Estos son los 30 principales creadores de contenido que impulsan nuevas tendencias y empresas en Colombia, según Forbes

La revista Forbes Colombia publicó la segunda edición de su listado ‘Top Creators’, donde resalta a quienes han consolidado marcas y negocios más allá de las redes sociales.

El informe señala que al cierre de 2025 la industria de creadores de contenido prevé cifras récord, con movimientos superiores a los $600.000 millones.

El análisis de Forbes Colombia expone casos como el de Tulio Zuloaga, conocido como ‘Tulio Recomienda’, creador del festival gastronómico Burger Master. Este evento, realizado anualmente, logró vender más de 3 millones de hamburguesas en todo el país durante los siete días de su edición 2025.

La dinámica del Burger Master genera filas extensas y una demanda elevada en restaurantes participantes. “En esta edición, las ventas de los restaurantes participantes alcanzaron los 80.000 millones de pesos”, confirmó Tulio a Forbes Colombia.

El informe destaca que los creadores de contenido cada vez trasladan su influencia de lo digital a negocios físicos que muestran impacto económico y social en crecimiento continuo.

El papel de estos creadores ya no se limita a facilitar estrategias para marcas; ahora protagonizan emprendimientos propios que consiguen logros inéditos.

Datos de la Interactive Advertising Bureau (IAB) informan que en Colombia existen cerca de 650.000 creadores de contenido.

Se estima que la industria factura al año cerca de US$150 millones, equivalentes a más de 600.000 millones de pesos, el doble del valor registrado en 2024, cuando se alcanzó un récord de $300.000 millones, según la plataforma FuelYourBrands.

Las cifras confirman el crecimiento sostenido de este sector durante los últimos cinco años. En 2019, la inversión de empresas en influenciadores reportaba $8.757 millones. Para 2023, ascendió a $117.563 millones. Entre un 40% y 45% de las empresas destinan aproximadamente el 25% de su presupuesto al canal digital, según un reporte de Sectorial.

Lina de Vivero y Max Beck, fundadores de la plataforma RealFluencers y del servicio Influencer Verified, indicaron que hacia 2026 el rol de los creadores se configura en tres líneas principales:

Modelos de colaboración y remuneración por desempeño : el pago se liga al cumplimiento de objetivos específicos.

Convergencia entre influencer marketing y pauta digital : contenidos de influencers amplificados mediante inversión publicitaria.

Reemplazo de los creadores UGC con inteligencia artificial.

Ellos afirman que la diferencia estará en la solidez de la imagen, una visibilidad cercana a la de figuras del espectáculo, y el progreso en la profesionalización del trabajo, tanto en las dinámicas de creación como en la gestión del contenido. “No solo en la forma de trabajar, sino en la forma de crear contenido”, señalan los expertos.

Un caso representativo expuesto en la lista es el de la barranquillera Marcela García, quien movilizó a cientos de seguidores en Bogotá tras anunciar la apertura de ‘The Hair Generation House Experience’. El espacio, gestionado por la marca fundada por García, funcionó como experiencia itinerante durante unos días.

En el listado aparecen personas que alcanzaron popularidad en medios tradicionales y que, al posicionarse en redes sociales, amplían oportunidades de negocio. Entre ellos, aparecen Lina Tejeiro, Laura Tobón y Alejandro Riaño.

La selección de los ‘Top Creators’ contó con el apoyo de datos suministrados por la plataforma RealFluencers. La evaluación consideró el número de seguidores, la tasa de interacción (me gusta, comentarios, compartidos en relación al total de seguidores) y un criterio de emprendimiento, que priorizó la construcción de empresas, marcas y servicios propios, junto con colaboraciones externas.

El informe de Forbes Colombia subraya la consolidación de un sector en el que la reputación, la capacidad de gestión empresarial y la profesionalización han abierto escenarios distintos para los creadores.

Las proyecciones indican que la tendencia de crecimiento continuará, respaldada por estadísticas de inversión empresarial y expansión de audiencias.

Top de creadores en Colombia 2025

Según Forbes, el resultado final es una lista de 30 creadores destacados, aunque no se trata de un ranking jerarquizado.

