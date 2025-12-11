Destituyeron a viceministro de la Igualdad por insultar a Andrea Petro, hija del presidente Petro: Juan Carlos Florián confirmó su salida

Andrea Petro y Dumar Guevara, en el centro de la reciente polémica por las decisiones y mensajes conocidos en el Ministerio de Igualdad. - crédito Universidad de los Llanos y @andreapetro91/Instagram

El 11 de diciembre de 2025 se confirmó la destitución del viceministro de la Igualdad, Dumar David Guevara, tras la filtración de unas conversaciones en las que insultaba a Andrea Petro, hija del presidente de la República, Gustavo Petro.

En uno de los chats, Guevara escribió: “Viene la Andrea Petro a las 10 a. m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse”.

En otro mensaje, añadió: “Erda, esas perras siguen ‘aplonadas’ aquí en el piso 19. La Mary Luz y la Andrea se cansaron de esperar y se fueron jajajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que, si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

La ministra de Igualdad, Juan Carlos Florián, fue el que dio a conocer la noticia- crédito César Carrión/Presidencia

La noticia fue confirmada por el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a Caracol Radio, que cedió a dar declaraciones por las presiones de distintos sectores de Colombia tras los insultos del saliente funcionario.

Las revelaciones de los chats filtrados de Dumar David Guevara

La divulgación de chats internos del Ministerio de Igualdad y Equidad puso en el centro del debate la gestión de Dumar David Guevara, viceministro de Diversidades, no solo por sus expresiones ofensivas hacia Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del presidente Gustavo Petro, sino por la adjudicación directa de un contrato por $55.000.000.000 a una empresa con la que mantuvo vínculos laborales previos, según reveló El Colombiano.

La revelación de los chats y los cuestionamientos sobre el contrato de $55.000.000.000 se registra mientras el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad sigue en discusión - crédito Ministerio de la Igualdad

Este contrato, firmado por el Fondo MinIgualdad (FonIgualdad) el 24 de octubre de 2025, se otorgó a Publicidad Móvil de Colombia S.A.S. (Publimóvil) para la logística de eventos y actividades del ministerio, y estará vigente hasta mayo de 2026.

El medio antioqueño detalló que la adjudicación del contrato millonario se realizó sin procesos competitivos y recayó en una empresa que empleó a Guevara en 2015 y 2018, bajo la gerencia de José Luis Bolívar. Además, la firma del acuerdo se produjo pocos días antes del inicio de la Ley de Garantías y durante la campaña electoral al Congreso y la Presidencia de la República.

Una fuente interna del ministerio, citada por el mismo medio, afirmó: “Dumar entregó, direccionó y coordinó entregar la operación logística del ministerio a un exjefe de él”. La empresa beneficiaria, Publimóvil, se encontraba bajo proceso de reorganización empresarial por insolvencia desde 2022, según registros de la Superintendencia de Sociedades. Funcionarios de Colombia Compra Eficiente declararon a El Colombiano que la ausencia de publicación de documentos relacionados con el contrato genera dudas sobre la transparencia del proceso.

Las revelaciones de contratos en los chats filtrados de Dumar David Guevara - crédito X

La revelación de los chats y los cuestionamientos sobre el contrato de $55.000.000.000 se registra mientras el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad sigue en discusión. La Corte Constitucional declaró inexequible la base legal que permite su funcionamiento y se requiere una nueva aprobación antes de finalizar 2025.

Legisladores y miembros del Ejecutivo no prevén una solución próxima para subsanar el trámite, mientras que la ejecución presupuestal del ministerio se mantiene en 2,4% en el presente año.

En medio de la controversia, el proyecto de ley para consolidar la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un nuevo estancamiento legislativo a tan solo una semana del cierre de las sesiones de 2025. La sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes, celebrada el 9 de diciembre de 2025, concluyó sin avances sustanciales debido a la falta de cuórum decisorio, lo que impidió el debate formal del articulado y dejó en suspenso la iniciativa gubernamental.