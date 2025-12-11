Trump lanzó ultimátum a Petro y Jota Pe Hernández reaccionó: “Será que finalmente terminará pudriéndose en una cárcel”

Donald Trump se despachó contra Petro y Jota Pe Hernández se metió en la pelea - crédito Montaje Infobae

El senador Jota Pe Hernández lanzó una dura reacción frente al ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre el combate al narcotráfico.

Por medio de su cuenta en X, Hernández sostuvo que “con una pijama naranja (sic) y extraditado a los Estados Unidos. Sí, señor, podría cumplirse el sueño de millones de colombianos”.

El legislador agregó que “hoy Donald Trump le ha dado un ultimátum a Gustavo Petro”.

Donald Trump cuestionó la gestión del gobierno colombiano en materia de drogas ilícitas.

El exmandatario estadounidense afirmó que “Colombia produce mucha droga, tiene fábricas de cocaína, producen cocaína como saben y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se ponga las pilas o será el siguiente. Será el siguiente también. Espero que esté escuchando. Será el siguiente”.

Trump agregó: “Ha sido bastante hostil con Estados Unidos. No le he dado muchas vueltas. Va a tener serios problemas si no se pone las pilas”.

Sobre el clima político bilateral, Hernández sostuvo que “así como Nicolás Maduro va a terminar en una cárcel de los Estados Unidos, podría terminar pudriéndose en una cárcel norteamericana”.

El senador también señaló en redes sociales que “es evidente que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, tiene material probatorio, no solo lo que salió en las USBs y portátiles de alias Calarcá”.

Hernández añadió: “En Estados Unidos saben de lo mucho que Gustavo Petro ha beneficiado a los que él mismo denomina grupos traquetos, mafiosos, narcotraficantes, que producen droga, que llevan a vender a los Estados Unidos”.

En su publicación, Jota Pe Hernández responsabilizó a la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro por el aumento en los cultivos de coca en el país.

El senador aseguró: “Hoy, los cultivos de coca en Colombia han aumentado históricamente, y todo gracias a la fracasada política de seguridad de Gustavo Petro, a los beneficios que le ha dado a las guerrillas, a la impunidad”.

Hernández concluyó su mensaje al sugerir: “Gustavo Petro, el sueño de millones de colombianos se nos podría hacer realidad. Verlo a usted vestido de naranja, extraditado a los Estados Unidos y pudriéndose en una cárcel norteamericana, shh, qué delicia”.