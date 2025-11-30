Esta es la identidad del conductor borracho que embistió a un motociclista en el noroccidente de Bogotá: le impusieron millonaria multa

La multa por conducir en estado de embriaguez recayó sobre Rodríguez Baracaldo, aunque el vehículo está registrado a nombre de una mujer - crédito X

Varias personas que circulaban por el norte de Bogotá presenciaron una escena que pudo tener consecuencias fatales durante la madrugada del domingo 30 de noviembre.

Un conductor en estado de embriaguez colisionó su camioneta, una Renault Duster Dynamique, contra una motocicleta en las inmediaciones del centro comercial DiverPlaza, específicamente a la altura de la Transversal 99 con calle 70.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos grabaron el momento posterior al impacto: el hombre descendió del vehículo y cayó al suelo, evidenciando signos claros de intoxicación por alcohol, mientras una pasajera intentaba asistirlo.

Un conductor ebrio colisionó su camioneta contra una motocicleta en el norte de Bogotá durante la madrugada del 30 de noviembre - crédito X

El incidente, que fue reportado cerca de las 2:14 a. m., generó una respuesta inmediata de peatones y automovilistas. Algunos de ellos increparon a la acompañante del conductor con frases como: “Agradezca que no le cogemos el carro a piedra (...) cómplice”, según relataron los testigos en los videos.

La rápida intervención de las autoridades viales, señalaron presentes, impidió que el hecho derivara en consecuencias más graves.

La camioneta Renault Duster involucrada en el accidente tenía placas de Restrepo (Meta) y un aviso de ‘se vende’ - crédito X

Entretanto, una investigación adelantada por El Tiempo permitió identificar oficialmente al responsable: Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo. Aunque el registro de la camioneta, modelo 2015 con placas de Restrepo (Meta), figura a nombre de una mujer, la multa por conducir bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas recayó sobre Rodríguez Baracaldo.

Las sanciones por este tipo de faltas contemplan la suspensión de la licencia y la inmovilización del vehículo, medidas sujetas tanto al nivel de alcoholemia como a eventuales reincidencias. Sin embargo, no se ha detallado si la camioneta, que tenía además un aviso de ‘se vende’, fue efectivamente retenida tras el suceso.

El accidente ocurrió cerca del centro comercial DiverPlaza, en la Transversal 99 con calle 70, y fue presenciado por varios testigos - crédito X

Pese a que los documentos y pólizas del vehículo se encontraban en regla, el incidente ocurre en un contexto de reiterados accidentes de tránsito en Bogotá protagonizados por conductores ebrios, casos que en fechas recientes han cobrado incluso la vida de menores de edad.

Taxista ebrio que atropelló a 11 personas enfrenta dura pena de cárcel tras muerte de una de las víctimas

La muerte de la adolescente Carol Estefanía Arturo Torres el martes 11 de noviembre ha modificado de forma drástica la situación judicial del taxista José Eduardo Chalá Franco, quien ya había aceptado cargos por lesiones personales.

Ahora, la Fiscalía deberá presentar una nueva audiencia para cambiar la imputación a homicidio agravado, lo que podría aumentar la pena a un rango de 33 a 50 años de prisión, según explicaron penalistas consultados por Infobae Colombia.

Este nuevo video circula a través de las redes sociales mostrando otra perspectiva del siniestro vial - crédito X

El abogado Mario Franco señaló que, aunque la imputación fáctica no ha variado —el conductor actuó de manera irresponsable y causó un resultado jurídicamente reprochable—, la calificación jurídica sí cambia tras el fallecimiento de la menor.

“La imputación jurídica, que en su momento fue la tentativa de homicidio, en este momento es homicidio ya sobre una persona y sigue la imputación fáctica sobre tentativa de homicidio de las demás personas”, precisó.

Además, Franco indicó que la pena mínima por homicidio doloso agravado asciende a 400 meses (33 años).

Por su parte, Francisco Bernate explicó que la aceptación de cargos previa del taxista debe ser revisada, ya que el delito original ha cambiado. “Se le pregunta si se quiere declarar culpable y (si) él se declara culpable por este nuevo cargo, cuando estamos hablando de un delito de homicidio, las sanciones se incrementan significativamente, y en este caso estaríamos hablando ya no de 17 a 33 años, sino de 33 a 50 años”, detalló.

El abogado Iván Cancino consideró que la defensa actuó correctamente al aceptar inicialmente la imputación por lesiones personales agravadas, pero aclaró que, tras la muerte de la víctima, la condena debe ajustarse a homicidio, lo que implica una pena más severa.

Franco añadió que, si bien existe la posibilidad de que la defensa intente modificar la aceptación de cargos para buscar una calificación de homicidio culposo agravado, lo que podría reducir la pena a cerca de 100 meses (8 años y tres meses) mediante un preacuerdo con la Fiscalía, ve poco probable que esto ocurra debido a la gravedad de los hechos y la conducta reiterada del acusado. Además, el resultado de la prueba de alcoholemia realizada a Chalá Franco arrojó grado tres, el máximo nivel permitido.

En cuanto a las otras víctimas, el proceso judicial por tentativa de homicidio se mantiene sin cambios, mientras que la situación del conductor se agrava tras el fallecimiento de Carol Estefanía Arturo Torres.