Petro hizo advertencia a Trump por “amenaza” de ataques en Colombia: “Despertará el jaguar americano que está dormido”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la advertencia que hizo el mandatario Donald Trump y ordenó a las Fuerzas Militares defender la soberanía - crédito Joel González/Presidencia y Al Drago/Reuters

Durante la Ceremonia de Oficiales de la Escuela Militar José María Córdova, llevada a cabo el 4 de diciembre de 2025 en Bogotá, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a la advertencia que hizo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles ataques en Colombia. El primer mandatario aseguró que el país está “bajo amenaza” sin una razón que lo justifique.

“Aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, el heredero de José María Melo, último general del Ejército libertador y de Bolívar, primer comandante, es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida”, indicó el primer mandatario en el evento.

Aseguró que el país actuará en respuesta a posibles acciones que respondan a dichas amenazas. “Advertimos que Colombia no se deja amenazar, y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”, dijo.

Aunado a ello, aclaró que Colombia puede hablar con cualquier país o gobernante del mundo, de entenderse con todos los “pueblos” y de aceptar errores, si es que se requiere. “Como seres humanos se dialoga, no bajo amenaza. Aquí hemos puesto sangre por litros, ¿cuánta sangre sería?, nadie ha calculado eso, terrible número. Sangre y sangre por luchar contra el narcotráfico desde hace medio siglo, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza y entonces las gracias son un insulto”, señaló.

