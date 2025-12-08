Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Junior tiene la mayor opción para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay 2025 - II. Solo un empate ante el Medellín le bastará para conseguir el tiquete definitivo - crédito Johan Largo/Infobae

Medellín recibe a Junior el lunes 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, donde, desde las 6:00 p. m., disputarán puntos decisivos por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El encuentro es crucial porque ambos equipos comparten el grupo A de los cuadrangulares finales con América y Atlético Nacional, en una lucha cerrada por el pase a la gran final.

Sobre los 32 minutos, el árbitro Ospina pitó penal a favor de Junior por mano de Mena.