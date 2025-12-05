La histórica Calle del Sabor cambia de escenario en Cali: este será el nuevo horario del sector a partir del 12 de diciembre

La Calle del Sabor de Cali cambia de ubicación para mejorar la seguridad y ampliar el espacio del evento gastronómico - crédito Alcaldía de Cali

La Calle del Sabor, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Cali, experimentará un cambio significativo en su tradicional escenario. Desde el viernes 12 de diciembre, esta feria gastronómica y de experiencias pasará a una nueva ubicación en la calle 11 entre carrera 3 y 4, en el centro de la ciudad.

El traslado, anunciado oficialmente por la Alcaldía de Cali y la Corporación Calle de la Salsa y Sabor Cali durante una rueda de prensa en la Plaza de Caycedo el jueves 4 de diciembre, tiene por objetivo mejorar la seguridad, ampliar el espacio y ofrecer mayores facilidades tanto para asistentes como para comerciantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, que se ha establecido como un símbolo desde 2021, despedirá su sede original durante las noches del viernes 5 y sábado 6 de diciembre. Según indicaron las autoridades municipales, el cambio de ubicación responde a un riesgo estructural identificado en el edificio que había acogido la Calle del Sabor hasta la fecha.

El horario de la Calle del Sabor se mantiene de 5:00 p. m. a 1:00 a. m. pese al cambio de ubicación - crédito Alcaldía de Cali

“Este cambio es necesario por el riesgo estructural existente en el edificio donde se viene realizando la Calle del Sabor, por eso trabajamos con los empresarios desde el año anterior para que tengan las garantías para hacer su tarea cumpliendo con los requisitos de la administración”, afirmó Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía, en declaraciones recogidas durante el encuentro con la prensa.

Lara precisó que el nuevo espacio se habilitará como parte de un piloto durante diciembre y que la reubicación fue acordada tras un diagnóstico conjunto con comerciantes y comunidad. El objetivo es mantener la esencia de la experiencia, consolidándola como un espacio abierto e inclusivo para todos los habitantes y visitantes, en un entorno más amplio y controlado. El horario habitual —de 5:00 p.m. a 1:00 a.m.— permanecerá sin cambios.

Desde la organización del evento, Brayan Medina, representante legal de la Corporación Calle de la Salsa y Sabor Cali, expresó que el traslado simboliza una oportunidad de crecimiento: “Este cambio representa un paso muy importante para seguir creciendo y brindando a nuestros visitantes la mejor experiencia. Queremos que todos se sientan como en casa, celebrando lo que somos y lo que nos une: la alegría y el sabor, para seguir recuperando a nuestra ciudad”.

El traslado de la Calle del Sabor responde a un riesgo estructural detectado en el edificio original del evento cultural - crédito Alcaldía de Cali

En la misma rueda de prensa, Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, aseguró que las entidades distritales han realizado un trabajo conjunto para garantizar la obtención de permisos, facilitar el acceso y prevenir afectaciones como la acumulación de residuos. “La Administración ha trabajado de la mano con todos los actores garantizando el cumplimiento de todos los permisos para disfrutar de la Calle del Sabor, cumpliendo con el derecho a la movilidad y previendo la generación de basuras y demás afectaciones que se puedan generar”, sostuvo el funcionario.

En paralelo a estos cambios en la agenda cultural, la ciudad se prepara para el tradicional Alumbrado Navideño, que se encenderá el domingo 7 de diciembre. En 2025, Cali contará con un circuito iluminado de 2,2 kilómetros inspirado en la biodiversidad del Valle del Cauca y diseñado para el disfrute de ciudadanos y turistas. La inauguración tendrá lugar en la plazoleta principal del Centro Administrativo Municipal (CAM), a partir de las 6:30 p. m., con espectáculos de luces organizados cada hora entre 6:00 y 11:00 p. m.

La edición 2025 del Alumbrado Navideño contará con más de 4.000 figuras iluminadas hechas con materiales reciclables y biodegradables - crédito Alcaldía Cali

La edición de 2025, liderada por el alcalde Alejandro Eder y la gestora social Taliana Vargas, contará con más de 4.000 figuras iluminadas construidas en materiales reciclables y biodegradables —entre ellas, flores, mariposas y figuras animatrónicas— que se integran a una narrativa sobre el tránsito de José y María por los paisajes y costumbres del Valle. El director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Diego Hau, explicó que este año se agregan nuevos puntos iluminados, como el Bulevar de Oriente y el barrio Obrero, escenario de la presentación de la ‘Ruta de la Salsa’.

Monumentos y zonas representativas como la catedral de San Pedro, Cristo Rey, Las Tres Cruces y los corregimientos de Montebello, La Buitrera y Felidia se unirán al circuito lumínico. El evento busca consolidar la reconciliación y el encuentro ciudadano, integrando también a los vendedores informales, quienes se comprometieron con el cuidado de los espacios públicos durante las festividades.