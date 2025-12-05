Colombia

‘La reina del flow 3′ ya reveló su primer avance y presentó a Sky, el nuevo personaje que generó rivalidad en redes sociales

El adelanto devela grandes cambios en la trama, un embarazo inesperado y la aparición de una figura nueva que despierta dudas entre los seguidores sobre su rol

'La Reina del Flow' revela su tercera temporada: el personaje de Sky divide a los seguidores - crédito @caracoltv / Instagram

Caracol Televisión presentó el primer tráiler de la tercera temporada de La reina del flow, que ya genera expectativa entre los fanáticos de la serie y anticipa el regreso de personajes centrales, así como el ingreso de nuevas figuras.

El adelanto, que circuló en plataformas digitales, da cuenta de la introducción de Sky, personaje que ya despierta interrogantes y debates sobre su rol en la trama.

Las imágenes iniciales muestran a Yeimy Montoya, la protagonista, en estado de embarazo. Sin embargo, la aparente felicidad se ve rápidamente opacada por escenas que sugieren nuevas tensiones personales y profesionales.

Según se observa en el tráiler, mientras Yeimy y Charly buscan cumplir sus sueños en escenarios como España y La Guajira, un accidente marcado por la ambigüedad respecto a la suerte de la protagonista introduce incertidumbre. El tráiler plantea la posibilidad de la desaparición o muerte de Yeimy, situación que impacta profundamente a Charly, a su hijo Eric y al círculo de la discográfica Soul & Bass.

El primer tráiler de la tercera temporada de La Reina del Flow presenta a Sky, personaje que genera debate por su posible rol en la trama - crédito @caracoltv/ Instagram

Entre los nuevos personajes destaca Alma, supuesta hija de Charly y Yeimy, y Sky, encarnada por la actriz y cantante Alisson Joan. La participación de Sky ha acaparado comentarios en redes por la intriga alrededor de su papel: “¿Será una aliada, una rival o la próxima gran estrella del flow?”, se preguntan quienes aguardan por la resolución de la trama.

El tráiler reveló que la joven artista se suma como una prometedora voz dentro de Soul & Bass, aunque su presencia y las primeras escenas provocan tensiones y abren la posibilidad de un conflicto con los protagonistas. Según la sinopsis, Sky puede convertirse “en la chispa que ponga en riesgo la estabilidad” de la relación de Yeimy y Charly.

Las reacciones de los seguidores tras la publicación del avance no tardaron en consolidarse como tendencia. Usuarios expresaron emociones encontradas e hicieron virales comentarios como: “Hola @CaracolTV puedes borrar todas las escenas de Sky porfa que me incomodan y no me dejan disfrutar del tráiler de la reina del flow 3”.

Sky, el nuevo personaje en 'La reina del flow 3' generó comentarios divididos en redes sociales por su papel en la historia - crédito captura de pantalla Caracol Televisión / YouTube

Otros recogieron sensaciones de sorpresa y escepticismo sobre el argumento que llevará a Sky a ganar un lugar en la historia, expresando: “No sé qué argumento se van a inventar para que el personaje de Sky tenga sentido en esta temporada, pero no voy a caer y mucho menos adorarla o verla como la nueva reina”.

El tráiler también dejó entrever ciertos elementos de tensión dramática, como el choque emocional entre Sky y Charly, escena que suscitó diversas teorías en comunidades de fans. En los primeros minutos, la aparición de Sky interpretando una canción ante un Charly conmovido por la ausencia de Yeimy fue interpretada por los seguidores como un posible indicio de rivalidad o reemplazo en el universo musical de la serie.

Así reaccionaron los internautas al personaje de Sky en el nuevo trailer de 'La reina del flow' - crédito redes sociales

De acuerdo con la información oficial, la nueva temporada de La Reina del Flow llegará a las pantallas en 2026. Aún no se ha precisado la fecha exacta de estreno, aunque la expectativa va en aumento y las imágenes difundidas han generado todo tipo de hipótesis y debates en redes sociales.

El canal adelantó que la historia contará con el regreso de viejos antagonistas y la amenaza de eventos inesperados: “Las decisiones y los conflictos que forjaron a Yeimy en las temporadas anteriores vuelven a cobrar una factura, amenazando su vida, su familia y su carrera”.

El canal confirmó que la nueva temporada estrenará en 2026 y que los nuevos conflictos, desapariciones y alianzas serán eje central de la historia - crédito manoloalzamora / Instagram

A medida que se acerca el estreno, se mantiene el interés por conocer cómo el personaje de Sky y los nuevos acontecimientos influirán en la vida de los protagonistas y el cierre potencial de una de las producciones más emblemáticas de la televisión colombiana. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta en la que será lanzada la nueva temporada.

“Cuándo sale la Reina delo flow 3, ya me tienen mal”, “ni mi ex me tiene rogando tanto como el lanzamiento de esta temporada”, “no van a soportarme cuando salga la nueva temporada”, “Donde separen a Yeimy y Charly, los denuncio”, “50 mil años esperando esto 😭“, ”Dios mio, qué ansias", dicen algunas de las reacciones de los fanáticos de esta producción.

