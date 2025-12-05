Benedetti respondió a Catherine Juvinao por crítica tras denunciar exclusión de la prepagada: “No espero su solidaridad”

El ministro Armando Benedetti pidió a Catherine Juvinao no ponerse “de lado” de los “victimarios”, refiriéndose a las EPS - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Germán Forero/Prensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se enfrascó en una discusión con la representante a la Cámara Catherine Juvinao tras denunciar que su familia y él quedaron excluidos del sistema de medicina prepagada. A través de su cuenta de X indicó que tanto él como su esposa y sus hijos están siendo víctimas de discriminación.

“Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud? Pondré tutelas y quejas ante la @Supersalud”, señaló el jefe de la cartera en la red social.

La congresista Juvinao se pronunció al respecto, responsabilizando de la situación al propio ministro y al Gobierno que representa. Según explicó, bajo la administración del presidente Gustavo Petro se ha evidenciado un deterioro del sistema de salud que también estaría afectando la prestación de servicios a través de la medicina prepagada.

“Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron. Este trino lo confirma”, expuso la representante a la Cámara.

En respuesta, el titular de la cartera aclaró que en su denuncia no hizo ninguna crítica al funcionamiento del sistema de salud actual ni a la situación que podrían estar presentándose en las entidades promotoras de salud (EPS) que proporcionan servicios de medicina prepagada.

Contrario a eso, explicó que el objeto de su publicación fue exponer hechos de presunta discriminación hacia él y su familia, haciendo énfasis específicamente en sus hijos menores de edad. Esto, “por tener una posición predominante las aseguradoras de salud”.

Benedetti atribuyó los señalamientos de Juvinao a la percepción que tiene de él y afirmó que la decisión que tomó Sura y la que estaría pensando tomar Colsanitas responderían también al hecho de que se acercan las elecciones en 2026.

“No porque le caiga mal confunda el debate. Todo esto es por la época electoral. No todo siempre tiene que ser político. No espero su solidaridad, pero no se ponga del lado de los victimarios. ¿O es que alguien en este país puede defender a las EPS?”, cuestionó el ministro del Interior.

La agrupación Médicos de Colombia también se pronunció sobre la denuncia que hizo el jefe de la cartera sobre la exclusión de la familia de la prepagada, advirtiendo que, según el Gobierno nacional, las medidas que se han implementado en el sistema de salud servirían para prestar servicios de calidad a toda la población.

“Ministro, aunque nos tiene bloqueados, le pedimos coherencia por favor. El maravilloso sistema de salud que usted ha defendido a dentelladas no amerita tener medicina prepagada. O su información ‘debajo de la mesa’ es distinta?”, indicó.

El Gobierno nacional ha sido cuestionado por las intervenciones que ha hecho la Superintendencia Nacional de Salud en algunas EPS del país; políticos, pacientes y profesionales de salud advierten que la prestación de los servicios ha desmejorado –sobre todo para los docentes del Magisterio, cuyo modelo de salud fue transformado por el Gobierno– y que se incrementaron las quejas y reclamos.

Por otro lado, en el Congreso de la República rechazaron la reforma a la Salud oficialista que nuevamente cursa en el Legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha estado implementando ciertos cambios que yacen en la iniciativa, pese a que no tiene el visto bueno de los congresistas, como por ejemplo, la aplicación de giros directos a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).