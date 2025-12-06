Colombia

Súper Astro Sol: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como todos los sábado, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora (Infobae)

Super Astro, una de las principales loterías colombianas que entrega miles de millones de pesos en premios, anunció los ganadores de su más reciente sorteo Sol.

Fecha: sábado 6 de diciembre 2025.

Tipo de sorteo: Astro Sol.

Resultados ganadores: 8 1 4 8.

Signo: Capricornio.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroAstro SolAstro Lunacolombia-loteriasnoticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo será denunciado ante el Congreso por presunto desacato en acto de perdón a madres de víctimas de ‘falsos positivos’

Colectivos de víctimas anunciaron una denuncia disciplinaria contra el representante a la Cámara tras su ausencia en la ceremonia de reinstalación de la obra artística creada por las Madres de Soacha y ordenada por la Corte Constitucional

Miguel Polo Polo será denunciado

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos Colombia

Los artistas que dominan el

El suelo colombiano se está agotando más rápido de lo que imaginamos: estas regiones ya están en riesgo crítico

Los estudios oficiales confirman que la erosión y el deterioro de los suelos se intensifican en zonas clave, comprometiendo la estabilidad del campo y la sostenibilidad de los cultivos

El suelo colombiano se está

Este es el ranking de las ciudades más caras y más baratas según el Dane en noviembre de 2025

Las cifras del Dane muestran que el comportamiento de los servicios, la vivienda y los alimentos definió cuáles ciudades se ubicaron entre las más costosas y las más económicas del país

Este es el ranking de

Mujer rompió el protocolo en pleno evento presidencial para hacer una sentida petición, Petro no respondió: “Somos madres cabezas de hogar”

El mandatario colombiano optó por continuar su discurso, destacando los avances en materia de educación y salud en el territorio huilense

Mujer rompió el protocolo en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Los artistas que dominan el

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

La Liendra compartió la situación que le tocó vivir como en los viejos tiempos tras sufrir percance en su tierra natal

Yina Calderón opinó y dio consejo a Blessd por supuesto gusto hacia las mujeres trans: “Seguro se dio dos traguitos y toma”

Deportes

Compañero de Davinson Sánchez en

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026