Procurador Gregorio Eljach y Defensoría del Pueblo rechazaron el atentado con motobomba en Cauca: “Respetar a la población”

Gregorio Eljach, procurador general; Iris Marín, defensora del Pueblo, atentado con motobomba en el municipio de Bilbao, en Cauca - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@GermanBahamon/X

Durante la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, el municipio de Balboa, en el departamento de Cauca, enfrentó momentos de tensión después de la explosión de una motobomba.

Según el Ministerio de Defensa, el ataque dejó un saldo de 13 personas heridas, entre ellas un policía y una niña de 7 años. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad próximas al lugar.

El procurador Gregorio Eljach, a través de las redes oficiales de la Procuraduría, rechazó los ataques terroristas en el municipio de Balboa.

“El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza categóricamente el atentado terrorista en Balboa, Cauca, cerca a una estación de la Policía Nacional, que dejó 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años”, señaló el Ministerio Público.

Asimismo, señalaron que la justicia y todas las instituciones de Colombia deben actuar para garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por este tipo de ataques.

“La justicia y toda la institucionalidad deben actuar de inmediato para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos ante estos hechos criminales”, señaló la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach.

Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, rechazó el atentado con una motobomba en el municipio de Bilbao, en Cauca - crédito @PGN_COL/X

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que en el sector de los hechos hace presencia dos grupos armados, incluyendo las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco.

“Una vez más, el Cauca sufre las consecuencias de una guerra injustificada. La detonación de una moto bomba en el casco urbano de Balboa, cerca de la estación de Policía, dejó alrededor de 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años. En este municipio hacen presencia al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, que han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento”, expresó la entidad.

Según la Defensoría del Pueblo, el atentado con una motobomba constituiría a una nueva infracción al derecho internacional humanitario.

“Este atentado constituiría una nueva infracción al derecho internacional humanitario, en particular por desconocer el principio de distinción, que obliga a proteger y respetar a la población civil”, señaló la Defensoría del Pueblo.

La entidad, liderada por Iris Marín, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a abandonar las economías ilícitas y permitir a los ciudadanos del Cauca ejercer su derecho a la paz.

“Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, reiteró al Gobierno nacional tener en cuenta el informe realizado por la Defensoría del Pueblo y presentado en octubre de 2025.

Comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo sobre el atentado en Bilbao, en Cauca - crédito Defensoría del Pueblo

“Reiteramos también al Gobierno de Colombia las recomendaciones formuladas en nuestro informe de octubre y le urgimos a abrir un diálogo sobre su implementación”, puntualizó la entidad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta $200 millones por datos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables.

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes responden con terrorismo porque nuestras operaciones los están debilitando”, afirmó Sánchez.

El ministro anunció la activación inmediata de operativos destinados a fortalecer el control territorial, implementar protocolos de seguridad y evacuación y aumentar los trabajos de inteligencia para enfocar la búsqueda de los culpables.

Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada cerca de la Estación de Policía de Balboa, generando alarma en el sur del Cauca - crédito Redes sociales/X

“Seguiremos protegiendo la vida y la tranquilidad de los colombianos. A las familias y heridos les acompañamos con total solidaridad”, puntualizó el funcionario.