Colombia

Así reaccionaron las autoridades ante el temblor de magnitud 5,8 que sacudió a Colombia en la madrugada del 10 de diciembre

A las 3:27 a. m. de este miércoles, en Colombia se presentó un fuerte sismo, con epicentro en Los Santos, Santander

Este lunes 10 de diciembre
Este lunes 10 de diciembre de 2025, en Colombia se presentó un temblor de 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander - crédito Mike Blake/REUTERS

En la mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025 se presentó un fuerte temblor, que tuvo una magnitud de 5,8, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El epicentro se localizó en Los Santos, Santander, y la profundidad fue de aproximadamente 150 km.

El hecho dejó varias reacciones en diferentes puntos de Colombia. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó en su cuenta de X que se activó una revisión en los 116 municipios del departamento.

“Ante el fuerte temblor presentado esta madrugada, hemos hecho barrido en los 116 municipios, en coordinación con los comités municipales de gestión del riesgo y hasta el momento no se han reportado novedades de posibles afectaciones”, señaló Jorge Emilio Rey Ángel.

Indicó que a través del equipo técnico de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, mantendrán vigilancia permanente para evitar cualquier malentendido.

“Desde Riesgos de Cundinamarca, seguimos atentos con monitoreo constante”, señaló Jorge Emilio Rey Ángel.

Reacción de Jorge Emilio Rey Ángel sobre el temblor de magnitud 5,8 en Colombia - crédito X

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, ha compartido diferentes reacciones de organismos que han expresado las acciones que han tomado después del temblor.

La Ungrd señaló que tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, desde la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones.

“A la hora no se presentan novedades. Mantenemos el seguimiento activo”, indicó la entidad.

Bomberos de Bogotá informó que están realizando una monitoreo en la capital colombiana, “por si se presenta alguna situación de emergencia en la ciudad”.

“Luego del movimiento telúrico que se sintió en Bogotá estamos haciendo monitoreo, por si se presenta alguna situación de emergencia en la ciudad. A la hora, no se presenta novedad. Recuerde reportar cualquier incidente a la Línea 123″, señaló Bomberos de Bogotá.

Bomberos de Bogotá sobre el temblor de magnitud 5,8 - crédito X

El capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, señaló están realizando “barrido de posibles afectaciones en todo el departamento”.

Asimismo, precisó que no se han reportado afectaciones en los municipios de Cundinamarca, pero confirmó que están “atentos a posibles replicas”.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Giraldo, señaló que las autoridades atendieron la situación y están realizando un monitoreo. No se han reportado afectaciones graves en el municipio.

Alcalde de Soacha, Julián Sánchez Giraldo - crédito @JulianPericoJr/X

La Alcaldía de Bucaramanga señaló que no se reportaron afectaciones por el temblor de magnitud 5,8 que se presentó este miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 3:27 a. m.

“Fuerte temblor se sintió esta madrugada en Bucaramanga. Por ahora autoridades no reportan afectaciones“, indicó la Alcaldía de Bucaramanga.

Alcaldía de Bucaramanga sobre temblor de magnitud 5,8 - crédito X

El sismo tuvo un impacto notable en los municipios de Jordán, localizado a 14 kilómetros del epicentro, y Betulia, situado a 17 kilómetros, ambos en el departamento de Santander.

La sacudida también fue percibida en varias regiones del país, entre ellas Bogotá, así como en departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Meta, Norte de Santander, Casanare, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Valle del Cauca, Huila, Atlántico, Guaviare, Arauca y Chocó.

El sismólogo de la red Sismológica Nacional de Colombia, Freddy Tovar, se pronunció a las 5:00 a. m. de este miércoles 10 de diciembre de 2025.

“Hemos recibido más de 4.000 reportes a lo largo del territorio colombiano y en más de 482 municipios, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá”, afirmó Tovar.

Y agregó: “Les recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos ‘nido sísmico’, que libera energía todos los días".

En Colombia, las autoridades insisten en la importancia de conocer y aplicar medidas de autoprotección durante un temblor, pues el país registra actividad sísmica frecuente según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

