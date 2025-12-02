Colombia

El Icetex abrió inscripciones para créditos de posgrado 2026-1: estas son las opciones y las facilidades de pago

La entidad anunció nuevas etapas de apoyo financiero que abarcan desde diplomados hasta certificaciones, promoviendo el acceso a formación continua y desarrollo profesional sin intermediarios ni costos adicionales

Guardar
El Icetex ofrece financiamiento para
El Icetex ofrece financiamiento para especializaciones, maestrías y doctorados, fortaleciendo el acceso a la educación superior en Colombia - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

La convocatoria de crédito educativo del Icetex para el período 2026-1 abre nuevas posibilidades para las y los colombianos que buscan financiación para estudios de posgrado. Desde el lunes 1 de diciembre inició la fase de inscripciones para quienes desean cursar especializaciones, maestrías o doctorados tanto en Colombia como en el exterior, fortaleciendo el acceso a la educación y la proyección profesional.

La fase de inscripciones para solicitar crédito educativo de posgrado permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre. De acuerdo con los lineamientos, la etapa de inscripciones para aspirantes a financiar estudios de pregrado cerrará el 2 de diciembre, dando paso de inmediato a la apertura para estudios de nivel superior, tanto nacionales como internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, la financiación para posgrados “representa la oportunidad para que los profesionales colombianos cursen con este apoyo nuevos programas académicos que fortalecerán su proyección hacia nuevos retos laborales, de conocimiento y de excelencia. Vivir la experiencia de la educación superior es una ruta que encuentra nuevas oportunidades y en el Icetex las estamos impulsando: para que lo primero sea estudiar”.

El modelo escalonado de Icetex
El modelo escalonado de Icetex agiliza el análisis y aprobación de solicitudes de crédito educativo para pregrado y posgrado - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La programación de la convocatoria de créditos educativos 2026-1 responde a un modelo escalonado que busca agilizar el proceso de análisis y aprobación de solicitudes. Así, la apertura de líneas de financiación se realiza progresivamente y de forma diferenciada entre pregrado y posgrado, permitiendo mayor celeridad en cada etapa.

Opciones de financiación para posgrados en Colombia

Las personas que opten por financiar su posgrado en Colombia contarán con diferentes alternativas según el área de estudio. Para la mayoría de los programas de posgrado, el beneficiario deberá pagar el 40% del crédito durante el tiempo que duren sus estudios y reembolsará el 60% restante una vez finalice el programa académico. Este esquema está diseñado para ofrecer flexibilidad y facilitar la continuidad de la formación durante la época de estudio.

En el caso específico de especializaciones médicas en Colombia, el Icetex establece condiciones diferenciales: la persona beneficiaria solo abonará el 20% del total del crédito mientras realiza su especialización, y tendrá que reembolsar el 80% restante después de graduarse. Esta facilidad permite que profesionales de medicina accedan a estudios avanzados minimizando la carga financiera durante el proceso formativo.

Los beneficiarios de posgrados en
Los beneficiarios de posgrados en Colombia pagan el 40% del crédito durante los estudios y el 60% restante tras graduarse - crédito Johan Largo/Infobae

Para ambos planes nacionales, la tasa de interés es IPC + 8%, lo que equivale a un 1,07% mes vencido (13,62% efectivo anual). La tasa nominal anual mes vencido es del 12,83%. Los pagos pueden efectuarse de manera anticipada o realizar abonos a capital en cualquier momento y el plazo para reembolsar el saldo al finalizar los estudios puede ser hasta el doble del periodo de duración del programa cursado.

Alternativas de crédito para posgrados y sostenimiento en el exterior

El Icetex también contempla la financiación de posgrados en el extranjero, con un crédito educativo a largo plazo de hasta USD25.000. En estos casos, el beneficiario no deberá realizar ningún pago durante el tiempo del programa formativo. Al finalizar sus estudios en el exterior, el reembolso del crédito se iniciará después de los dos primeros años, con cuotas mensuales y un plazo de hasta cinco años. El interés aplicado es el mismo de los créditos nacionales: IPC + 8% (13,62% efectivo anual).

De igual forma, para quienes cursen posgrado o pregrado en el extranjero y requieran financiación para sostenimiento, se dispone de una línea de crédito de hasta USD12.500. No es necesario realizar pagos mientras se estudia; terminado el primer año de estudios, se inicia el pago del total del préstamo más intereses, también en cuotas mensuales y con plazos de hasta cinco años. Los pagos anticipados y abonos a capital pueden realizarse en cualquier momento.

El crédito educativo para posgrados
El crédito educativo para posgrados en el exterior cubre hasta USD 25.000 y permite iniciar pagos dos años después de finalizar los estudios - crédito Johan Largo/Infobae

Nueva oferta de créditos para otros programas

De acuerdo con el Icetex, antes de concluir 2025, la entidad ampliará su oferta con etapas de crédito dirigidas a programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y educación continuada, que incluyen diplomados, certificados y programas en idiomas. La entidad comunicará oportunamente las fechas y condiciones para estas nuevas líneas en su sitio web, canales informativos y redes sociales.

Finalmente, la entidad recordó que todas las gestiones deben realizarse de manera directa y sin intermediarios, ya que los trámites no tienen costo. La entidad hace un llamado a no recurrir a tramitadores y reportar cualquier intento de fraude al correo oficial designado para estos casos.

Temas Relacionados

Créditos IcetexCrédito educativo Financiación Educación superior Especializaciones médicasCréditos pregradoCrédito exteriorColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Real Santander, final del Torneo BetPlay 2025: Jonathan Agudelo falló penal para el Motilón

Los cundinamarqueses ganaron la ida por 1-0 y solo necesitan defender la ventaha para llegar al repechaje, mientras el Rojinegro le apunta a una victoria y el título para volver a la “A”

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs.

Juez hizo advertencia al abogado de Nicolás Petro en medio de audiencia: “Qué pena, doctor, usted vuelve a interrumpir”

El juez 14 de Control de Garantías de Barranquilla rechazó las constantes interrupciones de la defensa, impidiendo dar continuidad a la intervención de la fiscal

Juez hizo advertencia al abogado

Ministerio de Defensa inició una inspección minuciosa para comprobar irregularidades en las actuaciones del general Juan Miguel Huertas

Pedro Sánchez, titular de la cartera, explicó que los hechos que motivaron la sanción ocurrieron durante el periodo en que el general se encontraba retirado y no en servicio activo

Ministerio de Defensa inició una

Representante petrista atacó a expresidente del Congreso por su respaldo a Donald Trump: “Postura sumisa y doblegada”

La congresista María del Mar Pizarro, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, se despachó en contra del extitular del órgano legislativo Ernesto Macías Tovar, que aplaudió las afirmaciones del gobernante norteamericano y su intención de atacar territorios en donde se produzca droga

Representante petrista atacó a expresidente

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

La modelo hizo un ‘post’ que llamó la atención de los internautas, pues algunos se identificaron, aunque otros no dudaron en criticarla

Sara Uribe sorprendió a sus
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe sorprendió a sus

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Limp Bizkit en Bogotá: nuevos detalles y recomendaciones tras el cambio de escenario

A lo Anuel AA: rapero condenado a más de 10 años usa TikTok para contar su vida en prisión y promocionar su música

Deportes

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs.

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Real Santander, final del Torneo BetPlay 2025: Jonathan Agudelo falló penal para el Motilón

Deportivo Pereira desaparecería del fútbol colombiano: esta sería la decisión del Gobierno nacional

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay: Tolima entraría a la Libertadores y Nacional dependería de otros

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: hora y dónde ver el partido que puede definir el regreso del Motilón a la primera división

Estos son los grupos que ha enfrentado la selección Colombia en la historia de las Copas del Mundo