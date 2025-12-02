Jota pe Hernández reaccionó a la elección de Luis Garzón como cabeza de lista por la coalición entre Alianza Verde y En Marcha: “Acepto la derrota”

Tras una consulta interna, el exalcalde de Bogotá fue elegido para encabezar la lista de la coalición en las elecciones de 2026, superando a los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano - crédito @JotaPeHernandez

El exalcalde de Bogotá Lucho Garzón liderará la lista al Senado de la alianza conformada por Alianza Verde y En Marcha en las elecciones de 2026.

Su designación resultó de una consulta interna en la que recibió 21 votos, cifra que le permitió imponerse frente a los actuales senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano.

Luego de esta decisión, otro de los aspirantes a ocupar este lugar en la lista habló al respecto. Se trata del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, se pronunció a través de su cuenta en la red social X después del anuncio sobre la lista al Senado. En sus palabras: “Acepto la derrota”.

La elección del primer puesto al Senado fue el resultado de intensas discusiones entre los integrantes de Alianza Verde y En Marcha.

El tema generó divisiones internas, con distintos líderes y corrientes expresando opiniones divergentes.

Finalmente, Garzón se impuso en la votación, al conseguir la mayor parte de los 31 sufragios. A Hernández le correspondieron seis votos y a Lozano, cuatro.

El senador Jota Pe Hernández optó por manifestarse públicamente tras conocerse el resultado de la consulta interna de Alianza Verde y En Marcha sobre la cabeza de lista al Senado.

Utilizó su cuenta en la red social X para reconocer su derrota y exponer los motivos que, según él, influyeron en la decisión del partido.