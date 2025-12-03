Colombia pidió ayuda a países de Latinoamérica tras advertencia de Donald Trump de una posible invasión por alta producción de cocaína

Colombia pidió ayuda a paises de Latinoamérica tras advertencia de Trump de una posible invasión por alta producción de cocaína - crédito Infobae

El 2 de diciembre de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo unas declaraciones que intensificaron la atención internacional sobre la crisis diplomática con Colombia y su papel en la producción de drogas ilícitas. Durante una rueda de prensa, el mandatario estadounidense advirtió que el país sudamericano podría convertirse en objetivo de operaciones militares por parte del Ejército norteamericano, en respuesta a la fabricación y exportación de cocaína y otros estupefacientes.

Trump afirmó ante los medios de comunicación: “Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”. Con estas palabras, el republicano dejó claro que la política de su administración contempla acciones ofensivas contra cualquier nación que facilite el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

El mandatario también amplió el foco de sus advertencias, señalando que no solo Colombia, sino otras naciones, se encuentran bajo la vigilancia de las autoridades de Estados Unidos. Aunque mencionó a Venezuela como un caso especialmente problemático, Trump subrayó que existen otros países involucrados en actividades similares.

En sus declaraciones, enfatizó: “No, no solo Venezuela, no. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Enviarían asesinos a nuestro país, vaciarían sus cárceles en nuestro país, envían personas a nuestro país que no queremos, envían a sus traficantes de drogas y a su gente relacionada con las drogas a nuestro país”.

Frente a las advertencias del presidente de Estados Unidos, la Cancillería de Colombia publicó un comunicado, expresando preocupación por la posibilidad de una intervención militar en el territorio.

La Cancillería reafirmó su intención de contrarrestar los cultivos y actividades ilegales del narcotráfico en el territorio nacional, pero sin afectar la integridad de quienes habitan las zonas de producción de estupefacientes - crédito Cancillería de Colombia

“En nombre del pueblo colombiano y como expresión de la más profunda convicción democrática, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta que: Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, puntualiza la misiva.

La Cancillería reafirmó su intención de contrarrestar los cultivos y actividades ilegales producto del narcotráfico en Colombia, pero sin afectar la integridad de las personas que habitan las zonas de producción de estupefacientes.

“Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida. Impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, ¡como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, expuso la entidad gubernamental.

Durante una rueda de prensa, el mandatario estadounidense advirtió que el país sudamericano podría convertirse en objetivo de operaciones militares por parte del Ejército norteamericano, en respuesta a la fabricación y exportación de cocaína y otros estupefacientes - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

Así mismo, rechazó el mensaje enviado por el presidente Trump sobre una intervención en Colombia.

“Reafirmamos el compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional; y como parte de la región latinoamericana y caribeña se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”.

A la par, hizo un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que “como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía. Colombia es un pueblo con raíces profundas que construye un futuro de prosperidad y tranquilidad para toda la región”, subrayó la Cancillería.