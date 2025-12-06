Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Con un oración los uniformados, incluida la patrullera heroína, agradecieron a Dios por sobrevivir a la incursión de los 20 hombres señalados de pertenecer al frente Ismael Ruiz de las disidencias de alias Iván Mordisco - crédito Policía Nacional de Colombia

Ya sanos y salvos, pero aún en estado de máxima alerta, los uniformados que se encontraban de turno en la estación de Policía del municipio de Tesalia (occidente del departamento del Huila, región Andina colombiana) la noche del viernes 5 de diciembre, y que fueron víctimas de un ataque guerrillero, contaron cómo resistieron la incursión de hombres al servicio del frente Ismael Ruiz de alias Iván Mordisco.

En total fueron 20 los sujetos armados que llegaron hasta el lugar para convertir lo que era alegría en medio de las vísperas de celebración del Día de las Velitas, en terror, por cuenta de las detonaciones y ráfagas de fusil que arreciaron en la zona.

Los atacantes, identificados como subversivos, también emplearon explosivos y cilindros bomba, además de diversos elementos de alto poder destructivo para tratar de vulnerar la seguridad del municipio, informó la Policía Nacional a través de un comunicado de prensa que se conoció en las primeras horas del sábado 6 de diciembre de 2025.

En medio de lo que fue la atención por parte de las autoridades y el balance de daños que entregó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Carlos Téllez, comandante Departamento de Policía Huila, se conoció que una uniformada se convirtió en “heroína”, como la calificó la misma institución en su comunicado, gracias a su liderazgo en medio de la ofensiva criminal.

La uniformada y sus demás compañeros rezaron para agradecer que sobrevivieron a la embestida de la disidencia de alias Iván Mordisco, cuyo objetivo principal era una entidad bancaria que pretendían hurtar - crédito Policía Nacional de Colombia

La intervención de los agentes evitó que los delincuentes alcanzaran su objetivo criminal (una entidad bancaria que pretendían robar) y consumaron el ataque armado, dejando con las manos vacías a los criminales.

“2:43 de la madrugada de hoy, 6 de diciembre del año 2025. Señor coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, al respecto de un hostigamiento que se presentó la noche anterior aquí en el municipio de Tesalia, en la estación de policía”, se presenta el oficial, que luego de esto le da la palabra uno de sus subalternos.

El agente señaló en su relato: “La noche del 5 de diciembre, desde las 9:30 de la noche, al parecer delincuentes del grupo armado organizado del Frente Ismael Ruiz, atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones, a los hombres y mujeres de la estación de Policía Tesalia”.

El mismo uniformado los destacó como “policías valientes que se defendieron, repelieron este ataque y evitaron una afectación. Gracias a Dios, a la valentía de estos hombres y mujeres, están sin ninguna novedad, evitando afectación mayor a las instalaciones, a su integridad especialmente, y obligando a los delincuentes a retirarse del municipio”.

Hostigamiento A Estación De Policía En Tesalia, Huila - crédito redes sociales/X

Sobre las acciones que se hicieron después por parte de las autoridades en terrenos, se confirmó que “una vez se retiran del municipio y, en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, se realiza un despliegue de tropa en apoyo al personal que se encuentra instalado en la estación de policía Tesalia, y Fuerza Aérea realiza un sobrevuelo en el municipio y los municipios aledaños”, explicó el policía.

Sumado a lo anterior, el oficial señaló que los delincuentes escaparon “hacia el corregimiento de Pacarní y posteriormente hacia el departamento del Cauca”.

Sobre la uniformada heroína, el coronel Téllez aprovechó las declaraciones para contar la historia, y le preguntó a su subalterno: “Usted le expresaba una felicitación por la valentía de los policías, ¿de qué se trató?"

“La actitud valerosa de estos hombres y mujeres que están en la, en la estación de policía Tesalia, reaccionando de una manera oportuna, responsable, enfocados y bajo todos los criterios y protocolos establecidos, se defendieron valerosamente. Gracias a Dios y a su valentía, están sin ninguna novedad”.

Ataque A Estación De Policía En Tesalia, Huila, por parte de las disidencias de las Farc - crédito redes sociales/X

Durante la huida, los integrantes del frente Ismael Ruiz incendiaron un vehículo y abandonaron varios artefactos explosivos con el objetivo de asegurar su escape.

Uno de los dispositivos más peligrosos, un cilindro bomba completamente armado y listo para su activación, fue hallado en las inmediaciones de una entidad bancaria situada en el parque principal del municipio.

Cerca de la estación también fueron hallados otros cilindros bomba y explosivos que no lograron ser detonados, debido a la estrategia táctica defensiva implementada por los policías, que complicó los planes de la estructura criminal.

Como consecuencia de la rápida reacción de los uniformados, la posibilidad de un daño mayor fue neutralizada.

Declaraciones del coronel Carlos Téllez, comandante Departamento de Policía Huila - crédito Policía Nacional de Colombia