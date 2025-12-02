El Icetex abrió inscripciones para créditos de posgrado 2026-1: estas son las opciones y las facilidades de pago

El Icetex ofrece financiamiento para especializaciones, maestrías y doctorados, fortaleciendo el acceso a la educación superior en Colombia - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

La convocatoria de crédito educativo del Icetex para el período 2026-1 abre nuevas posibilidades para las y los colombianos que buscan financiación para estudios de posgrado. Desde el lunes 1 de diciembre inició la fase de inscripciones para quienes desean cursar especializaciones, maestrías o doctorados tanto en Colombia como en el exterior, fortaleciendo el acceso a la educación y la proyección profesional.

La fase de inscripciones para solicitar crédito educativo de posgrado permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre. De acuerdo con los lineamientos, la etapa de inscripciones para aspirantes a financiar estudios de pregrado cerrará el 2 de diciembre, dando paso de inmediato a la apertura para estudios de nivel superior, tanto nacionales como internacionales.

Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, la financiación para posgrados “representa la oportunidad para que los profesionales colombianos cursen con este apoyo nuevos programas académicos que fortalecerán su proyección hacia nuevos retos laborales, de conocimiento y de excelencia. Vivir la experiencia de la educación superior es una ruta que encuentra nuevas oportunidades y en el Icetex las estamos impulsando: para que lo primero sea estudiar”.

El modelo escalonado de Icetex agiliza el análisis y aprobación de solicitudes de crédito educativo para pregrado y posgrado - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La programación de la convocatoria de créditos educativos 2026-1 responde a un modelo escalonado que busca agilizar el proceso de análisis y aprobación de solicitudes. Así, la apertura de líneas de financiación se realiza progresivamente y de forma diferenciada entre pregrado y posgrado, permitiendo mayor celeridad en cada etapa.

Opciones de financiación para posgrados en Colombia

Las personas que opten por financiar su posgrado en Colombia contarán con diferentes alternativas según el área de estudio. Para la mayoría de los programas de posgrado, el beneficiario deberá pagar el 40% del crédito durante el tiempo que duren sus estudios y reembolsará el 60% restante una vez finalice el programa académico. Este esquema está diseñado para ofrecer flexibilidad y facilitar la continuidad de la formación durante la época de estudio.

En el caso específico de especializaciones médicas en Colombia, el Icetex establece condiciones diferenciales: la persona beneficiaria solo abonará el 20% del total del crédito mientras realiza su especialización, y tendrá que reembolsar el 80% restante después de graduarse. Esta facilidad permite que profesionales de medicina accedan a estudios avanzados minimizando la carga financiera durante el proceso formativo.

Los beneficiarios de posgrados en Colombia pagan el 40% del crédito durante los estudios y el 60% restante tras graduarse - crédito Johan Largo/Infobae

Para ambos planes nacionales, la tasa de interés es IPC + 8%, lo que equivale a un 1,07% mes vencido (13,62% efectivo anual). La tasa nominal anual mes vencido es del 12,83%. Los pagos pueden efectuarse de manera anticipada o realizar abonos a capital en cualquier momento y el plazo para reembolsar el saldo al finalizar los estudios puede ser hasta el doble del periodo de duración del programa cursado.

Alternativas de crédito para posgrados y sostenimiento en el exterior

El Icetex también contempla la financiación de posgrados en el extranjero, con un crédito educativo a largo plazo de hasta USD25.000. En estos casos, el beneficiario no deberá realizar ningún pago durante el tiempo del programa formativo. Al finalizar sus estudios en el exterior, el reembolso del crédito se iniciará después de los dos primeros años, con cuotas mensuales y un plazo de hasta cinco años. El interés aplicado es el mismo de los créditos nacionales: IPC + 8% (13,62% efectivo anual).

De igual forma, para quienes cursen posgrado o pregrado en el extranjero y requieran financiación para sostenimiento, se dispone de una línea de crédito de hasta USD12.500. No es necesario realizar pagos mientras se estudia; terminado el primer año de estudios, se inicia el pago del total del préstamo más intereses, también en cuotas mensuales y con plazos de hasta cinco años. Los pagos anticipados y abonos a capital pueden realizarse en cualquier momento.

El crédito educativo para posgrados en el exterior cubre hasta USD 25.000 y permite iniciar pagos dos años después de finalizar los estudios - crédito Johan Largo/Infobae

Nueva oferta de créditos para otros programas

De acuerdo con el Icetex, antes de concluir 2025, la entidad ampliará su oferta con etapas de crédito dirigidas a programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y educación continuada, que incluyen diplomados, certificados y programas en idiomas. La entidad comunicará oportunamente las fechas y condiciones para estas nuevas líneas en su sitio web, canales informativos y redes sociales.

Finalmente, la entidad recordó que todas las gestiones deben realizarse de manera directa y sin intermediarios, ya que los trámites no tienen costo. La entidad hace un llamado a no recurrir a tramitadores y reportar cualquier intento de fraude al correo oficial designado para estos casos.