Colombia

Golpe para miles de colombianos: EE. UU. pone fin al programa de reunificación familiar y endurece las medidas para permisos humanitarios

La Casa Blanca canceló el parole de reunificación para Colombia y otros seis países, al considerarlo un “abuso” del sistema migratorio

Guardar
Si la solicitud es rechazada,
Si la solicitud es rechazada, el permiso humanitario se dará por terminado y el individuo deberá salir del país de inmediato - crédito Rebecca Blackwell/AP

El Gobierno de Estados Unidos anunció el viernes 12 de diciembre que eliminará todos los programas de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés) destinados a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, al considerar que estos mecanismos se convirtieron en un “abuso” del sistema migratorio y permitían que personas con una “investigación deficiente” eludieran los controles tradicionales para obtener un permiso temporal de permanencia.

La decisión, difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), representa uno de los giros más drásticos en la política migratoria estadounidense reciente para América Latina. Según la agencia, los programas FRP generaron brechas de seguridad, facilitaron fraudes y socavaron la capacidad del gobierno para evaluar adecuadamente a quienes ingresaban al país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión, difundida por el
La decisión, difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), representa uno de los giros más drásticos en la política migratoria estadounidense reciente para América Latina - crédito DHS

“El deseo de reunificar a las familias no invalida la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad nacional y pública”, señaló el DHS en su comunicado. “Parole was never intended to be used in this way.” (El permiso humanitario nunca fue destinado a utilizarse de esta forma.”

El fin de estos programas impacta a miles de ciudadanos de los siete países que ingresaron a Estados Unidos bajo la figura de parole mientras avanzaban sus trámites de inmigración por vía familiar.

DHS explicó que las personas actualmente en EE. UU. bajo el amparo de los FRP deberán obtener un estatus migratorio legal antes del 14 de enero de 2026, salvo quienes ya tengan una solicitud de residencia permanente (Formulario I-485) radicada antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúe en trámite para la fecha límite. Si la solicitud es rechazada, el permiso humanitario se dará por terminado y el individuo deberá salir del país de inmediato.

El DHS también confirmó que la revocación del parole implica la cancelación automática del permiso de trabajo ligado a ese estatus. Cada persona recibirá una notificación individual al respecto.

Las personas que no cumplan los requisitos para permanecer en Estados Unidos deberán abandonar el país antes de la fecha de terminación de su permiso. Para ello, el gobierno pide usar la aplicación CBP Home y reportar la intención de salida. Como incentivo, se ofrecen beneficios como un bono de salida, asistencia para viajes y la condonación de ciertas multas civiles. El DHS defendió la eliminación de estos programas como parte de un retorno a “políticas de sentido común” y a un uso del parole estrictamente “caso por caso”, tal como lo concibió el Congreso.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Reunificación familiarMigración EE. UU.Migrantes en EE. UU.Permiso humanitario EE. UU.Colombianos en EE. UU.Colombia-Noticias

Más Noticias

Fue condenado adolescente de 17 años que planeó el asesinato de su tía y de su abuela para cobrar una herencia

La Fiscalía probó que el menor contrató a sicarios para ejecutar el ataque en un local comercial de Envigado, donde fueron asesinadas María Victoria Correa Ramírez y María Norelia, abuela del procesado

Fue condenado adolescente de 17

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

Netflix busca mantenerse en el agrado de sus usuarios a través de estos personajes

Lo más visto esta semana

Salario mínimo 2026: esto es lo que viene para Colombia si no se logra un acuerdo antes del 15 de diciembre

Con las centrales obreras pidiendo un aumento de dos dígitos y los empresarios defendiendo un ajuste cercano al 7%, el país se acerca a un escenario en el que el Gobierno deberá asumir la decisión final si no hay consenso en la fecha límite

Salario mínimo 2026: esto es

René Higuita se encontró son su doble, un trabajador de una plaza de mercado: “Un sueño hecho realidad”

Tras una publicación que se hizo viral, la vida de Jairo Durán cambió por completo, ahora es conocido como el ‘René bumangués’

René Higuita se encontró son

Corte Constitucional redefinió el alcance del fuero presidencial de Petro: tomó de precedente el caso Trump vs. Estados Unidos

La Sala Plena publicó los fundamentos jurídicos que llevaron a determinar que las actuaciones adelantadas por el CNE frente a la financiación de la campaña presidencial no podían dirigirse contra el jefe de Estado

Corte Constitucional redefinió el alcance
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Lo más visto esta semana

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

René Higuita se encontró son su doble, un trabajador de una plaza de mercado: “Un sueño hecho realidad”

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Luinny quiere hacer en Colombia la segunda temporada de ‘La Mansión de Luinny’: estos son los famosos que estarían en el ‘reality’

La actriz Helga Díaz contó detalles sobre los 10 años de violencia que vivió junto a su pareja: “Es tremenda y no deja marcas”

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Barranquilla insistirá en hacer un Gran Premio de Fórmula 1, confirmó el alcalde Álex Char: “No depende de la nación”

Atlético Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay 2025

Néstor Lorenzo admitió que la selección Colombia se relajó al final de las Eliminatorias Sudamericanas: “Lo charlamos”

Presidente del Benfica defendió a Richard Ríos de las críticas tras su actuación ante el Napoli: “Un jugador de la talla”