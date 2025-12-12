Golpe para miles de colombianos: EE. UU. pone fin al programa de reunificación familiar y endurece las medidas para permisos humanitarios

Si la solicitud es rechazada, el permiso humanitario se dará por terminado y el individuo deberá salir del país de inmediato - crédito Rebecca Blackwell/AP

El Gobierno de Estados Unidos anunció el viernes 12 de diciembre que eliminará todos los programas de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés) destinados a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, al considerar que estos mecanismos se convirtieron en un “abuso” del sistema migratorio y permitían que personas con una “investigación deficiente” eludieran los controles tradicionales para obtener un permiso temporal de permanencia.

La decisión, difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), representa uno de los giros más drásticos en la política migratoria estadounidense reciente para América Latina. Según la agencia, los programas FRP generaron brechas de seguridad, facilitaron fraudes y socavaron la capacidad del gobierno para evaluar adecuadamente a quienes ingresaban al país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión, difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), representa uno de los giros más drásticos en la política migratoria estadounidense reciente para América Latina - crédito DHS

“El deseo de reunificar a las familias no invalida la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad nacional y pública”, señaló el DHS en su comunicado. “Parole was never intended to be used in this way.” (El permiso humanitario nunca fue destinado a utilizarse de esta forma.”

El fin de estos programas impacta a miles de ciudadanos de los siete países que ingresaron a Estados Unidos bajo la figura de parole mientras avanzaban sus trámites de inmigración por vía familiar.

DHS explicó que las personas actualmente en EE. UU. bajo el amparo de los FRP deberán obtener un estatus migratorio legal antes del 14 de enero de 2026, salvo quienes ya tengan una solicitud de residencia permanente (Formulario I-485) radicada antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúe en trámite para la fecha límite. Si la solicitud es rechazada, el permiso humanitario se dará por terminado y el individuo deberá salir del país de inmediato.

El DHS también confirmó que la revocación del parole implica la cancelación automática del permiso de trabajo ligado a ese estatus. Cada persona recibirá una notificación individual al respecto.

Las personas que no cumplan los requisitos para permanecer en Estados Unidos deberán abandonar el país antes de la fecha de terminación de su permiso. Para ello, el gobierno pide usar la aplicación CBP Home y reportar la intención de salida. Como incentivo, se ofrecen beneficios como un bono de salida, asistencia para viajes y la condonación de ciertas multas civiles. El DHS defendió la eliminación de estos programas como parte de un retorno a “políticas de sentido común” y a un uso del parole estrictamente “caso por caso”, tal como lo concibió el Congreso.

Noticia en desarrollo...