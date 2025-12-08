Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Medellín recibe a Junior el lunes 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, donde, desde las 6:00 p. m., disputarán puntos decisivos por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El encuentro es crucial porque ambos equipos comparten el grupo A de los cuadrangulares finales con América y Atlético Nacional, en una lucha cerrada por el pase a la gran final.
Sobre los 32 minutos, el árbitro Ospina pitó penal a favor de Junior por mano de Mena.
GOOOOOL del Medellín. Sobre los 29 minutos. León pone en ventaja al Poderoso.
Sobre los 18 minutos, Alvarado remató de media distancia y el balón pasó muy cerca del arco que defiende Silveira.
Tarjeta amarilla para Fydriszewski por golpear a Peña.
Sobre las 5:15 p. m., el árbitro Jhon Ospina dio inicio al encuentro entre Medellín y Junior.
La terna arbitral del encuentro la lidera Jhon Ospina, como central, del Quindío.
Medellín, equipo dirigido por Alejandro Restrepo, saldrá con el siguiente onceno titular:
Suplentes: Blanco, Chaverra, Palacios, Torijano, F. Chaverra, J. Mena, Valencia, Sandoval, García.
Junior, equipo dirigido por Alfredo Arias, saldrá con el siguiente onceno titular:
Suplentes: Martínez, Ángel, Canchimbo, Olmos, Rodríguez, Gutiérrez, Monzón, Castrillón y Guerrero.
Medellín llega con la obligación de ganar, tras una campaña irregular en los cuadrangulares que lo dejó sin opciones matemáticas. Junior, por su parte, mantiene posibilidades más concretas de clasificación. Incluso, es el favorito para clasificar, ya que suma 11 puntos, pero necesita sumar en esta visita para no depender de otros resultados.
Por otro lado están Atlético Nacional y América, El Verdolaga suma 8 puntos y necesita vencer al América para igualar a Junior.
El grupo A definirá al rival de Tolima, que ya aseguró su presencia en la final al clasificar primero en el grupo B. Los números de la tabla y la diferencia de goles serán claves para conocer quién avanzará a la última instancia del torneo más importante del fútbol profesional colombiano.