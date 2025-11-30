Colombia

Esta es la identidad del conductor borracho que embistió a un motociclista en el noroccidente de Bogotá: le impusieron millonaria multa

Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo recibió una multa luego de impactar a un motociclista con su vehículo, en un hecho que generó alarma entre peatones y conductores cerca de un centro comercial

Guardar
La multa por conducir en estado de embriaguez recayó sobre Rodríguez Baracaldo, aunque el vehículo está registrado a nombre de una mujer - crédito X

Varias personas que circulaban por el norte de Bogotá presenciaron una escena que pudo tener consecuencias fatales durante la madrugada del domingo 30 de noviembre.

Un conductor en estado de embriaguez colisionó su camioneta, una Renault Duster Dynamique, contra una motocicleta en las inmediaciones del centro comercial DiverPlaza, específicamente a la altura de la Transversal 99 con calle 70.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos grabaron el momento posterior al impacto: el hombre descendió del vehículo y cayó al suelo, evidenciando signos claros de intoxicación por alcohol, mientras una pasajera intentaba asistirlo.

Un conductor ebrio colisionó su camioneta contra una motocicleta en el norte de Bogotá durante la madrugada del 30 de noviembre - crédito X

El incidente, que fue reportado cerca de las 2:14 a. m., generó una respuesta inmediata de peatones y automovilistas. Algunos de ellos increparon a la acompañante del conductor con frases como: “Agradezca que no le cogemos el carro a piedra (...) cómplice”, según relataron los testigos en los videos.

La rápida intervención de las autoridades viales, señalaron presentes, impidió que el hecho derivara en consecuencias más graves.

La camioneta Renault Duster involucrada en el accidente tenía placas de Restrepo (Meta) y un aviso de ‘se vende’ - crédito X

Entretanto, una investigación adelantada por El Tiempo permitió identificar oficialmente al responsable: Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo. Aunque el registro de la camioneta, modelo 2015 con placas de Restrepo (Meta), figura a nombre de una mujer, la multa por conducir bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas recayó sobre Rodríguez Baracaldo.

Las sanciones por este tipo de faltas contemplan la suspensión de la licencia y la inmovilización del vehículo, medidas sujetas tanto al nivel de alcoholemia como a eventuales reincidencias. Sin embargo, no se ha detallado si la camioneta, que tenía además un aviso de ‘se vende’, fue efectivamente retenida tras el suceso.

El accidente ocurrió cerca del centro comercial DiverPlaza, en la Transversal 99 con calle 70, y fue presenciado por varios testigos - crédito X

Pese a que los documentos y pólizas del vehículo se encontraban en regla, el incidente ocurre en un contexto de reiterados accidentes de tránsito en Bogotá protagonizados por conductores ebrios, casos que en fechas recientes han cobrado incluso la vida de menores de edad.

Taxista ebrio que atropelló a 11 personas enfrenta dura pena de cárcel tras muerte de una de las víctimas

La muerte de la adolescente Carol Estefanía Arturo Torres el martes 11 de noviembre ha modificado de forma drástica la situación judicial del taxista José Eduardo Chalá Franco, quien ya había aceptado cargos por lesiones personales.

Ahora, la Fiscalía deberá presentar una nueva audiencia para cambiar la imputación a homicidio agravado, lo que podría aumentar la pena a un rango de 33 a 50 años de prisión, según explicaron penalistas consultados por Infobae Colombia.

Este nuevo video circula a través de las redes sociales mostrando otra perspectiva del siniestro vial - crédito X

El abogado Mario Franco señaló que, aunque la imputación fáctica no ha variado —el conductor actuó de manera irresponsable y causó un resultado jurídicamente reprochable—, la calificación jurídica sí cambia tras el fallecimiento de la menor.

La imputación jurídica, que en su momento fue la tentativa de homicidio, en este momento es homicidio ya sobre una persona y sigue la imputación fáctica sobre tentativa de homicidio de las demás personas”, precisó.

Además, Franco indicó que la pena mínima por homicidio doloso agravado asciende a 400 meses (33 años).

Por su parte, Francisco Bernate explicó que la aceptación de cargos previa del taxista debe ser revisada, ya que el delito original ha cambiado. “Se le pregunta si se quiere declarar culpable y (si) él se declara culpable por este nuevo cargo, cuando estamos hablando de un delito de homicidio, las sanciones se incrementan significativamente, y en este caso estaríamos hablando ya no de 17 a 33 años, sino de 33 a 50 años”, detalló.

El abogado Iván Cancino consideró que la defensa actuó correctamente al aceptar inicialmente la imputación por lesiones personales agravadas, pero aclaró que, tras la muerte de la víctima, la condena debe ajustarse a homicidio, lo que implica una pena más severa.

Franco añadió que, si bien existe la posibilidad de que la defensa intente modificar la aceptación de cargos para buscar una calificación de homicidio culposo agravado, lo que podría reducir la pena a cerca de 100 meses (8 años y tres meses) mediante un preacuerdo con la Fiscalía, ve poco probable que esto ocurra debido a la gravedad de los hechos y la conducta reiterada del acusado. Además, el resultado de la prueba de alcoholemia realizada a Chalá Franco arrojó grado tres, el máximo nivel permitido.

En cuanto a las otras víctimas, el proceso judicial por tentativa de homicidio se mantiene sin cambios, mientras que la situación del conductor se agrava tras el fallecimiento de Carol Estefanía Arturo Torres.

Temas Relacionados

Carlos Eduardo Rodríguez BaracaldoConductor borracho BogotáAccidente BogotáConductor ebrioPolicía de tránsitoColombia-noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe denunció un ‘fraude social’ en Petro e Iván Cepeda: “Se quiere llevar las pensiones para tapar el derroche”

El expresidente criticó la gestión del Gobierno nacional en áreas clave como vivienda, salud y educación, al señalar que las políticas de su gestión fueron un retroceso frente a los avances logrados durante su mandato. Además, alertó sobre las promesas del precandidato del Pacto Histórico

Álvaro Uribe denunció un ‘fraude

Petro insistió en depurar el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, en medio de la polémica por infiltraciones de disidencias

El primer mandatario, con un extenso mensaje en el que citó un informe de Yennifer Parra, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y que actualmente es la directora de Unidad Solidaria, se refirió a viejas denuncias de su parte sobre el papel de estas compañías y sus supuestas alianzas con el crimen organizado

Petro insistió en depurar el

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores películas de Netflix

Capturan a alias Piña, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar ataques y delitos en el Caribe

Miguel Antonio Barón Murillo fue detenido en Arboletes, Antioquia, tras una operación conjunta de la Armada, la Fiscalía y la Policía, debilitando la estructura criminal y su influencia en actividades ilícitas en la región

Capturan a alias Piña, presunto

Alumbrado de Cali iniciará el 7 de diciembre: anuncian más de 54 eventos incluidos la feria, esta es la programación

La ciudad espera más de dos millones de visitantes con eventos como desfiles, conciertos y actividades familiares, destacando la recuperación de espacios públicos y la participación de artesanos, bailarines y emprendedores

Alumbrado de Cali iniciará el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Netflix

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano