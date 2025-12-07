Federación Nacional de Cafeteros rechazó el atentado con motobomba en Balboa, Cauca: “El terrorismo no nos intimidará”

El Gobierno nacional ofrece $200 millones por los responsables del atentado en el municipio de Balboa en Cauca - crédito @GermanBahamon/@FedeCafeteros/X

En la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, el municipio de Balboa, en Cauca, atravesó horas de tensión tras la detonación de una motocicleta cargada con material explosivo.

En el lugar, operaba un laboratorio de calidades de Almacafé, así como el Comité de Cafeteros de Balboa, motivo por el cual Germán Bahamón, gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, rechazó el atentado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nos solidarizamos plenamente con Caficauca, con los habitantes de Balboa, y con todas las familias cafeteras que hoy sienten miedo e incertidumbre. No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad”, señaló Bahamón.

El empresario hizo un llamado a la fuerza pública y al Gobierno nacional a recuperar el control del territorio y proteger a los civiles.

Germán Bahamón hizo un llamado a la fuerza pública y al Gobierno nacional a recuperar el control del territorio y proteger a los civiles - crédito @GermanBahamon/X

“Hacemos un llamado urgente y respetuoso a la fuerza pública y al Gobierno nacional, es imperativo retomar el control del territorio y proteger a nuestra población civil”, señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Afirmó que los actos terroristas no detendrán el trabajo de los caficultores en la región y rechazó el atentado ocurrido en Balboa, Cauca.

“Nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”, expresó Germán Bahamón.

Y agregó: “Con profunda indignación condenamos el atentado con ‘moto bomba’ perpetrado en el punto de compra de café del municipio, donde operaba nuestro laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de Balboa. Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”.

Germán Bahamón indicó que la Federación Nacional de Cafeteros rechaza el atentado, expresando su compromiso con la paz en la región.

“La Federación Nacional de Cafeteros ratifica su rechazo frontal al terrorismo y expresa su compromiso inquebrantable con la paz, el desarrollo y la defensa de nuestras comunidades rurales. El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”, aseveró Bahamón.

Germán Bahamón indicó que la Federación Nacional de Cafeteros rechaza el atentado, expresando su compromiso con la paz en la región - crédito @GermanBahamon/X

Detalles de lo ocurrido

Una explosión provocada por una motobomba alteró la tarde del sábado 6 de diciembre en Balboa, Cauca, dejando un saldo de hasta 15 personas heridas, entre ellas un policía y una niña de 7 años, conforme a reportes del Ministerio de Defensa. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad próximas al lugar.

En las imágenes de vigilancia se observa una motocicleta estacionada junto a varios vehículos, cerca de la estación de Policía Municipal. El sitio presentaba movimiento habitual de habitantes, hasta que la explosión se produjo, lanzando restos y materiales inflamados y causando daños significativos en las inmediaciones.

Tras el atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta $200 millones por datos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables.

El funcionario declaró la autoría de la acción a las estructuras disidentes del Estado Mayor Central, representadas por alias Mordisco y alias Marlon. Mediante sus redes sociales, el ministro expresó:

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes responden con terrorismo porque nuestras operaciones los están debilitando”.

La explosión provocó un incendio que afectó varias edificaciones, incluyendo una cooperativa de café utilizada por productores locales - crédito Redes sociales/X

El ministro anunció la activación inmediata de operativos destinados a fortalecer el control territorial, implementar protocolos de seguridad y evacuación y aumentar los trabajos de inteligencia para enfocar la búsqueda de los culpables.

Se añadió una recompensa complementaria de hasta $50 millones para quien suministre información que permita prevenir acciones similares, señalando que esta clase de hechos surgen como respuesta a la presión de las fuerzas legales en la zona.

“Seguiremos protegiendo la vida y la tranquilidad de los colombianos. A las familias y heridos les acompañamos con total solidaridad”.