Identifican a los delincuentes del asalto a joyería en centro comercial de Bucaramanga, buscan a cómplices prófugos

Capturados e identificados algunos delincuentes que participaron en el atentado a joyería en centro comercial de Bucaramanga que dejó un policía muerto - crédito Montaje Infobae

Las autoridades de Bucaramanga confirmaron la plena identificación de los miembros de la estructura criminal que intentó asaltar una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa el sábado 29 de noviembre de 2025 en horas de la tarde.

El grupo criminal estuvo conformado por al menos once personas; seis lograron escapar del sitio, mientras que cinco fueron capturados en flagrancia y uno falleció tras un intercambio de disparos con la Policía.

En el operativo, la Policía detuvo a Adrianis Esther González Garavito, de 27 años y natural de Barranquilla, quien ya tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego.

Entre los arrestados también figura Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años y procedente de Pueblo Viejo, Magdalena. Vanguardia destacó que Lanchez trabajaba como vendedor de pescado y no registraba anotaciones judiciales previas.

Este es el momento de la captura y traslado de dos presuntos delincuentes - crédito Santander se conecta/X

Dentro de los capturados está además Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, originaria de Valledupar, con antecedentes también por porte de armas.

El cuarto detenido, Jhony José Rodríguez Castillo, de 27 años y de nacionalidad venezolana, resultó herido al recibir un disparo en el hombro.

Por su parte, Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años y oriundo de Barranquilla, presentaba una herida en el antebrazo.

Todos enfrentarán cargos por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como hurto.

El sexto integrante identificado es Víctor Manuel Martínez Suárez. El medio citado señaló que murió en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza; las primeras indagaciones apuntan a que sería el líder de la organización delictiva que planeó el atraco.

Mientras tanto, la Policía mantuvo la recompensa de $100 millones a quien aporte información sobre los cómplices prófugos, pues se presume que al menos seis personas más participaron en el asalto.

Los detenidos serán presentados ante el juez de control de garantías en las próximas horas.

Las investigaciones permanecen abiertas para dar con los demás responsables y esclarecer a fondo la organización de la estructura delincuencial.

Freddy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana, perdió la vida al intervenir en el asalto - crédito Página web centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga/Policía Bucaramanga

El intendente Fredy Leal Briceño perdió la vida tras frustrar el robo en el centro comercial Cuarta Etapa

Durante el enfrentamiento perdió la vida el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El uniformado era reconocido por su entrega absoluta y una extensa trayectoria en instituciones como la Dijín y grupos tácticos especializados. Sus compañeros lo definieron como un agente dedicado y crucial en operaciones riesgosas.

La muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño en Bucaramanga ha dejado una profunda huella entre sus compañeros y la ciudadanía, reflejando la magnitud de una trayectoria que acumuló más de veinte condecoraciones por labor policial destacada.

Entre los reconocimientos se encuentran la Cruz al Mérito Policial, la Orden al Mérito Custodio García Rovira y diversas distinciones por valentía y efectividad en operaciones especiales y judiciales.

Leal Briceño cursó más de 60 programas de formación en investigación criminal, tácticas avanzadas, derechos humanos y operaciones especiales, muchos de ellos en el extranjero.

Integró unidades de alto perfil como la Dijín, el Goes y la Sijín Mebuc, donde contribuyó a esclarecer casos relevantes y a la desarticulación de redes delictivas. Asimismo, participó en misiones de cooperación internacional, consolidando una hoja de vida reconocida dentro y fuera de Colombia.

Juan Carlos Pinzón lamentó la muerte del Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño y le lanzó pullas a Gustavo Petro - crédito @PinzonBueno

El impacto de su muerte resonó en los mensajes de condolencia y admiración de autoridades, políticos, familiares y mandos policiales, que anunciaron actos de homenaje para honrar una vida orientada al servicio público.

En ese contexto, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón expresó: “Acompaño en su dolor a la familia y amigos del Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño, quien ofrendó su vida para proteger a los colombianos en medio de un infame atraco que llenó de angustia a Bucaramanga”.

Pinzón criticó la política de seguridad actual afirmando: “Los asesinos del Jefe Leal no pueden tener perdón ni beneficio alguno. La maldición que genera la impunidad y la injusticia crea más violencia y más crimen. El modelo Petro que ha fortalecido el crimen está haciendo metástasis en el país”.

Finalmente, Pinzón concluyó: “Llegó la hora que en Colombia vuelvan a tener miedo los criminales. Lo hicimos, cuenten con que lo volveremos a hacer para tranquilidad y bienestar de los colombianos”.