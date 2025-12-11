Colombia

Entre las víctimas fatales de explosión con granada en la autopista Medellín-Bogotá estaba un expolicía destituido con varios antecedentes

Uno de los dos muertos era expolicía destituido y con antecedentes penales, como violencia intrafamiliar, tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir, secuestro extorsivo y agravado en 2021, entre otros

La explosión dejó a dos
La explosión dejó a dos policías lesionados. De los dos civiles muertos, uno era expolicía, según las autoridades - crédito redes sociales/X

La detonación de una granada de fragmentación en la autopista Medellín-Bogotá, cerca del peaje Copacabana, en el departamento de Antioquia, provocó la muerte de dos personas y dejó heridos a dos policías.

De hecho, se conoció que entre las víctimas mortales se encontraba Christian Jairo Barreto Carvajal, un expolicía destituido en 2020 y con antecedentes por diversos delitos, según información confirmada por las autoridades.

La explosión ocurrió el 10 de diciembre de 2025 y afectó a un vehículo particular en el que se transportaban las víctimas.

De acuerdo con los datos que fueron divulgados por Blu Radio, las investigaciones realizadas por los equipos judiciales permitieron identificar a Barreto Carvajal, que perteneció a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y fue desvinculado de la institución por razones disciplinarias.

El hombre, oriundo de Cúcuta, arrastraba una serie de antecedentes judiciales que incluyen violencia intrafamiliar, tráfico y fabricación de armas de fuego desde 2017, concierto para delinquir en 2019, secuestro extorsivo y agravado en 2021, así como peculado y hurto de menor cuantía en 2024.

De hecho, los detalles incluyen que el acompañante de Barreto Carvajal era un hombre cuyas características oscilan entre los 30 y 35 años, cuya identidad permanece bajo análisis forense.

El expolicía, al parecer, llevaba
El expolicía, al parecer, llevaba la granada en el vehículo u la iría a entregar a las autoridades - crédito Policía Nacional

La principal hipótesis indica que la muerte de ambos se produjo tras la explosión del artefacto militar encontrado en el interior del automóvil.

Durante la inspección al vehículo, las autoridades descubrieron una maleta con dos fusiles, diez proveedores y dos recipientes que contenían munición, según explicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial informó que antes de fallecer, uno de los ocupantes manifestó a los uniformados que transportaba la granada, armas y municiones hacia Bogotá para entregarlas en la ciudad.

“En la maleta del automóvil, o en el maletero, fueron hallados dos fusiles, proveedores y munición posterior a la explosión. Y antes de fallecer uno de los tripulantes de este vehículo, esta persona manifestó a nuestros uniformados que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, que llevaba armas y llevaba municiones para ser entregadas en esta ciudad”, citó el medio radial.

Esta fue la escena de los hechos, en Copacabana, Antioquia - crédito redes sociales/X

La autopista Medellín-Bogotá permaneció cerrada durante cerca de tres horas tras la explosión de la granada en las inmediaciones del peaje de Copacabana.

El hecho generó un extenso caos vial, y obligó a cientos de viajeros a desplazarse a pie para llegar a sus destinos. Según informaron las autoridades, el cierre total de la vía se mantuvo mientras se realizaban las labores de inspección y levantamiento de los cuerpos, lo que provocó una congestión significativa en la zona.

En el lugar del suceso, dos policías también sufrieron lesiones leves cuando se aproximaban al vehículo particular involucrado, justo en el momento en que se produjo la detonación.

Uno de los ocupantes del vehículo, antes de fallecer, declaró a los uniformados que tanto la granada como las armas tenían como destino la ciudad de Bogotá. Esta confesión, recogida por los agentes en el sitio, permitió a los investigadores establecer una posible ruta y finalidad del traslado de este arsenal.

Motocicleta explosiva

Al menos 13 personas resultaron heridas, incluida una niña de siete años, tras la explosión de una motocicleta cargada con explosivos en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, según informó la Defensoría del Pueblo, el 6 de diciembre de 2025.

La motocicleta explotó y dejó
La motocicleta explotó y dejó 13 personas heridas - crédito EFE

La detonación, que ocurrió el sábado, provocó daños en la sede de la Alcaldía, viviendas y locales comerciales, además de afectar el suministro eléctrico y las comunicaciones en la zona. Los organismos de socorro trabajan para controlar el incendio generado en la Cooperativa de Caficultores a raíz del ataque.

La región donde se produjo el atentado es escenario de disputas entre al menos dos grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las antiguas Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes, que compiten por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

