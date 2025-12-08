EN VIVO · Último Pico y placa regional del 2025: así está la movilidad en los principales corredores para acceder a Bogotá

Con la implementación del Pico y placa regional para el lunes festivo del 8 de diciembre, la Secretaría de Movilidad de Bogotá presentó reportes actualizados sobre el desarrollo del Plan Éxodo en el escenario del retorno del festivo de Velitas, una jornada tradicional de alto flujo en las principales vías de la ciudad.
La medida complementaria —Pico y placa regional—, activada desde las 12:00 p. m., regula el ingreso vehicular con el objetivo de mantener una movilidad segura y eficiente en los corredores de acceso a la capital.
A partir del mediodía, solamente los vehículos cuyas placas finalizan con números pares (2, 4, 6, 8 y 0) pueden ingresar a Bogotá hasta las 4:00 p. m.. Posteriormente, desde las 4:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m., la autorización corresponde a los automotores con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).
Así lo informó la entidad mediante sus canales oficiales de comunicación, recordando a los conductores estar atentos a las actualizaciones del Centro de Gestión del Tránsito y a las indicaciones sobre el avance de la movilidad en tiempo real.
Durante el monitoreo permanente, la Secretaría de Movilidad reportó que, hasta el momento, 944.000 vehículos han salido de Bogotá a lo largo del fin de semana correspondiente al puente festivo. En contraste, 873.000 vehículos han ingresado a la ciudad en el mismo periodo, según los registros disponibles.
En relación con el tráfico, el balance realizado por la entidad destaca el flujo vehicular medio tanto en la Autosur como en la calle 13, mientras que en la Autonorte y en la Vía al Llano se mantiene un flujo bajo, de acuerdo con informes recientes. Estos datos corresponden a observaciones de las últimas horas y permiten orientar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre las mejores rutas para su desplazamiento.
La Secretaría de Movilidad insiste en la importancia de planear los trayectos y revisar la restricción vigente del Pico y Placa Regional antes de emprender el retorno, recordando que estas medidas están diseñadas para evitar congestiones severas y garantizar que el tránsito por los accesos a la ciudad se realice de la manera más ordenada posible.