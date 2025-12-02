Huevo colombiano se abre paso en Estados Unidos con nueva autorización que permite exportarlo sin tanto papeleo

La madurez del sistema sanitario nacional es clave para la exportación de huevo a Estados Unidos - crédito Fenavi

Estados Unidos autorizó la exportación de huevo con cáscara desde Colombia para procesamiento industrial, una decisión que representa un avance muy importante para la industria avícola nacional y abre nuevas oportunidades en uno de los mercados más exigentes del mundo. La autorización permite que el país exporte este tipo de huevo sin necesidad de permiso de importación ni certificado sanitario previo, hacia seis plantas habilitadas en el gigante norteamericano

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, celebró el anuncio y destacó, por medio de X, que “con ello se amplían las oportunidades para la industria avícola, se fortalece su integración en cadenas de valor de alto estándar y se consolidan mejores condiciones de competitividad en los mercados internacionales”.

La funcionaria atribuyó el logro a la coordinación entre el Ministerio, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Embajada de Colombia en Washington y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). Resaltó que este avance “demuestra cómo el Gobierno del Cambio, del presidente Gustavo Petro, continúa diversificando la oferta exportable y reforzando la presencia de Colombia en el comercio internacional con resultados verificables”.

Además, enfatizó en que la decisión confirma la madurez del sistema sanitario nacional, reconocido por su rigor y trazabilidad, y fortalece el relacionamiento técnico y comercial con Estados Unidos.

Qué es el huevo con cáscara para procesamiento industrial

El huevo con cáscara destinado al procesamiento industrial es un producto que, tras un proceso de lavado, desinfección e inspección, se rompe mecánicamente para separar sus componentes: clara, yema y cáscara. Estos huevos pueden utilizarse enteros o procesarse para obtener ovoproductos en diferentes presentaciones: líquidos, congelados o en polvo. Los ovoproductos resultantes se emplean como ingredientes en la elaboración de alimentos como mayonesas, helados y productos de panadería. Además, la cáscara se transforma en polvo de carbonato de calcio, utilizado como suplemento dietario en alimentos funcionales y suplementos alimenticios, gracias a su alta absorción y bajo costo.

El proceso industrial incluye el lavado y desinfección de los huevos, inspección visual y mecánica, ruptura automática para separar clara y yema, filtrado, pasteurización y estandarización, antes de su envasado. Los productos de segunda transformación abarcan huevos cocidos, escalfados o yemas batidas, ampliando la gama de usos en la industria alimentaria.

Impacto en la industria avícola colombiana

Colombia se posiciona como uno de los principales consumidores de huevo a nivel mundial, con un consumo per cápita proyectado de 365 unidades anuales en 2025, equivalente a un huevo diario por persona, según cifras de Fenavi. El presidente de la Junta Directiva de Fenavi Santander, Ricardo Rueda Pinilla, resaltó, en octubre de 2025, que “en América Latina, en esta parte de Sudamérica, somos los principales consumidores de huevo, por decirlo de alguna manera, vamos a tener un huevo per cápita consumo en Colombia a partir de este año, 365 huevos por persona”.

Se estima que la producción nacional de huevo alcanzará los 19.000 millones de unidades en 2025, con una proyección de superar los 19.500 millones, lo que representa un crecimiento del 7,7% respecto a 2024 y una estimación de estabilidad con un aumento del 0,2% para 2026. Santander se consolida como el epicentro de la industria, concentrando entre el 20% y el 25% de la producción nacional y más de 1.000 granjas productoras de huevo y pollo.

Rueda Pinilla resaltó que la avicultura es “el motor de la economía agropecuaria en el departamento, sin lugar a dudas”.

El huevo se mantiene como la proteína más económica para las familias colombianas. Un cartón de 30 huevos cuesta cerca de $15.000, mientras que una libra de carne se vende por $18.000, lo que permite que más personas accedan a una fuente de proteína asequible.

Exportaciones: cifras, mercados y crecimiento

El sector avícola colombiano experimentó un crecimiento notable en las exportaciones. Entre marzo de 2024 y lo que va de 2025, Colombia exportó 149 contenedores con 38 millones de huevos en cáscara al Caribe, lo que generó ingresos superiores a USD4,8 millones. En 2024, las exportaciones de huevo en cáscara crecieron más del 800% en comparación con el mismo periodo de 2023. En la actualidad, los principales mercados para el huevo en cáscara colombiano son México, el Caribe, Perú y Venezuela, mientras que los ovoproductos llegan a Bahamas, el Caribe y Curazao.

Colombia abrió 11 mercados internacionales para el huevo y el pollo en 2025 y se encuentra en proceso de expansión hacia Japón y Haití. El segmento de pollo también logró avances, con la primera exportación a Japón hecha por una empresa santandereana.

Factores de competitividad: estatus sanitario y colaboración

Uno de los factores clave que permitió la expansión internacional del huevo colombiano es el estatus sanitario del país. Colombia es una de las pocas naciones del mundo libre de influenza aviar en su avicultura comercial, lo que facilita el acceso a mercados internacionales con altos estándares sanitarios. El logro es resultado de la colaboración entre el sector privado y el ICA, que ha permitido fortalecer la trazabilidad y la inocuidad de los productos avícolas.

La estabilidad de los precios también es fundamental. Según el Dane, la inflación del huevo se mantiene controlada, con una variación anual negativa entre 2023 y 2024, atribuida al aumento de la oferta y la capacidad de abastecimiento nacional. Esto posicionó a Colombia como uno de los países con los precios de huevo más competitivos a nivel global.

Desafíos y perspectivas: infraestructura y proyecciones

A pesar de los avances, el sector avícola enfrenta desafíos, en especial, en materia de infraestructura vial. Rueda Pinilla expresó su preocupación por el mal estado de las vías en Santander, lo que afecta la competitividad del sector: “Indudablemente, el huevo es un producto muy frágil”, dijo al señalar que el tránsito por carreteras deterioradas genera incomodidades y limita el acceso a nuevos mercados.

La Junta Directiva de Fenavi lamentó que el departamento no fuera incluido en las recientes inversiones contempladas en el documento Conpes para infraestructura vial, lo que representa un obstáculo para el crecimiento sostenido de la industria.