, reconocido rapero caleño: “La gente lo va a tener en su memoria siempre”

Por qué la bebé de Sara Corrales tendrá un particular nombre: esto explicó la actriz

Manuela Gómez le respondió a seguidor para aclarar cuál será su papel en ‘La casa de los famosos Colombia 2026’: “No pongan palabras en mi boca”

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el partido de ida por la estrella de Navidad

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo