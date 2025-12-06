Colombia

Paloma Valencia volvió a acusar al Gobierno Petro e Iván Cepeda de tener un plan para asesinarla: igual que a Miguel Uribe Turbay

La precandidata presidencial vinculó a Cepeda con supuestos acuerdos que permitieron la permanencia de adolescentes de más de 15 años en grupos armados como el ELN

Paloma Valencia afirmó que Iván
Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda ha defendido a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes considera responsables de actos terroristas y de generar más polarización en Colombia - crédito Colprensa

La pelea entre la senadora y precandidata, Paloma Valencia, Con el también aspirante a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, continúa.

La funcionaria volvió a arremeter contra el hombre del Pacto Histórico por medio de su cuenta de X, y lo señalo de estar del lado de los grupos criminales que estarían detrás del supuesto plan para comentar un atentado en su contra, que habrían sido los mismos que serían los responsables del magnicidio de su compañero de partido, Miguel Uribe Turbay.

“A Miguel Uribe lo mataron los aliados suyos y de Cepeda, los mismos que me quieren matar a mí. ¿Quién dio la orden?”, escribió.

La pelea entre la senadora
La pelea entre la senadora y precandidata, Paloma Valencia, Con el también aspirante a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, continúa - crédito @PalomaValenciaL/X

Es importante mencionar que el enfrentamiento Valencia y Cepeda, que representan los dos extremos de la política en el país, inicio durante una sesión desarrollada el 3 de diciembre de 2025 en el Congreso de la República, en al que legisladores debatieron las sospechas sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y facciones disidentes de las Farc, asunto expuesto tras la filtración de chats y correos de alias Calarcá.

En ese espacio, la senadora cuestionó la ausencia del senador Iván Cepeda durante las discusiones sobre los avances y problemas asociados con la política denominada “Paz Total”.

Valencia expresó que la liberación de Calarcá se produjo por una resolución que habilita a personas con antecedentes penales a intervenir en gestiones de paz, señalando que esto afecta a distintas regiones del país.

En su intervención, vinculó a Cepeda con supuestos acuerdos que permitieron la permanencia de adolescentes de más de 15 años en grupos armados como el ELN.

Agarrón entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Congreso - crédito Canal Congreso

Según la precandidata, el parlamentario habría sido responsable de firmar consensos que permiten la participación de jóvenes en el conflicto.

Además, la senadora mencionó amenazas en su contra, atribuyéndolas al ELN y a la Segunda Marquetalia, sumando estos hechos al deterioro de la seguridad nacional: “Me enteré que el plan para asesinarme no era de la junta del narcotráfico, sino de la Segunda Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe y del ELN con el que negocia el senador Iván Cepeda. Que no se le olvide a Colombia la razón por la que la seguridad viene cayendo”.

Cuestionamiento sobre los gestores de paz

De igual manera, en la publicación hecha por Paloma en la mañana del 6 de diciembre de 2025, se refirió a la figura de los gestores de paz en el actual gobierno de Gustavo Petro, ha generado un debate intenso sobre los límites y riesgos de esta política.

Desde la oposición, la senadora ha cuestionado duramente el uso de esta figura, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias y señalando acciones concretas que, a su juicio, comprometen la seguridad del Estado.

Según Valencia, “La labor de mediador de paz no debe ser utilizada como una fachada para proteger y fortalecer grupos armados”, una afirmación que resume la preocupación central sobre el verdadero propósito de estos nombramientos.

De igual manera, en la
De igual manera, en la publicación hecha por Paloma en la mañana del 6 de diciembre de 2025, se refirió a la figura de los gestores de paz en el actual gobierno de Gustavo Petro, ha generado un debate intenso sobre los límites y riesgos de esta política - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia sostiene que el Ejecutivo ha reincorporado a generales vinculados con las disidencias de las Farc, con el objetivo de desplazar a oficiales que, según ella, sí obtenían resultados en la lucha contra el crimen. “Su gobierno fue el que trajo de vuelta generales que trabajan para las disidencias Farc y los colocó para que pudieran sacar de las fuerzas a los oficiales que daban resultados”, afirmó la senadora.

La crítica se extiende al manejo de la inteligencia estatal. Valencia denunció: “Su gobierno le entregó la inteligencia del Estado a los narcoterroristas”, una acusación que apunta directamente a la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad nacional bajo la actual administración.

En su intervención, la senadora también mencionó el papel de figuras políticas cercanas al gobierno en la búsqueda de apoyos dentro de las cárceles. “Piedad Córdoba y su hermano fueron a buscar apoyos políticos en las cárceles a cambio de impunidad”, declaró Valencia, sugiriendo que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para beneficiar a determinados sectores.

Finalmente, Valencia concluyó que el gobierno ha cumplido con los intereses de los criminales: Y su gobierno le ha cumplido a los criminales”, sentenció la senadora, reforzando su postura crítica frente a la política de paz implementada por la administración de Gustavo Petro.

