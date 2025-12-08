Colombia

Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

En caso de clasificar, el club barranquillero enfrentará al Deportes Tolima en la gran final del campeonato colombiano. Busca su estrella número 11

Guardar
Junior tiene la mayor opción
Junior tiene la mayor opción para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay 2025 - II. Solo un empate ante el Medellín le bastará para conseguir el tiquete definitivo - crédito Johan Largo/Infobae

Medellín recibe a Junior el lunes 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, donde, desde las 6:00 p. m., disputarán puntos decisivos por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El encuentro es crucial porque ambos equipos comparten el grupo A de los cuadrangulares finales con América y Atlético Nacional, en una lucha cerrada por el pase a la gran final.

Sobre los 32 minutos, el árbitro Ospina pitó penal a favor de Junior por mano de Mena.

En pocas líneas:

    22:47 hsHoy

    GOOOOOL del Medellín. Sobre los 29 minutos. León pone en ventaja al Poderoso.

    22:42 hsHoy

    Sobre los 18 minutos, Alvarado remató de media distancia y el balón pasó muy cerca del arco que defiende Silveira.

    22:34 hsHoy

    Tarjeta amarilla para Fydriszewski por golpear a Peña.

    22:29 hsHoy

    Sobre las 5:15 p. m., el árbitro Jhon Ospina dio inicio al encuentro entre Medellín y Junior.

    22:17 hsHoy

    La terna arbitral del encuentro la lidera Jhon Ospina, como central, del Quindío.

    Jhon Ospina es el árbitro
    Jhon Ospina es el árbitro central del partido entre Medellín y Junior - crédito Dimayor
    21:23 hsHoy

    Medellín, equipo dirigido por Alejandro Restrepo, saldrá con el siguiente onceno titular:

    • Chaux.
    • Mena.
    • Mantilla.
    • Ortiz.
    • Arizala.
    • Berrío.
    • Alvarado.
    • Serna.
    • Barrera.
    • León.
    • Fydriszewski.

    Suplentes: Blanco, Chaverra, Palacios, Torijano, F. Chaverra, J. Mena, Valencia, Sandoval, García.

    Medellín pone lo mejor de
    Medellín pone lo mejor de su nómina para sumar en la reclasificación - crédito Medellín

    Junior, equipo dirigido por Alfredo Arias, saldrá con el siguiente onceno titular:

    • Silveira.
    • Herrera.
    • Báez.
    • Peña.
    • Suárez.
    • Moreno.
    • Esparragoza.
    • Rivas.
    • Chará.
    • Enamorado.
    • Paiva.

    Suplentes: Martínez, Ángel, Canchimbo, Olmos, Rodríguez, Gutiérrez, Monzón, Castrillón y Guerrero.

    Junior jugará con lo mejor
    Junior jugará con lo mejor de su nómina - crédito Junior
    21:18 hsHoy

    Previa Medellín vs. Junior

    Medellín llega con la obligación de ganar, tras una campaña irregular en los cuadrangulares que lo dejó sin opciones matemáticas. Junior, por su parte, mantiene posibilidades más concretas de clasificación. Incluso, es el favorito para clasificar, ya que suma 11 puntos, pero necesita sumar en esta visita para no depender de otros resultados.

    Por otro lado están Atlético Nacional y América, El Verdolaga suma 8 puntos y necesita vencer al América para igualar a Junior.

    El grupo A definirá al rival de Tolima, que ya aseguró su presencia en la final al clasificar primero en el grupo B. Los números de la tabla y la diferencia de goles serán claves para conocer quién avanzará a la última instancia del torneo más importante del fútbol profesional colombiano.

    Junior de Barranquilla venció 1-0
    Junior de Barranquilla venció 1-0 a Medellín en la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Colprensa

