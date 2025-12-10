Armando Benedetti salió en defensa de la reforma laboral: “Las ganancias de los empresarios se dan porque no pagan sueldos justos”

Armando Benedetti insiste en que la reforma al sistema laboral busca garantizar el pago de salarios dignos - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas al sector privado a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que “las ganancias de los empresarios se dan porque no pagan sueldos justos”.

El también exembajador de Colombia en Roma advirtió sobre la necesidad de que el aumento del salario mínimo supere los dos dígitos este año, en medio de las discusiones sobre la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro.

En un video compartido por el mismo Benedetti, el ministro sostuvo que “nuestros empresarios son perversos, bueno, en todas partes del mundo, porque ellos ganan plata si no le pagan el salario justo a los empleados”.

El dirigente explicó que la reforma impulsada desde el Gobierno tiene como objetivo implementar salarios dignos y el pago de recargos por horas extras y festivos.

“Sus ganancias son si no pagan un salario digno”, insistió, al referirse a los beneficios económicos de algunos sectores productivos.

El debate sobre el salario mínimo ha generado posiciones encontradas entre diferentes sectores. La propuesta de Benedetti busca que la cifra tenga un incremento considerable para el próximo año.

“No quieren que el salario mínimo suba a dos dígitos como yo creo que debería pasar”, sostuvo el político en su mensaje, destacando la relevancia de priorizar a los trabajadores menos favorecidos.

Benedetti recalcó que el presidente Gustavo Petro busca beneficiar a los grupos históricamente marginados, mencionando que “él siempre está pensando en aquellas personas en las que nadie piensa”, según su intervención en el video difundido en la red social.

La reforma laboral presentada por el Ejecutivo contempla mayores garantías para los empleados formales.

Durante su declaración pública, el congresista concluyó con una advertencia: “Eso es lo justo, eso es lo primordial. Así que cuidado, que esto se va a joder. Cuidado y la muerte agarra”, frase que refleja las tensiones dentro del proceso de discusión legislativa.