⁠Claudia López le echó la culpa al uribismo de la posible intervención militar de Estados Unidos en Colombia: “Inaceptable”

El presidente Donald Trump informó que el país podría ser blanco de ataques por parte de sus tropas. La precandidata aseguró que el Gobierno norteamericano debe mantenerse al margen

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

El país político colombiano se sacudió tras declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia y Venezuela. Esto, con el objetivo de combatir en narcotráfico, un flagelo que afecta gravemente al territorio nacional, teniendo en cuenta su rol como productor de estupefacientes como la cocaína.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, señaló el primer mandatario norteamericano en una rueda de prensa.

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López rechazó la sugerencia del presidente Trump de considerar una acción militar terrestre en ambos países, calificándola como “absolutamente inaceptable”. La exmandataria local atribuyó la responsabilidad de esta situación a la insistencia del “uribismo” en solicitar apoyo estadounidense.

Claudia López aseguró que no debe haber ninguna intervención por parte de Donald Trump en Colombia - crédito Infobae Colombia y Elizabeth Frantz/Reuters

Según indicó, hay políticos afines al uribismo que han viajado de forma reiterada a suelo norteamericano para plantear la idea de que actúe en el territorio. López indicó que esta conducta es “irresponsable”. “Es fruto de que el uribismo se le ha pasado yendo a Estados Unidos a sugerirle que haga ese tipo de intervenciones militares. Irresponsables”, detalló.

Con sus señalamientos se refirió al exvicepresidente Francisco Santos Calderón, que a través de su cuenta de X instó al presidente Donald Trump a derrotar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Aseguró que de esta manera será catalogado como una “héroe”. Asimismo, le pidió que ignore a quienes respaldaron o “se hicieron los de la vista gorda” con la dictadura venezolana.

La precandidata presidencial aseguró que la intervención militar es una propuesta trasnochada - crédito @ClaudiaLopez/X

De igual manera, pidió que intervenga en Colombia que, desde su perspectiva, está en riesgo bajo el mandato del primer mandatario Gustavo Petro.

“Los demócratas que hoy critican vieron en carne propia el desastre de la migración masiva en el 2019 en la frontera. Panamá es hoy una democracia vibrante gracias a Estados Unidos. Ahora salve usted la democracia en Venezuela y de paso la de Colombia hoy en gran riesgo con @petrogustavo”, escribió el exvicepresidente.

Exvicepresidente Francisco Santos pidió al presidente Donald Trump acabar con la dictadura en Venezuela - crédito @PachoSantosC/X

Por otro lado, la exalcaldesa de Bogotá hizo hincapié en la necesidad de distinguir entre la situación política de Venezuela y la de Colombia. Según su análisis, en el país vecino existe una “narco-dictadura” que, a su juicio, “se robó las elecciones” y requiere una transición hacia un gobierno democrático y que brinde garantías de libertad.

Esto, teniendo en cuenta que en julio de 2024 el dictador Nicolás Maduro fue catalogado como ganador de las elecciones presidenciales, en las cuales se enfrentó a Edmundo González. Sin embargo, la oposición denunció alteración de los resultados y desde entonces su mandato está en entredicho.

Ante este panorama, Claudia López aclaró que, a diferencia de Venezuela, en Colombia hay un Gobierno “democráticamente electo y legítimo”, y que el país se prepara para un proceso electoral orientado a cambiar el Gobierno, no el régimen, en mayo de 2026.

Claudia López aseguró que no se puede comparar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela con el Gobierno de Colombia - crédito Presidencia de Venezuela/Europa Press

En ese sentido, insistió en que “no debe haber ninguna intervención de Estados Unidos en nuestro proceso democrático”. Con esta explicación, López quiso dejar claro que cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia resultaría inadmisible, especialmente en el contexto de un proceso electoral que se avecina.

La precandidata aseguró que, en vez de permitir una intervención militar por parte de Estados Unidos, se debe trabajar en resolver otras problemáticas que quejan a la ciudadanía.

Lo que necesitamos en Colombia y en Venezuela es desarrollo económico, desarrollo social, empleo, seguridad. Y eso requiere un esfuerzo multilateral legítimo de largo plazo, no un intervencionismo unilateral trasnochado”, señaló.

