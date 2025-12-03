Colombia

El perro del intendente de la Policía Fredy Leal que murió al enfrentarse a una banda de ladrones de joyerías en centro comercial de Bucaramanga; no se separó del féretro durante sus exequias

El oficial murió cuando intentó impedir el atraco, y su inseparable compañero de cuatro patas no se apartó de su lado durante la ceremonia oficial que encabezó la Policía Nacional en su memoria

Guardar
Familiares y compañeros le dieron el último adiós al intendente Leal Briceño - crédito Radio Policía Bucaramanga 91.7 / Facebook

La conmovedora imagen de un perro pastor belga echado junto al féretro del intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, se difundió en redes sociales y se instaló como símbolo del duelo que vive la institución tras la balacera del sábado 29 de noviembre de 2025 en el centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga.

El oficial, que murió cumpliendo su deber en un intento de hurto a una joyería, fue despedido en medio de una profunda tristeza y de un homenaje en el que su inseparable compañero de cuatro patas no se apartó en ningún momento de su lado, incluso antes de la ceremonia oficial que encabezó la Policía Nacional en honor a su memoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante las honras fúnebres realizadas en la capilla La Resurrección del Cementerio Las Colinas, familiares, colegas y asistentes presenciaron el acto silencioso y afectuoso del perro de Leal Briceño.

El can que fue descrito por familiares y compañeros del intendente Leal como el “amigo fiel” del investigador criminal de 39 años, solo veía pasar a los presentes.

Según testigos, el animal —que llevaba años a su lado— era más que una mascota: era parte fundamental de su vida.

El perro no se separó
El perro no se separó del féretro de su amo y amigo - crédito red social Facebook / Noticias Bucaramanga y Colombia.com

Así lo relataron asistentes a la ceremonia y lo reflejaron las imágenes y videos que circularon en plataformas digitales, donde usuarios expresaron frases como “nunca estuvo solo en su última guardia”, destacó un informe del diario Vanguardia de Santander.

El sepelio, que tuvo lugar la tarde del lunes 1 de diciembre, congregó a centenares de uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, autoridades locales y ciudadanía.

Uno de los momentos más emotivos se dio con la calle de honor, la intervención de la banda musical de la institución y la presencia de los grupos COES y GATRE reforzaron el clima de reconocimiento a un funcionario descrito como referente en la lucha contra el crimen.

La familia de Leal Briceño, y en especial su esposa y su hijo de once años, recibió el acompañamiento institucional y las condolencias públicas en medio de un ambiente solemne marcado por el gesto del perro guardián, una imagen que acaparó la atención de los usuarios en redes sociales.

La ceremonia se desarrolló en
La ceremonia se desarrolló en la capilla La Resurrección del Cementerio Las Colinas, en Bucaramanga (Santander) - rédito @andreitali09/TikTok | Radio Policía Bucaramanga 91.7 / Facebook

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, expresó a través de sus redes y ante los asistentes:

“Mi abrazo de solidaridad y respeto para la familia de nuestro héroe, quien entregó su vida sirviendo a la Patria. Su compromiso y valentía permanecerán siempre en nuestra memoria. Que Dios conceda fortaleza y paz a sus seres queridos”, una declaración que acompañó la publicación de imágenes donde el animal acompañaba cada etapa del adiós institucional.

El homenaje incluyó momentos de alto contenido emocional; uno de ellos fue el llamado a lista de los comandos dirigido por un superior durante el acto, registrado en video y compartido en redes sociales.

“Comando Leal, comando Leal, comando Leal”, se oyó preguntar en varias ocasiones. La respuesta llegó de la voz de uno de sus compañeros: “Permiso para hablar, mi coronel. El comando Leal no se encuentra; subió a los cielos a reagruparse, para formar parte de la guardia celestial”.

Además del perro del intendente
Además del perro del intendente Leal, su familia y compañeros se unieron en un sentido homenaje - crédito Radio Policía Bucaramanga 91.7/Facebook

Luego, un coro uniforme de los presentes elevó una salutación en honor y gloria del intendente caído.

Su vida a la Policía Nacional de Colombia: la carrera del intendente Fredy Francisco Leal Briceño

Fredy Francisco Leal Briceño se distinguió durante más de dos décadas de servicio en la Policía Nacional y gran parte de su carrera la desarrolló en unidades especializadas como la Dijín (Dirección de Investigación Criminal) y en grupos tácticos como el Goes (Grupos Operativos Especiales de Seguridad).

Desde hace cinco años ejercía como investigador judicial en la Sijín de Bucaramanga y acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, técnicas tácticas y derechos humanos, muchos de ellos realizados en el exterior.

A lo largo de los años recibió más de 20 condecoraciones por su valentía y su trabajo en operaciones contra estructuras criminales.

Las exequias se llevaron a
Las exequias se llevaron a cabo el 1 de diciembre de 2025 - crédito Radio Policía Bucaramanga 91.7/Facebook

Sus compañeros lo describieron como un policía “200% entregado”, meticuloso y táctico, con disposición inquebrantable para asumir misiones de alto riesgo.

“En la juega, todos con cartucho en la recámara”, fue una de las frases más recordadas por quienes compartieron con él no solo protocolos operativos, sino jornadas marcadas por la tensión y la responsabilidad.

Más allá del uniforme y los reconocimientos, Leal Briceño se destacaba por su calidad humana, su afán de servicio y su profunda relación con su núcleo familiar y, como quedó demostrado en la despedida, con su leal perro.

Temas Relacionados

Honras fúnebresIntendente Fredy LealPolicía víctima de intento de hurtoBalacera en BucaramangaIntento de hurto a joyeríaCentro comercial Cuarta EtapaPerro del intendente LealPerro pastor belgaColombia-Noticias

Más Noticias

Partido Conservador definió su lista al Senado para 2026: David Barguil será cabeza de lista

La colectividad confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025 la lista, que contará con la presencia de Nadia Blel, presidenta del partido

Partido Conservador definió su lista

Senador Fabián Díaz se despachó contra Iván Duque por su reunión con Benjamín Netanyahu: “¿Actualizando a Pegasus?“

El congresista mencionó hechos que rodearon el escándalo del software Pegasus, que fue adquirido durante la administración del expresidente, en 2021

Senador Fabián Díaz se despachó

Profesiones y requisitos que permiten acceder a la pensión especial anticipada, según Colpensiones

Ciertas profesiones y oficios permiten acceder a una pensión anticipada en Colombia bajo condiciones específicas reconocidas por Colpensiones

Profesiones y requisitos que permiten

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio

Paloma Valencia habló de las dificultades dentro del Centro Democrático para la elección de un candidato presidencial: “Ante las vicisitudes, resolver”

La senadora admitió que el proceso para definir candidato en 2026 se ha visto afectado por disputas internas, pero aseguró que el partido explora nuevas alternativas para superar los obstáculos y continuar con la selección

Paloma Valencia habló de las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es Johan Andrés López Betancur, conocido en redes sociales como ‘el Billetudo’: estos son los lujos y excentricidades que presume

Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

Deportes

Campeón del mundo con Alemania

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita