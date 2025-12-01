La canción más reproducida en Apple Colombia hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. top diesel

Beéle

top diesel se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05), interpretado por W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, se mantiene en el segundo lugar de la lista.

3. no tiene sentido

Beéle

Lo más nuevo de Beéle, no tiene sentido, entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. quédate

Beéle

En cuarto lugar, continúa quédate de Beéle.

5. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

DIOMEDEZ de Blessd y GeezyDee se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la quinta posición.

6. Moscow Mule

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Moscow Mule, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en el séptimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

8. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

Esta es la canción de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Vete

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Vete entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.