Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, aclaró qué piensa de Jhonier: “También está muerto para mí”

El hermano del estilista también está en prisión y reveló sentir miedo por su seguridad - crédito Instagram

El más reciente testimonio de Carlos Andrés García Hernández, hermano del estilista Mauricio Leal, sorprendió con los detalles sobre el entorno familiar y las circunstancias que rodearon el asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano, en un caso que conmocionó a Colombia, debido a que el confeso asesino es Jhonier, pariente directo de las víctimas.

Aunque Carlos Andrés ha estado privado de la libertad desde hace varios años, la noticia del crimen de sus familiares lo impactó. Según relató en el programa Expediente Final, se enteró de la captura de Jhonier Leal mientras estaba en prisión y, desde entonces, siguió cada audiencia de manera virtual, intentando comprender lo sucedido en la vivienda donde perdieron la vida su madre y su hermano.

“Antes de que le dieran orden de captura yo nunca sospeché de él, yo sabía que le demostraba mucho amor a mi mamá”, aseguró Carlos Andrés, que se sintió desconcertado con una conversación telefónica en la que Jhonier le comunicó la tragedia: “Sí, mataron a mi mamá y mi hermano”, le dijo sin mostrar angustia ni alteración.

“Parecía que no hubiesen matado a sus familiares”, relató Carlos Andrés sobre la frialdad con la que su hermano le informó del crimen. Este detalle, según sus palabras, sigue causándole inquietud.

Carlos Andrés García está preso hace 15 años -crédito captura de video / redes sociales

Del mismo modo, Carlos Andrés recordó episodios previos al asesinato que ahora adquieren un nuevo significado, pues indicó que Jhonier le habló en varias ocasiones de deudas importantes con los bancos y que no quería pedirle dinero a Mauricio, argumentando que el estilista “no le ayudaba”.

Incluso, le llamó la atención que Jhonier apareciera en entrevistas usando la misma chaqueta de Mauricio, un gesto que lo desconcertó, sumado a la extraña tranquilidad que mostraba.

Carlos Andrés sostuvo a lo largo de la entrevista que Jhonier no actuó solo la noche del crimen: “Alguien le ayudó”, afirmó. Y es que la manera en que recibió la noticia, la actitud de su hermano y los detalles que pudo ver en cada una de sus apariciones en medios alimentaron sus dudas, por lo que aprovechó la entrevista para declarar que Jhonier también está muerto para él.

¿Por qué está preso el otro hermano de Mauricio Leal?

Desde el Centro Penitenciario de Jamundí, donde cumple una condena de 15 años por abuso sexual contra una menor de edad, Carlos Andrés no solo compartió detalles inéditos sobre las confesiones que le hizo Jhonier Leal, el autor confeso del doble homicidio, sino su situación actual.

Y es que su situación dentro del penal se ha vuelto cada vez más vulnerable. Incluso, Carlos Andrés afirmó que teme por su vida, ya que es el principal heredero de la fortuna de Mauricio Leal y de los bienes de su madre: “Vivo con miedo”, expresó.

Según información revelada por Expediente Final, su salida de prisión está prevista para dentro de aproximadamente un año y medio, lo que incrementa su preocupación.

Jhonier Leal confesó asesinar a su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández - crédito Colprensa

A esta inquietud se sumó la reciente solicitud de la defensa de Jhonier Leal, que actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Tramacúa en Valledupar, teniendo en cuenta que su equipo jurídico pidió su traslado a un establecimiento carcelario más cercano a su familia.

Aunque en ese círculo que pretende tener más cerca no está Carlos Andrés, sino la esposa de Jhonier, sus hijos y los amigos que aún lo acompañan tras la condena a 55 años de prisión por el doble homicidio.

Defensa de Jhonier afirma que no tiene interés en la herencia de su hermano - crédito Facebook y Fiscalía General de la Nación

Cabe mencionar que Carlos Andrés interpuso una demanda, con el fin de evitar que Jhonier pueda quedarse con la herencia de su familia en un futuro. Aunque la defensa del confeso asesino aseguró que no tiene interés alguno en obtener algo de este dinero.