Gustavo Petro calificó como “narcoterrorismo” el atentado en Balboa, Cauca: confirmó que acusarán a Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional

La explosión ocurrida en el municipio de Balboa dejó varios heridos, entre ellos una menor de edad y miembros de la fuerza pública, según reportes oficiales, mientras el gobierno prepara acciones legales internacionales contra los responsables

Las declaraciones del mandatario se
Las declaraciones del mandatario se produjeron tras el ataque que impactó a la comunidad local, mientras se confirma que se presentarán cargos internacionales contra líderes vinculados a la violencia en la región Luisa González/ REUTERS

El sábado 6 de diciembre, una detonación causada por una motocicleta cargada con explosivos sacudió el municipio de Balboa, en el Cauca. El incidente provocó lesiones a 13 personas, entre las cuales se encuentran un integrante de la Policía y una niña de 7 años, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa. Una cámara de seguridad próxima captó el momento del suceso.

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al ataque ocurrido en Balboa y lo definió como un acto de “narcoterrorismo”. Además, indicó que el gobierno presentará cargos contra Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional.

En su mensaje tras el atentado en Balboa, el presidente Gustavo Petro subrayó la gravedad del ataque al referirse al impacto sobre la población y la naturaleza del crimen. El mandatario calificó el hecho como terrorismo, argumentando que la acción estuvo dirigida contra civiles, incluidos pequeños productores y campesinos organizados en una cooperativa cafetera.

Petro también relacionó a los responsables del ataque con actividades de protección al narcotráfico, señalando que, según esta lógica, corresponde denominar el acto como narcoterrorismo, e incluso concordó con una postura de Donald Trump sobre la cuestión.

“Siete heridos civiles en Balboa, Cauca, frente a la cooperativa de caficultores, pequeños campesinos de la región asociados, es una acción que se llama TERRORISMO. Y como sus autores se dedican es a cuidar al narcotráfico de cocaína, se llama, y aquí si Trump tiene razón: narcoterrorismo”, comentó el primer mandatario del país en su mensaje en el que habla de lo ocurrido en el departamento del Cauca.

Gustavo Petro habló del reciente
Gustavo Petro habló del reciente atentado en el departamento del Cauca - crédito @petrogustavo

Al finalizar su publicación en X, Gustavo Petro informó sobre la preparación de acciones judiciales a nivel internacional contra los líderes responsables de la violencia en el Cauca. El presidente aseguró que ya está elaborada una acusación contra Iván Mordisco para ser presentada ante la Corte Penal Internacional e indicó que esta medida también abarcará a otros mandos vinculados con los hechos violentos en la región.

“Está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional y ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”, concluyó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Con respecto al atentado, las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad muestran que una motocicleta se encontraba estacionada junto a otros vehículos a escasa distancia de la estación de Policía del municipio.

Una motocicleta cargada con explosivos
Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada cerca de la Estación de Policía de Balboa, generando alarma en el sur del Cauca - crédito @PedroSanchezCol y @GermanBahamon /X

Varias personas transitaban normalmente por el sector en ese momento, dedicadas a sus actividades diarias. La explosión se produjo de forma abrupta, lo que ocasionó la proyección de escombros, incendió materiales del entorno y causó afectaciones importantes en varias edificaciones próximas.

Un automóvil ubicado a poca distancia del lugar donde se produjo la detonación sufrió daños como consecuencia del estallido. El conductor del vehículo salió rápidamente al percatarse de la situación. Quienes se encontraban dialogando en las inmediaciones abandonaron el sitio con premura, y las construcciones cercanas evidenciaron diversos deterioros provocados por la explosión.

Después del estallido causado por la motocicleta con explosivos en Balboa, Cauca, el titular de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó que el gobierno puso a disposición una recompensa que asciende a $200 millones para quien aporte datos que conduzcan a la identificación y detención de los autores del atentado.

El ministro de Defensa rechazó
El ministro de Defensa rechazó el atentado en Balboa, atribuyó la autoría a las disidencias de las Farc y anunció una recompensa de hasta $200 millones para capturar a los responsables. - crédito @PedroSanchezCol/X

El mensaje del ministro se emitió en plataformas digitales, desde donde condenó públicamente el ataque y responsabilizó del hecho al grupo encabezado por alias “Mordisco”, en colaboración con alias “Marlon”, ambos considerados integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central.

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes responden con terrorismo porque nuestras operaciones los están debilitando”, señaló el ministro del Gobierno Petro con respecto a lo sucedido.

