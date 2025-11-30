Concejo de Bucaramanga emite moción de duelo en honor al intendente jefe Fredy Leal, que murió tras frustrar robo en centro comercial

El Concejo de Bucaramanga subraya la importancia de resaltar la entrega en el servicio público de Fredy Leal Briceño - crédito Montaje Infobae

El Concejo Municipal de Bucaramanga anunció una moción de duelo para rendir homenaje a la memoria de la intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, quien perdió la vida el 29 de noviembre de 2025 en horas de la tarde al intentar frustrar un hurto en el centro comercial Cuarta Etapa.

En la misma propuesta se reconoce el dolor que embarga a su esposa, la intendente teniente Jenny Tatiana Quintero García, y al hijo menor de la pareja, quien apenas tenía tres años de edad.

La proposición presentada ante la corporación, conforme a los artículos 120 y 121 numeral 1 del Acuerdo 031 de 2018, plantea que la Mesa Directiva se solidarice no solo con la familia directa, también con la Policía Nacional, afectada por la pérdida de uno de sus integrantes.

“Que en nombre de la Corporación, la Mesa Directiva, en solidaridad con su esposa intendente Jenny Tatiana Quintero García e hijo, y con la Policía Nacional, se expida una moción de duelo por el fallecimiento del señor intendente jefe Freddy Francisco Leal Briceño”, recoge el texto oficial.

Pronunciamiento del Concejo Municipal de Bucaramanga por la muerte del policía Fredy Leal en una joyería de un centro comercial en Bucaramanga - crédito Concejo de Bucaramanga

En la iniciativa se pone de relieve el compromiso demostrado por Leal Briceño, recalcando que murió “en actos del servicio”.

“Perdió su vida el día 29 de noviembre de 2025 al momento de frustrar un hurto a un establecimiento de comercio en la ciudad de Bucaramanga”, subraya el documento presentado por el Concejo, que hace referencia al sacrificio realizado durante el ejercicio de sus funciones.

El Concejo resaltó la importancia de reconocer la entrega y valentía tanto de la víctima como de quienes quedan a cargo de continuar adelante tras la tragedia.

Con esta moción, la corporación municipal busca expresar su solidaridad institucional ante la conmoción que generó el trágico episodio en la ciudad.

Freddy Leal, jefe del área de crimen organizado, intentó frustrar el millonario robo mientras realizaba compras fuera de servicio - crédito @DirectorPolicia/X

Así ocurrió el atentado que acabó con la vida del intendente, dejó cinco capturados y un presunto delincuente dado de baja

Un intenso intercambio de disparos sacudió el centro comercial Cuarta Etapa en la ciudad de Bucaramanga la tarde del sábado 29 de noviembre, generando una ola de pánico entre compradores y empleados tras un presunto robo en una joyería.

La emergencia sobrevino cerca de las 2:00 p. m., cuando, según videos y relatos difundidos en redes sociales, los presentes intentaron refugiarse ante el sonido de las detonaciones, mientras dos personas yacían heridas en el piso principal del recinto.

Testigos describieron momentos de terror y desorientación, con visitantes y comerciantes huyendo o escondiéndose en los locales mientras el caos se apoderaba del ambiente.

Uno de ellos recordó: “Estábamos en el cuarto piso haciendo nuestras compras. De un momento a otro empezaron los disparos. Todo el mundo corría asustado. Mujeres embarazadas”.

Según los primeros reportes, el tiroteo se habría originado cuando los asaltantes, al intentar perpetrar un hurto a una joyería, se toparon inesperadamente con un agente de civil, desencadenando el enfrentamiento.

Los ciudadanos que realizaban sus compras en el lugar corrían sin rumbo tras la confusión que dejó el tiroteo - crédito Fotomontaje Infobae (@DianaSaray/X-Canal TRO/X)

El uniformado, evacuado de inmediato y trasladado a un centro asistencial, falleció mientras intentaban reanimarlo, según información difundida por el Canal Tro.

Las siguientes horas permitieron a las autoridades capturar a cinco personas en flagrancia por su presunta participación en el hecho.

Además, uno de los asaltantes, identificado como Víctor Manuel Martínez Suárez, perdió la vida en la balacera del centro comercial.

Los restantes arrestados, plenamente identificados, serán presentados ante un juez de control de garantías para responder por homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Los detenidos son: Adrianis Esther González Garavito (27, Barranquilla, con antecedentes), Antonio José Felipe Lanchez (50, Pueblo Viejo, Magdalena), Karina Michellys Criado Pumarejo (27, Valledupar, con anotaciones previas), Jhony José Rodríguez Castillo (27, nacionalidad venezolana, herido en el hombro) y Orlando José Cabrera Méndez (54, Barranquilla, con lesión en el antebrazo).

Las autoridades mantienen un plan de recompensa de $100 millones de pesos para capturar a, al menos, otros seis integrantes de la banda que están involucrados en este vil atentado.