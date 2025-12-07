Colombia

Procurador Gregorio Eljach y Defensoría del Pueblo rechazaron el atentado con motobomba en Cauca: “Respetar a la población”

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, dejando a 13 personas heridas, entre ellos, un policía y una menor de edad

Guardar
Gregorio Eljach, procurador general; Iris
Gregorio Eljach, procurador general; Iris Marín, defensora del Pueblo, atentado con motobomba en el municipio de Bilbao, en Cauca - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@GermanBahamon/X

Durante la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, el municipio de Balboa, en el departamento de Cauca, enfrentó momentos de tensión después de la explosión de una motobomba.

Según el Ministerio de Defensa, el ataque dejó un saldo de 13 personas heridas, entre ellas un policía y una niña de 7 años. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad próximas al lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El procurador Gregorio Eljach, a través de las redes oficiales de la Procuraduría, rechazó los ataques terroristas en el municipio de Balboa.

“El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza categóricamente el atentado terrorista en Balboa, Cauca, cerca a una estación de la Policía Nacional, que dejó 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años”, señaló el Ministerio Público.

Asimismo, señalaron que la justicia y todas las instituciones de Colombia deben actuar para garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por este tipo de ataques.

“La justicia y toda la institucionalidad deben actuar de inmediato para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos ante estos hechos criminales”, señaló la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach.

Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach,
Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, rechazó el atentado con una motobomba en el municipio de Bilbao, en Cauca - crédito @PGN_COL/X

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que en el sector de los hechos hace presencia dos grupos armados, incluyendo las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco.

“Una vez más, el Cauca sufre las consecuencias de una guerra injustificada. La detonación de una moto bomba en el casco urbano de Balboa, cerca de la estación de Policía, dejó alrededor de 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años. En este municipio hacen presencia al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, que han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento”, expresó la entidad.

Según la Defensoría del Pueblo, el atentado con una motobomba constituiría a una nueva infracción al derecho internacional humanitario.

“Este atentado constituiría una nueva infracción al derecho internacional humanitario, en particular por desconocer el principio de distinción, que obliga a proteger y respetar a la población civil”, señaló la Defensoría del Pueblo.

La entidad, liderada por Iris Marín, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a abandonar las economías ilícitas y permitir a los ciudadanos del Cauca ejercer su derecho a la paz.

Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, reiteró al Gobierno nacional tener en cuenta el informe realizado por la Defensoría del Pueblo y presentado en octubre de 2025.

Comunicado oficial de la Defensoría
Comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo sobre el atentado en Bilbao, en Cauca - crédito Defensoría del Pueblo

“Reiteramos también al Gobierno de Colombia las recomendaciones formuladas en nuestro informe de octubre y le urgimos a abrir un diálogo sobre su implementación”, puntualizó la entidad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta $200 millones por datos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables.

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes responden con terrorismo porque nuestras operaciones los están debilitando”, afirmó Sánchez.

El ministro anunció la activación inmediata de operativos destinados a fortalecer el control territorial, implementar protocolos de seguridad y evacuación y aumentar los trabajos de inteligencia para enfocar la búsqueda de los culpables.

Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada cerca de la Estación de Policía de Balboa, generando alarma en el sur del Cauca - crédito Redes sociales/X

“Seguiremos protegiendo la vida y la tranquilidad de los colombianos. A las familias y heridos les acompañamos con total solidaridad”, puntualizó el funcionario.

Temas Relacionados

Atentado en CaucaGregorio EljachIris MarínProcuraduríaDefensoría del PuebloMotobombaAtentado en BilbaoAtentadoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro aseguró que su Gobierno se endeudó por “pagar las deudas de Duque” y exministro José Manuel Restrepo le contesto: “Es falso”

Las declaraciones del mandatario colombiano señalan que el incremento en los compromisos financieros del país responde a obligaciones heredadas y a la cobertura de subsidios, mientras Restrepo, miembro del gobierno pasado rechazó esa versión

Gustavo Petro aseguró que su

En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

Con una actuación extendida y sin atender al cronómetro, el líder de Grupo Firme lanzó una botella a la marca de tiempo quebrando una de las pantallas de escenario, dividiendo opiniones en redes sociales

En video: Eduin Caz rompe

Estos son los chats que implicarían al Ministerio de Hacienda en el escándalo de la Ungrd: varios funcionarios habrían recibido presiones y chantajes

Un extenso intercambio de mensajes privados muestra cómo dos colaboradoras del Ministerio de Hacienda discutieron sobre presuntos chantajes, disputas políticas y el impacto de las investigaciones judiciales en la estabilidad institucional de Colombia

Estos son los chats que

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Un video difundido muestra al exfutbolista colombiano utilizando el humor para referirse a la presencia estadounidense en la región, lo que ha provocado reacciones en plataformas digitales y ha convertido su intervención en un fenómeno viral

La curiosa petición del “Tino”

Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales: “Atropella el Estado de derecho”

El exvicepresidente cuestionó a la administración nacional por diversos episodios en los que, según él, las órdenes de las cortes y los organismos de vigilancia resultaron ignoradas

Germán Vargas Lleras criticó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

En video: Eduin Caz rompe

En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Pipe Bueno se vuelve viral tras los audios expuestos por Luisa Fernanda en los que le hace una comprometedora petición: “Siempre es lo mismo”

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras su secuestro en Cauca: su padre lo acompañó en la emotiva presentación

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Colombia

Deportes

Millonarios hizo oficial su segundo

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia