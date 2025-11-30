Esta es la identidad del policía que murió tras frustrar asalto en centro comercial de Bucaramanga

Freddy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana, perdió la vida al intervenir en el asalto - crédito Página web centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga/Policía Bucaramanga

El centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en Bucaramanga, se convirtió en escenario de un violento enfrentamiento armado que alteró la cotidianidad de sus visitantes.

El hecho ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando se presentó un asalto a una joyería terminó con una intensa balacera y la muerte de Fredy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La secuencia se desencadenó cerca de las 2:00 p. m. cuando Leal Briceño, de 40 años, jefe del área de crimen organizado en la Policía Metropolitana, se encontraba en el centro comercial realizando compras.

El uniformado detectó una actitud sospechosa relacionada con varios individuos que salían apresuradamente de la joyería, portando una bolsa voluminosa con objetos sustraídos del local. Al percatarse de la situación, Leal Briceño intervino utilizando su arma de dotación, desatando un intercambio de disparos con los implicados.

Freddy Leal, jefe del área de crimen organizado, intentó frustrar el millonario robo mientras realizaba compras fuera de servicio - crédito @DirectorPolicia/X

Durante el tiroteo, tanto el intendente jefe como uno de los delincuentes recibieron impactos de bala. Fredy Leal fue herido en varias ocasiones mientras intentaba frustrar el millonario robo, demostrando su compromiso con la seguridad ciudadana incluso fuera de servicio.

La gravedad de sus lesiones requirió su traslado inmediato a un centro asistencial, donde el personal médico intentó reanimarlo durante cuarenta y cinco minutos.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, informó que, pese a los esfuerzos realizados en la sala de urgencias, el intendente jefe Leal Briceño falleció.

“¡Héroe asesinado tras frustrar un hurto! En una rápida y valiente acción de nuestros policías en Bucaramanga, fue frustrado un hurto en un Centro Comercial. Cinco delincuentes fueron capturados y dos armas de fuego incautadas", indicó el oficial en su cuenta de X.

Los ciudadanos que realizaban sus compras en el lugar corrían sin rumbo tras la confusión que dejó el tiroteo - crédito Fotomontaje Infobae (@DianaSaray/X-Canal TRO/X)

Además, el comandante de la Policía de Bucaramanga agregó que “durante el procedimiento, uno de los presuntos criminales fue abatido tras atacar a nuestros investigadores y lamentablemente, un héroe de nuestra Institución, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, fue asesinado en el cruce de disparos”.

Finalmente, el oficial expresó su solidaridad a su familia: “Toda mi solidaridad a su familia, con la promesa de que este hecho no quedará impune”.

Más sobre Fredy Leal

Las más de veinte condecoraciones obtenidas durante la trayectoria del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño dan cuenta de una carrera dedicada al servicio y al heroísmo policial.

Entre sus reconocimientos destacan la Cruz al Mérito Policial, los Servicios Distinguidos y la Orden al Mérito Custodio García Rovira, así como distinciones por valentía surgidas de operaciones especiales y judiciales.

Además, participó en misiones de cooperación internacional y desplegó acciones concretas contra estructuras del crimen organizado, consolidando su prestigio dentro y fuera de Colombia.

A lo largo de sus años en la institución, Leal cursó más de 60 programas de formación enfocados en investigación criminal, tácticas avanzadas, derechos humanos, criminalística y operaciones especiales, muchos de ellos realizados fuera del país. Prestó servicio en unidades de alto nivel como la Dijín, el GOES y la Sijín Mebuc, donde su papel resultó clave en la investigación y resolución de casos de alto impacto.

El general William Quintero confirmó que, tras 45 minutos de maniobras de reanimación, el intendente jefe Leal Briceño falleció - crédito Luisa González/REUTERS

El dolor por su muerte se replica entre compañeros, altos mandos y familiares, quienes preparan actos de homenaje para resaltar una vida entregada a la seguridad ciudadana. La conmoción en Bucaramanga va acompañada de una respuesta institucional rigurosa.

El alcalde designado Javier Sarmiento informó sobre una recompensa de hasta $100 millones para obtener datos que permitan detener a los responsables materiales o intelectuales del crimen.

“Los homicidas del intendente deben caer. No vamos a permitir que estas bandas sigan poniendo en riesgo la vida de los bumangueses”, sostuvo Sarmiento, al tiempo que dispuso el refuerzo de presencia policial en los puntos de mayor afluencia y la reincorporación inmediata de agentes que hoy se hallen en descanso o licencia.

La Gobernación de Santander respaldó estas decisiones y convocó a la ciudadanía a fortalecer la colaboración con las autoridades ante el avance de bandas delincuenciales. Para el secretario del Interior, Óscar Hernández, este hecho “demuestra la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones y comunidad”.