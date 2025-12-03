El perro del intendente de la Policía Fredy Leal que murió al enfrentarse a una banda de ladrones de joyerías en centro comercial de Bucaramanga; no se separó del féretro durante sus exequias

Familiares y compañeros le dieron el último adiós al intendente Leal Briceño - crédito Radio Policía Bucaramanga 91.7 / Facebook

La conmovedora imagen de un perro pastor belga echado junto al féretro del intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, se difundió en redes sociales y se instaló como símbolo del duelo que vive la institución tras la balacera del sábado 29 de noviembre de 2025 en el centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga.

El oficial, que murió cumpliendo su deber en un intento de hurto a una joyería, fue despedido en medio de una profunda tristeza y de un homenaje en el que su inseparable compañero de cuatro patas no se apartó en ningún momento de su lado, incluso antes de la ceremonia oficial que encabezó la Policía Nacional en honor a su memoria.

Durante las honras fúnebres realizadas en la capilla La Resurrección del Cementerio Las Colinas, familiares, colegas y asistentes presenciaron el acto silencioso y afectuoso del perro de Leal Briceño.

El can que fue descrito por familiares y compañeros del intendente Leal como el “amigo fiel” del investigador criminal de 39 años, solo veía pasar a los presentes.

Según testigos, el animal —que llevaba años a su lado— era más que una mascota: era parte fundamental de su vida.

Así lo relataron asistentes a la ceremonia y lo reflejaron las imágenes y videos que circularon en plataformas digitales, donde usuarios expresaron frases como “nunca estuvo solo en su última guardia”, destacó un informe del diario Vanguardia de Santander.

El sepelio, que tuvo lugar la tarde del lunes 1 de diciembre, congregó a centenares de uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, autoridades locales y ciudadanía.

Uno de los momentos más emotivos se dio con la calle de honor, la intervención de la banda musical de la institución y la presencia de los grupos COES y GATRE reforzaron el clima de reconocimiento a un funcionario descrito como referente en la lucha contra el crimen.

La familia de Leal Briceño, y en especial su esposa y su hijo de once años, recibió el acompañamiento institucional y las condolencias públicas en medio de un ambiente solemne marcado por el gesto del perro guardián, una imagen que acaparó la atención de los usuarios en redes sociales.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, expresó a través de sus redes y ante los asistentes:

“Mi abrazo de solidaridad y respeto para la familia de nuestro héroe, quien entregó su vida sirviendo a la Patria. Su compromiso y valentía permanecerán siempre en nuestra memoria. Que Dios conceda fortaleza y paz a sus seres queridos”, una declaración que acompañó la publicación de imágenes donde el animal acompañaba cada etapa del adiós institucional.

El homenaje incluyó momentos de alto contenido emocional; uno de ellos fue el llamado a lista de los comandos dirigido por un superior durante el acto, registrado en video y compartido en redes sociales.

“Comando Leal, comando Leal, comando Leal”, se oyó preguntar en varias ocasiones. La respuesta llegó de la voz de uno de sus compañeros: “Permiso para hablar, mi coronel. El comando Leal no se encuentra; subió a los cielos a reagruparse, para formar parte de la guardia celestial”.

Luego, un coro uniforme de los presentes elevó una salutación en honor y gloria del intendente caído.

Su vida a la Policía Nacional de Colombia: la carrera del intendente Fredy Francisco Leal Briceño

Fredy Francisco Leal Briceño se distinguió durante más de dos décadas de servicio en la Policía Nacional y gran parte de su carrera la desarrolló en unidades especializadas como la Dijín (Dirección de Investigación Criminal) y en grupos tácticos como el Goes (Grupos Operativos Especiales de Seguridad).

Desde hace cinco años ejercía como investigador judicial en la Sijín de Bucaramanga y acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, técnicas tácticas y derechos humanos, muchos de ellos realizados en el exterior.

A lo largo de los años recibió más de 20 condecoraciones por su valentía y su trabajo en operaciones contra estructuras criminales.

Sus compañeros lo describieron como un policía “200% entregado”, meticuloso y táctico, con disposición inquebrantable para asumir misiones de alto riesgo.

“En la juega, todos con cartucho en la recámara”, fue una de las frases más recordadas por quienes compartieron con él no solo protocolos operativos, sino jornadas marcadas por la tensión y la responsabilidad.

Más allá del uniforme y los reconocimientos, Leal Briceño se destacaba por su calidad humana, su afán de servicio y su profunda relación con su núcleo familiar y, como quedó demostrado en la despedida, con su leal perro.