Abren investigación a la directora (e) del Museo Nacional por presuntas irregularidades en exposición cultural en Popayán

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Katia Cecilia González Martínez, directora (e) del Museo Nacional de Colombia, al igual que a Sandra Carolina Chacón Bernal, y la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Alejandra Sarria Molano.

Los hechos están asociados a la exposición ‘El Mundo al Revés’, que fue exhibida en noviembre de 2023 en la Casa Museo Guillermo León Valencia, ubicada en Popayán, durante la versión 47 del Salón Nacional de Artistas.

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la directora (e) del Museo Nacional de Colombia, Katia Cecilia González Martínez, así como a otras dos servidoras públicas, por presuntas irregularidades en el desarrollo de la exposición temporal ‘El Mundo al Revés’, realizada en noviembre pasado en la Casa Museo Guillermo León Valencia, en Popayán, durante la versión 47 del Salón Nacional de Artistas”, señaló el Ministerio Público.

El proceso, según informó la Procuraduría, surgió tras la presentación de la pieza titulada ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana’.

La obra proyectó imágenes donde se vio a varias personas desplazando el busto de Guillermo León Valencia por calles de Popayán.

Según la entidad, las imágenes hacían referencia a los disturbios ocurridos el primero de mayo de 2021. En esa fecha, Colombia vivía un estallido social, que desencadenó en varios actos de vandalismo, así como el exceso de fuerza por parte de las autoridades.

“Al parecer, una de las piezas de la exposición fue la proyección de imágenes denominada ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana’, en la que se observaban a varias personas arrastrando por las calles de Popayán el busto del expresidente Guillermo León Valencia, hecho ocurrido durante los disturbios presentados el primero de mayo de 2021 en el paro nacional que se vivió en el país durante esa fecha”, señaló la Procuraduría.

Por la sustracción del busto —considerado patrimonio histórico y cultural—, la Fiscalía General de la Nación mantiene una investigación por hurto calificado.

Se analiza si la proyección de ese material en la muestra cultural podría ser vista como una infracción disciplinaria dentro del servicio público.

La apertura formal de la investigación incluye como elemento clave la revisión de informes detallados que la Procuraduría pidió al Museo Nacional de Colombia.

Así las cosas, la entidad deberá entregar toda la información relevante sobre la organización y ejecución de la exposición en la Casa Museo Guillermo León Valencia.

El propósito central de la indagación consiste en verificar si los hechos denunciados constituyen una falta disciplinaria o si existe alguna causa de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

“Por el hurto del busto del expresidente Guillermo León Valencia, que se encontraba ubicado en una glorieta central de la capital del Cauca, la Fiscalía adelanta una investigación por hurto calificado por tratarse de un bien declarado como de patrimonio histórico y cultural y, por lo tanto, la proyección de esas imágenes podría considerarse como una falta disciplinaria”, expresó el Ministerio Público.

Y agregó: “Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó al Museo Nacional de Colombia un informe detallado de las acciones realizadas para la preparación y desarrollo del evento”.

La Procuraduría General de la Nación aclaró que esta acción no implica un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de las funcionarias, sino que busca recopilar pruebas para esclarecer la dimensión de los hechos.

“Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, indicó la Procuraduría.