Migración Colombia expulsó a ciudadano dominicano que intentó registrarse en el país con documentos falsos

Migración Colombia expulsa a ciudadano dominicano por intentar registrarse en el sistema Biomig con documentos falsos - crédito Migración Colombia

Un ciudadano dominicano fue expulsado de Colombia tras intentar registrarse en el sistema Biomig con documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta, en un entorno en el que las autoridades han intensificado los controles migratorios debido al aumento de viajeros durante la temporada de fin de año y a la detección de múltiples casos similares en las últimas semanas.

Según informó Migración Colombia, la medida se aplicó luego de que el extranjero fuera descubierto en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios del barrio La Nubia, en Belén, Medellín, en el momento que intentaba validar su identidad con papeles alterados.

La entidad detalló que el procedimiento comenzó como un trámite habitual: el hombre entregó su pasaporte y respondió a las preguntas de los funcionarios.

Sin embargo, los oficiales detectaron inconsistencias en la información presentada, lo que motivó una verificación exhaustiva que incluyó consultas con autoridades de Colombia y República Dominicana.

Las autoridades intensifican los controles migratorios en Colombia ante el aumento de viajeros y casos de fraude documental - crédito Migración Colombia

Durante la entrevista migratoria, el ciudadano terminó reconociendo que había adquirido los documentos colombianos de forma fraudulenta, lo que constituye una infracción a las normas migratorias.

Con base en la evidencia recopilada, Migración Colombia decidió aplicar la medida administrativa de expulsión. El hombre fue trasladado bajo los protocolos legales y con respeto por la dignidad humana al aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, donde abordó un vuelo hacia su país de origen.

La directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero López, destacó la labor de los funcionarios al afirmar: “Gracias a la pericia de nuestros oficiales, se evitó que una persona con documentación obtenida de forma fraudulenta ingresara al sistema Biomig. Seguiremos firmes en las acciones de control migratorio”.

En los últimos meses, Migración Colombia ha detectado un patrón recurrente: ciudadanos dominicanos que se presentan como venezolanos ante distintas autoridades para obtener documentos colombianos falsos, con el objetivo de facilitar su desplazamiento hacia países que no exigen visa a los colombianos.

La entidad advirtió que estos intentos de fraude no son casos aislados y que, solo en Medellín, unas 60 personas han sido inadmitidas en lo que va del año, en su mayoría por portar papeles falsos o por antecedentes relacionados con delitos sexuales.

Imagen de referencia. El uso de tecnología biométrica en el sistema Biomig permite detectar irregularidades en la documentación migratoria - crédito Migración Colombia

El sistema Biomig utiliza tecnología biométrica avanzada, como el reconocimiento facial y de iris, lo que permite detectar rápidamente cualquier irregularidad en la documentación presentada.

Ante el incremento del flujo migratorio durante la temporada de fin de año, Migración Colombia anunció que reforzará los controles y verificaciones en todo el país para evitar que personas con documentación irregular logren ingresar o salir del territorio nacional.

El mensaje de las autoridades es contundente: “Quien intente engañar al sistema, termina devuelto. Aquí no hay espacio para documentos falsos”.

Un ciudadano estadounidense es expulsado de Colombia por acoso y amenazas

Un ciudadano estadounidense es expulsado de Colombia y recibe prohibición de ingreso por diez años tras acoso y amenazas en Cartagena - crédito Migración Colombia

Un ciudadano estadounidense fue expulsado de Colombia y recibió una prohibición de ingreso por diez años tras protagonizar reiterados episodios de acoso a mujeres y amenazas a funcionarios de Migración Colombia en Cartagena. La medida, ejecutada en coordinación con la Policía Nacional, responde a la política de control migratorio que busca proteger la seguridad y la convivencia en zonas turísticas.

La decisión de expulsión se fundamentó en un patrón de hostigamiento que incluyó intentos de ingreso forzado a una vivienda habitada por mujeres y seguimientos sistemáticos a residentes de un condominio, según reportes de seguridad privada y testimonios recopilados por las autoridades.

El extranjero, cuya identidad permanece reservada, fue trasladado al aeropuerto internacional Rafael Núñez y embarcado hacia su país de origen, luego de que se determinara que su permanencia representaba un riesgo para la tranquilidad social y la integridad de terceros.

El caso se suma a una serie de acciones discrecionales implementadas este año en la capital de Bolívar, donde las expulsiones y deportaciones de extranjeros han aumentado de manera significativa en 2025, de acuerdo con datos de la Regional Caribe de Migración Colombia.

Las principales causas de estas medidas incluyen agresiones físicas o verbales, daños a la propiedad, amenazas a la autoridad y comportamientos que ponen en peligro a menores y mujeres.

Durante los procedimientos de control, el ciudadano estadounidense también profirió amenazas de muerte contra funcionarios de Migración Colombia, agravando su situación y motivando la sanción máxima.

La directora de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, respaldó la decisión al afirmar: “En Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”.

La expulsión se desarrolla en una estrategia de verificación migratoria intensificada en Cartagena, principal destino turístico del país, con el objetivo de combatir el turismo que vulnera las normas de convivencia o incurre en delitos.

La sanción de diez años impuesta al ciudadano estadounidense establece un precedente sobre la firmeza institucional frente a la violencia de género y el irrespeto a la autoridad.