Colombia

Trump lanzó ultimátum a Petro y Jota Pe Hernández reaccionó: “Será que finalmente terminará pudriéndose en una cárcel”

El senador aseguró que EE. UU dispone de pruebas sobre la presunta protección de Petro a grupos criminales, mientras Trump cuestiona el papel del Gobierno colombiano ante el crecimiento de los cultivos de coca

Guardar
Donald Trump se despachó contra
Donald Trump se despachó contra Petro y Jota Pe Hernández se metió en la pelea - crédito Montaje Infobae

El senador Jota Pe Hernández lanzó una dura reacción frente al ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre el combate al narcotráfico.

Por medio de su cuenta en X, Hernández sostuvo que “con una pijama naranja (sic) y extraditado a los Estados Unidos. Sí, señor, podría cumplirse el sueño de millones de colombianos”.

El legislador agregó que “hoy Donald Trump le ha dado un ultimátum a Gustavo Petro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Donald Trump cuestionó la gestión del gobierno colombiano en materia de drogas ilícitas.

El exmandatario estadounidense afirmó que “Colombia produce mucha droga, tiene fábricas de cocaína, producen cocaína como saben y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se ponga las pilas o será el siguiente. Será el siguiente también. Espero que esté escuchando. Será el siguiente”.

Trump agregó: “Ha sido bastante hostil con Estados Unidos. No le he dado muchas vueltas. Va a tener serios problemas si no se pone las pilas”.

Sobre el clima político bilateral, Hernández sostuvo que “así como Nicolás Maduro va a terminar en una cárcel de los Estados Unidos, podría terminar pudriéndose en una cárcel norteamericana”.

El senador también señaló en redes sociales que “es evidente que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, tiene material probatorio, no solo lo que salió en las USBs y portátiles de alias Calarcá”.

Hernández añadió: “En Estados Unidos saben de lo mucho que Gustavo Petro ha beneficiado a los que él mismo denomina grupos traquetos, mafiosos, narcotraficantes, que producen droga, que llevan a vender a los Estados Unidos”.

En su publicación, Jota Pe Hernández responsabilizó a la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro por el aumento en los cultivos de coca en el país.

El senador aseguró: “Hoy, los cultivos de coca en Colombia han aumentado históricamente, y todo gracias a la fracasada política de seguridad de Gustavo Petro, a los beneficios que le ha dado a las guerrillas, a la impunidad”.

Hernández concluyó su mensaje al sugerir: “Gustavo Petro, el sueño de millones de colombianos se nos podría hacer realidad. Verlo a usted vestido de naranja, extraditado a los Estados Unidos y pudriéndose en una cárcel norteamericana, shh, qué delicia”.

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroJota Pe HernándezPresidente PetroDonald Trump a PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Estos fueron los vejámenes que encontró la JEP para imputar, por primera vez, a exFarc, militares y empresarios por crímenes en el Urabá

El caso involucra a 33 personas señaladas por su papel en hechos que devastaron comunidades en Antioquia, Chocó y Córdoba, entre 1986 y 2003

Estos fueron los vejámenes que

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

El improvisador y comediante colombiano reveló que se sintió desenfocado en la segunda fecha de la competencia porque estaba atravesando por un momento complicado que se generó en las redes sociales

Lokillo Flórez reveló que ha

Corte Constitucional da luz verde a ley que elimina reportes negativos en DataCrédito a ciertos deudores

El alto tribunal avaló una normativa que espera brindar alivio a personas incluidas en bases de datos de riesgo crediticio

Corte Constitucional da luz verde

Videos | Así fue la caída de los ‘Yorki’ en Bogotá, la banda de ladrones a las que se le acusan de 17 hurtos a entidades bancarias

La investigación para dar con los hoy detenidos tomó ocho meses y se tuvieron en cuenta golpes efectuados por los delincuentes en ocho localidad de la capital

Videos | Así fue la

Polo Polo respaldó postura de Jota Pe Hernández sobre el culpable de los falsos positivos: “Fue el general corrupto Huertas, reintegrado por Petro”

Testimonios presentados ante la JEP refuerzan la denuncia de ambos congresistas, quienes vinculan al general Huertas con el diseño y encubrimiento de operaciones ilegales ejecutadas por las fuerzas armadas

Polo Polo respaldó postura de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Lokillo Flórez reveló que ha

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

Deportes

Así analizó la prensa portuguesa

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026