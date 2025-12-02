Colombia

Jota pe Hernández reaccionó a la elección de Luis Garzón como cabeza de lista por la coalición entre Alianza Verde y En Marcha: “Acepto la derrota”

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández reconoció públicamente no haber sido seleccionado como cabeza de lista al Senado por la coalición, luego de que Garzón obtuviera la mayoría de votos en la consulta interna

Tras una consulta interna, el
Tras una consulta interna, el exalcalde de Bogotá fue elegido para encabezar la lista de la coalición en las elecciones de 2026, superando a los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano - crédito @JotaPeHernandez

El exalcalde de Bogotá Lucho Garzón liderará la lista al Senado de la alianza conformada por Alianza Verde y En Marcha en las elecciones de 2026.

Su designación resultó de una consulta interna en la que recibió 21 votos, cifra que le permitió imponerse frente a los actuales senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano.

Luego de esta decisión, otro de los aspirantes a ocupar este lugar en la lista habló al respecto. Se trata del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, se pronunció a través de su cuenta en la red social X después del anuncio sobre la lista al Senado. En sus palabras: “Acepto la derrota”.

La elección del primer puesto al Senado fue el resultado de intensas discusiones entre los integrantes de Alianza Verde y En Marcha.

El tema generó divisiones internas, con distintos líderes y corrientes expresando opiniones divergentes.

Finalmente, Garzón se impuso en la votación, al conseguir la mayor parte de los 31 sufragios. A Hernández le correspondieron seis votos y a Lozano, cuatro.

El senador Jota Pe Hernández optó por manifestarse públicamente tras conocerse el resultado de la consulta interna de Alianza Verde y En Marcha sobre la cabeza de lista al Senado.

Utilizó su cuenta en la red social X para reconocer su derrota y exponer los motivos que, según él, influyeron en la decisión del partido.

