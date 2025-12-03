Prima de Navidad en Colombia: qué funcionarios reciben el pago en 2025 y qué día de diciembre se la deben cancelar

El pago de la prima de Navidad equivale a la mitad del sueldo que se devenga en un mes y se cancela cada seis meses - crédito Colprensa

Con la llegada de diciembre, millones de servidores públicos en Colombia se preparan para recibir la prima de diciembre, un ingreso adicional que representa uno de los beneficios más relevantes del cierre de año. El pago está dirigido a empleados y trabajadores oficiales del sector público, según lo establece la normatividad laboral vigente.

La prima de diciembre, también conocida como prima de Navidad, es una prestación social obligatoria en Colombia para los servidores públicos. De acuerdo con la Función Pública, el beneficio corresponde al pago de un mes de salario y se encuentra regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y decretos específicos como el 1045 de 1978 y el 1011 de 2019.

El artículo 306 de la norma establece que “el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado”.

La cancelación debe efectuarse durante los primeros 15 días del mes al tomar como base el salario devengado al 30 de noviembre o el promedio mensual si el salario es variable. En el caso de los que no hayan laborado el año completo, la prima se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Quiénes tienen derecho a la prima de diciembre

Según la entidad, la prima de diciembre está dirigida a los empleados y trabajadores oficiales vinculados a entidades públicas, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978 y el artículo 17 del Decreto 1101 de 2015. El reconocimiento y pago de esta prestación procede siempre que esté contemplado en el contrato de trabajo, el reglamento interno, la convención colectiva de trabajo o un laudo arbitral.

Para acceder al pago completo de la prima, el servidor público debe:

Haber trabajado durante todo el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Aquellos que hayan laborado solo una parte del año recibirán el pago de manera proporcional, de acuerdo con el tiempo de servicio prestado.

Componentes salariales de la prima de diciembre

El cálculo de la prima de diciembre incluye varios factores salariales, tal como lo señala el artículo 33 del Decreto 1045 de 1978. Entre los componentes se encuentran:

Asignación básica mensual correspondiente al cargo.

Incrementos de remuneración previstos en los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Gastos de representación.

Prima técnica.

Auxilios de alimentación y transporte.

Prima de servicios.

Prima de vacaciones.

Bonificación por servicios prestados.

Para los que reciben el pago proporcional, estos factores se consideran siempre que hayan sido percibidos durante el periodo trabajado.

En los casos de salarios variables, como aquellos que incluyen horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, la liquidación se hace con base en el promedio del último mes o del periodo laborado si fue menor a un año.

Diferencias entre la prima de servicios y la prima de Navidad

En Colombia, los servidores públicos reciben dos primas al año: la prima de servicios y la prima de Navidad. La prima de servicios equivale a 15 días de salario y se paga en dos cuotas: la primera mitad a más tardar el 30 de junio y la segunda mitad en los primeros 20 días de diciembre, según la Función Pública.

Por su parte, la prima de Navidad corresponde a un mes completo de salario y se paga durante los primeros 15 días de diciembre, siempre que el funcionario haya laborado el año completo.

La prima de servicios está dirigida a todos los empleados públicos vinculados a entidades de orden nacional y territorial desde 2014, mientras que la prima de Navidad se otorga únicamente a quienes han trabajado durante todo el año calendario.

Recomendaciones para el uso de la prima

Bancolombia destacó que la prima de diciembre puede convertirse en una herramienta clave para el bienestar financiero si se gestiona con un propósito definido. La entidad hizo varias recomendaciones:

Iniciar con una revisión detallada de los gastos, en la que se identifique cuánto se destina a arriendo, servicios, alimentación, entretenimiento y otros rubros.

Construir un presupuesto que permita asignar montos específicos a ahorro, inversión y consumo personal.

Utilizar parte de la prima para reducir deudas, priorizando aquellas con mayores tasas de interés, como tarjetas de crédito o créditos de consumo.

Asignar un monto específico para celebraciones y compras de temporada, manteniendo siempre medidas de seguridad digital ante el aumento de intentos de fraude en esta época.

Entre las estrategias sugeridas se encuentran el método “bola de nieve”, que consiste en pagar primero las deudas más pequeñas, y el método “avalancha”, enfocado en las obligaciones con mayores tasas de interés. La entidad también menciona la posibilidad de consolidar varias deudas en un solo crédito con condiciones más favorables.

Alternativas de inversión y ahorro

En cuanto a la inversión, el banco señala que la prima puede ser el punto de partida para construir patrimonio mediante instrumentos alineados con el perfil y los objetivos del usuario. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Invesbot: una plataforma digital que permite invertir desde $50.000 en portafolios automatizados.

una plataforma digital que permite invertir desde $50.000 en portafolios automatizados. Marketplace de Inversiones: ofrece más de 15 opciones desde $50.000, incluyendo fondos de inversión colectiva.

ofrece más de 15 opciones desde $50.000, incluyendo fondos de inversión colectiva. Fondos de inversión colectiva: administrados por expertos y con diferentes niveles de riesgo y liquidez.

administrados por expertos y con diferentes niveles de riesgo y liquidez. eTrading: brinda acceso a acciones, ETFs y mercados locales e internacionales desde $200.000.

Las herramientas permiten iniciar procesos de inversión de forma digital y con montos bajos, facilitando la diversificación y la gestión profesional de los recursos.

En materia de ahorro, la entidad recomienda destinar parte de la prima a la creación o fortalecimiento de un fondo de emergencias o a metas financieras específicas. Las cuentas con bolsillos digitales permiten organizar el dinero por objetivos y evitar gastos impulsivos.