Cómo está el precio del galón de gasolina y de los peajes en Colombia antes de las vacaciones de diciembre

El aumento en el precio de los peajes sirve para el mantenimiento de las vías - crédito Ministerio de Transporte

El cierre de 2025 plantea un escenario complejo para quienes planean viajar por carretera en Colombia durante la temporada alta de diciembre. Los peajes en Colombia 2025 alcanzaron valores históricos tras un ajuste del 9,28% aplicado desde el 1 de abril, mientras que el precio gasolina Colombia 2025 supera el promedio de los $15.700 por galón a nivel nacional, con advertencias de que podría llegar a $18.000 en los próximos meses.

El doble incremento, impulsado por decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), afecta, por supuesto, el presupuesto de millones de viajeros y transportadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el ajuste tarifario de los peajes, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, generaron cifras sin precedentes en las principales rutas nacionales. Por ejemplo, los más costosos, para la categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses de dos ejes con llantas sencillas) son:

Cisneros (Antioquia): $31.879.

Pipiral (vía al Llano): $26.893.

Túnel de Oriente (entre Medellín y Rionegro): $25.500.

Aburrá (Antioquia): $24.954.

Guaico (Risaralda): $24.107.

Circasia (Quindío): $21.643.

Fedetranscarga aseguró que, con el aumento de precio de combustible en Colombia, el costo de los productos de la canasta básica familiar también aumentarán - crédito Pixabay

Antes de viajar, entonces, se debe tener en cuenta que las tarifas afectan a los que transitan rutas como Bogotá-Villavicencio y Medellín-Rionegro, donde el costo total de peajes puede superar los $100.000 por trayecto sencillo para vehículos particulares. El impacto se intensifica en diciembre, cuando el flujo vehicular alcanza su punto máximo y las familias colombianas optan por desplazamientos terrestres hacia destinos turísticos y familiares.

La ANI y el Invías, responsables de la mayoría de los peajes afectados, ejecutaron el ajuste conforme a la normativa vigente, aunque los concesionarios privados también pueden aplicar incrementos adicionales autorizados por el Gobierno nacional. El objetivo es garantizar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, aunque el debate sobre el equilibrio entre recaudo y bienestar ciudadano sigue abierto.

Peso del recaudo de los peajes

El sector del transporte de carga manifestó en diferentes oportunidades preocupación por el peso desproporcionado que asume frente al recaudo de peajes. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo, dijo en su momento que “aunque los camiones representan el 19,9% del tráfico en carreteras concesionadas, aportan el 41% del recaudo total en esas vías”.

Antes de salir de viaje, es recomendable tener dinero en efectivo para evitar dificultades - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Dicha situación, según el dirigente, exige una revisión de la política tarifaria para asegurar condiciones más equitativas y preservar la competitividad del sector logístico.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) solicitó al Ministerio de Transporte la apertura de mesas técnicas para “explorar alternativas a la sucesiva actualización de tarifas y el diseño de una nueva política nacional de peajes”. El gremio advierte que el incremento de los peajes repercute en los costos de los fletes y, en consecuencia, en los precios al consumidor final, lo que podría agravar la inflación en un contexto de alta sensibilidad social.

Precio del galón de gasolina

A la presión de los peajes se suma el aumento sostenido en el precio de la gasolina corriente. Por ejemplo, en noviembre de 2025, el precio promedio nacional del galón de gasolina corriente en Colombia se ubicó en $15.968, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Se espera que para diciembre de 2025, como pasó en 2024, se movilicen 5,4 millones de vehículos por las carreteras de Colombia de cara a Navidad y Año Nuevo - crédito Luisa González/Reuters

Los valores por ciudad presentan variaciones notables:

Bogotá: $16.243.

Villavicencio: $16.493 (el más alto entre ciudades principales).

Medellín: $16.173.

Cali: $16.217.

Bucaramanga: $16.060.

Cartagena: $15.952.

Pereira: $16.239.

Ibague: $16.194.

Pasto: $14.150 (el más bajo entre principales ciudades).

El aumento más reciente, de $100 por galón, fue anunciado el 24 de octubre de 2025 y responde a la política de desmonte gradual del subsidio a los combustibles, con la meta de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Expertos han advertido sobre el impacto económico de estos ajustes. El economista y docente universitario Jorge Restrepo explicó a Portafolio que “la reducción del subsidio era inevitable ante el déficit fiscal, pero el traslado total del costo al consumidor final ejerce presión sobre la inflación y el costo de vida”.