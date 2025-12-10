Colombia

Álvaro Uribe envió un mensaje a María Corina Machado por su Nobel de Paz: “Te apreciamos, te necesitamos”

El expresidente colombiano aseguró que el premio que recibirá la líder opositora venezolana “tiene un significado muy superior”

El expresidente colombiano aseguró que Machado es una luchadora superior por la libertad - crédito @AlvaroUribeVel/X

María Corina Machado, líder opositora venezolana, será galardonada con el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. La política es reconocida por ser una de las personas que ha tratado de enfrentarse al dictador Nicolás Maduro; sonaba, incluso, para ser su contrincante en las elecciones presidenciales de 2024, pero fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela.

Pese a que no participó en la contienda electoral, en la que Maduro ganó de manera irregular, la líder de la oposición al régimen fue elegida para recibir el Premio Nobel de Paz por su trabajo en el país.

No tengo palabras. Muchas gracias, pero espero que pueda entender que este es un movimiento, este es un logro de toda una sociedad, yo soy solo una persona, definitivamente no merezco esto. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos nos impulsa a concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”, expresó Machado tras ser informada sobre la noticia en una llamada telefónica con Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité Noruego del Nobel.

El expresidente Uribe aseguró que el galardón dirigido a la líder opositora venezolana María Corina Machado es representativo para América Latina

La elección de Machado para ser galardonada fue una decisión que traspasó fronteras. Desde Colombia, la política opositora recibió el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que a través de un video publicado en sus redes sociales, aseguró que este reconocimiento adquiere una dimensión que va más allá de lo individual y se convierte en un símbolo para toda la región.

El Nobel de Paz a María Corina Machado tiene un significado muy superior”, aseveró.

El ex jefe de Estado colombiano explicó que el premio debe ser interpretado como un homenaje colectivo, que cobija a la población venezolana, a la colombiana y a la de América Latina. “El pueblo de Venezuela, las grandes mayorías colombianas y latinoamericanas, vemos en ese premio un premio mundial a una luchadora superior por la libertad, a una heroína”, dijo.

María Corina Machado es reconocida por su oposición al dictador Nicolás Maduro

De igual manera, el exmandatario también expresó un respaldo personal y emocional a la líder opositora venezolana, asegurando que la ciudadanía requiere de su trabajo. “María Corina, nuestros corazones te acompañamos. Nuestros corazones se hinchan para ubicarse un poquito en tu corazón y decirte: ‘Te admiramos, te apreciamos, te necesitamos’”, enfatizó el expresidente colombiano.

Finalmente, Uribe cerró su declaración con un deseo de éxito para la opositora y para la ciudadanía de su país: “Éxito y con el gran pueblo de Venezuela”, concluyó.

Al igual que el expresidente Uribe, el exmandatario de Colombia Iván Duque Márquez expresó su apoyo a la política venezolana. Estando en Oslo, el ex jefe de Estado informó que viajó con el objetivo de acompañar a la líder opositora en la entrega del galardón. En conversación con el medio La Gran Aldea, la definió como una “heroína de la libertad y de la democracia”.

Iván Duque aseguró que la lucha de María Corina Machado debe ser un ejemplo para todos los defensores de la democracia en América Latina

Aunado a ello, criticó el régimen venezolano, dirigido por el dictador Maduro que, además de haber permanecido en el poder de manera presuntamente anómala, es buscado por las autoridades de Estados Unidos, que estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura y judicialización. Es señalado de haber cometido varios delitos: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La vamos a seguir acompañando y que esta sea no solamente una ceremonia de darle a ella un galardón, que se lo merece, sino también que sea la posibilidad de enaltecer el púlpito de su voz para que pronto podamos ver el final de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Ese es el propósito de estar aquí”, precisó el expresidente colombiano al medio citado.

