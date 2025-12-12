Álvaro Uribe se pronunció sobre un eventual asilo político para Nicolás Maduro en Colombia: “Es un problema grande”

Álvaro Uribe se pronunció sobre un eventual asilo político para Nicolás Maduro en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia/Reuters

La posibilidad de que el dictador Nicolás Maduro solicite asilo político en Colombia generó una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que advirtió sobre las consecuencias que esto podría acarrear, en particular, una eventual intervención de Donald Trump si se consolidan las alianzas entre el gobierno de Gustavo Petro y el régimen venezolano.

A su vez, sostuvo que la relación entre ambos gobiernos ha traído serios problemas para Colombia, aludiendo a la preocupación de que el país se convierta en una ruta para el narcotráfico y un refugio para grupos armados y organizaciones terroristas.

En el tramo final de sus declaraciones, Uribe Vélez enfatizó la necesidad de un cambio político en Colombia, afirmando: “Se necesita un gobierno distinto, democrático, amigo de la seguridad y de la paz, y no aliado de los terroristas”.

Es importante anotar, que es un posible escenario, puesto que la canciller Rosa Yolanda Villavicencio aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud formal de asilo por parte de Maduro, aunque precisó que cualquier petición de este tipo debe ser evaluada desde el punto de vista técnico y jurídico.

“Ustedes saben que Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio. Por consiguiente, cualquier solicitud de asilo que nos haga, de solicitud de protección internacional de una persona, de un ciudadano de cualquier otro país, pues Colombia no tiene más digamos, destino que valorarla, ¿no? En el momento nosotros no hemos recibido ninguna solicitud que debamos valorar respecto al asunto que se hablaba ayer en las noticias”, explicó la ministra de Relaciones Exteriores en rueda de prensa.

El líder político recordó que Venezuela otorga asilo a grupos armados colombianos y a organizaciones terroristas internacionales. Según Uribe Vélez, “Nicolás Maduro le ha dado asilo a las Farc, al ELN, al narcotráfico, a grupos terroristas de otras partes como Hezbolá y Hamás y eso nos ha creado un problema”.

Por otra parte, citó las advertencias de Trump sobre la seguridad de Estados Unidos: “Si Venezuela amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, sirve de camino para que salga todo ese narcotráfico de Colombia y Petro se alía con Nicolás Maduro, y el candidato de Petro históricamente ha elogiado a Nicolás Maduro, pues ¿qué dice Trump? Nos va a tocar intervenir”, dijo a La FM.

El exmandatario atribuyó la gravedad de la situación a la coalición entre el Gobierno Petro y Maduro, señalando que esta alianza, junto con la cercanía de figuras como Iván Cepeda —a quien calificó como “confeso aliado de Nicolás Maduro”—, ha incrementado los riesgos para la seguridad nacional colombiana.

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal cuestionaron apoyo del Gobierno Petro a Nicolás Maduro

Para la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, brindarle asilo a Maduro es otra muestra de que el presidente Petro mantiene vínculos con el líder del régimen venezolano y el cartel de los Soles.

Además, dijo que si llega a ganar las elecciones de 2026 quitaría la protección que la Cancillería de Colombia otorgue al sucesor de Hugo Chávez. Igualmente, señaló que el dictador Maduro debe pagar por los crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano.

“Si al criminal socio de Petro, Nicolás Maduro le dan asilo en Colombia, el 7 de agosto de 2026 cuando llegue a la presidencia lo primero que haré será retirarle esa condición y entregarlo a los EE.UU. Ese jefe del narcotráfico debe responder por el genocidio contra su pueblo (sic)”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, Paloma Valencia, compañera de partido político y aspirante a la Casa de Nariño, usó sus redes sociales para exponer su posición frente a las declaraciones de la canciller Villavicencio.

La congresista considera válido permitir la entrada del líder chavista a Colombia solo si permanece encerrado en una cárcel para que cumpla condena por sus delitos ligados con el narcotráfico. “Estamos de acuerdo en darle asilo a Maduro, siempre y cuando sea en la Picota o Picaleña”, aseveró la legisladora.