Karina García ganó la primera edición de ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana: “Fue una experiencia increíble”

La paisa sobrepasó a Yina Calderón que a pesar de la polémica no logró convencer del todo al público con su papel de villana - crédito @joseperezno1/TikTok

La noche del 30 de noviembre representó el cierre de la primera edición de La mansión de Luinny, un reality que mantuvo la atención del público durante varias semanas desde República Dominicana.

En una definición ajustada, la colombiana Karina García se consagró como la ganadora, logrando más de 145.000 puntos y superando a la también connacional influencer Yina Calderón, que quedó en segundo lugar con 101.000 puntos.

Es de resaltar que Calderón recibió un premio de 30.000 dólares, además de la oportunidad de trabajar junto a Luinny en República Dominicana.

Tabla de votaciones de Karina García y Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' - crédito @joseperezno1/TikTok

El anuncio oficial, transmitido a través del canal de YouTube del organizador, estuvo acompañado de entusiasmo y aplausos de todos aquellos que apoyaban a la modelo paisa, entre los que se encontraba su hija Isa Vargas.

Durante la ceremonia, Luinny tomó un momento para compartir la noticia de una forma espontánea y festiva.

“Ganador o ganadora de la primera edición de ‘La mansión de Luinny’ es… Préstame el cheque”, exclamó Luinny, mientras la expectativa crecía entre los finalistas. Acto seguido, anunció el resultado: “¡Karina Garciaaa! Oficial”.

El ambiente se llenó de expresiones de alegría, gritos de vitoreo y celebraciones de los presentes. Luinny insistió en la autenticidad de la victoria al mencionar que: “Ahí está. Felicidades. Oficial con doble l. Se lleva 100.000 dólares como primer lugar en esta primera edición de ‘La mansión de Luinny’. Karina García, oficial”, haciendo énfasis así tanto el reconocimiento como el premio económico que recibió la ganadora.

Karina García y Yurgenis Aular bailando en el 'reality' - crédito @lamansiondeluinny/IG

La competencia reunió a diferentes participantes que, a lo largo de varias semanas, se sometieron a distintos retos y fueron protagonistas de enfrentamientos en la casa como el caso de Chanel y Yina Calderón.

Tras la proclamación, otra voz en la transmisión informó sobre el cierre de la contienda y el resultado final al público que seguía la edición.

Karina García, visiblemente emocionada, se dirigió al público, sus seguidores y quienes la acompañaron durante el proceso. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue enfática en agradecer el apoyo de su equipo y del público: “Ay, bueno. Primero que todo, gracias a Dios, obviamente. Él siempre es el piloto de mi vida”.

Continuó reconociendo el respaldo de quienes estuvieron con ella durante la competencia: “Segundo, ¡gracias a mi team! Al mejor team del universo, al team Karina, por tenerme aquí, a esa gente hermosa que se esforzó todas las noches votando por mí, sacando su dinero de su bolsillo porque yo fuera la ganadora de este proyecto”.

Karina García desfiló en traje de baño en 'La mansión de Luinny' - crédito @lamansiondeluinny/IG

Karina también mencionó la experiencia que representó participar del reality y expresó su aprecio por quienes la rodean:

“Gracias a ti, Luinny. De verdad que fue una experiencia increíble, supremamente retadora y me siento súper, superfeliz. Que viva el team Karina, gracias a mi familia, a mi mánager, a mi hija, que los amo con todo mi corazón. Pero esto se lo dedico, este premio es del team Karina García oficial con doble L al final. ¡Gracias, los amo!”.

La edición final de La mansión de Luinny cerró con un ambiente de celebración, consolidando a Karina García como la primera ganadora de un formato que, según se anticipó, podría presentar nuevas sorpresas para los seguidores en futuras temporadas.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos comentarios en redes sociales por el triunfo de García no pasaron desapercibidos: “Primero de diciembre y segundo, Yina”; “Karina fue el cuchillo para la garganta de Yina, la recomendó y arrasó con ella”; “quién le dijo a Yina que las villanas siempre son las vencedoras, la veo apagada mami”; “Yina no soporta la victoria de Karina”, entre otros.